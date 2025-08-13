TVS Ntorq 150 coming 1 September 2025, engine, features, price 1 सितंबर को लॉन्च होगा TVS का नया स्कूटर, दमदार इंजन और फीचर्स मिलेंगे; यामाहा, हीरो से होगा मुकाबला, Auto Hindi News - Hindustan
1 सितंबर को लॉन्च होगा TVS का नया स्कूटर, दमदार इंजन और फीचर्स मिलेंगे; यामाहा, हीरो से होगा मुकाबला

TVS मोटर अपना नया एनटॉर्क स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये अब ज्यादा बड़े आकार के साथ स्पोर्टी लुक में आएगा। साथ ही, स्कूटर सेगमेंट को इसे नया डायमेंशन दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी इसे एनटॉर्क 150 नाम दे सकती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Wed, 13 Aug 2025 03:39 PM
1 सितंबर को लॉन्च होगा TVS का नया स्कूटर, दमदार इंजन और फीचर्स मिलेंगे; यामाहा, हीरो से होगा मुकाबला
TVS मोटर अपना नया एनटॉर्क स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये अब ज्यादा बड़े आकार के साथ स्पोर्टी लुक में आएगा। साथ ही, स्कूटर सेगमेंट को इसे नया डायमेंशन दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी इसे एनटॉर्क 150 नाम दे सकती है। ये नया मॉडल 1 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, यामाहा एरोक्स 155, अप्रिलिया SR175 और अपकमिंग हीरो जूम 160 से होगा।

TVS द्वारा जारी एक टीजर में एक आकर्षक क्वाड-प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सेटअप दिखाया गया है, जिसमें दो यूनिट लो बीम और दो हाई बीम के लिए होने की उम्मीद है, जो हैंडलबार के बजाय फ्रंट एप्रन पर लगे होंगे। इस अग्रेसिव फ्रंट एंड को एक गहरे, बेस वाले एग्जॉस्ट नोट के साथ जोड़ा गया है, जो लुक के अनुरूप परफॉर्मेंस का संकेत देता है।

एनटॉर्क 150 में एक 150cc इंजन होगा, जो लगभग 12 bhp का पावर और 13 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसे एक CVT गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। इसमें दोनों तरफ 14-इंच के एलॉय व्हील भी हो सकते हैं, जो किसी TVS स्कूटर में पहली बार होगा। इससे ज्यादा स्थिरता और बेहतर रफ-रोड परफॉर्मेंस का वादा किया जा सकेगा। इसमें रियर डिस्क ब्रेक और रेडर 125 वाला 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल होने की उम्मीद है।

2018 में लॉन्च हुआ मौजूदा एनटॉर्क 125, कई अपडेट और मार्वल से प्रेरित सुपर स्क्वाड वैरिएंट जैसे स्पेशल एडिशन के साथ, पिछले 7 सालों से भारत के स्पोर्टी 125cc स्कूटर सेगमेंट में छाया हुआ है। नया एनटॉर्क 150 उस विरासत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, बस ज्यादा पावर, बड़े व्हील्स और बोल्ड स्टाइलिंग के साथ आएगा। माना जा रहा है कि इसे लॉन्च करने के तुरंत बाद इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी।

