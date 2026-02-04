महंगा हुआ TVS का ये धांसू स्कूटर, अब घर लाने के लिए इतना धन ज्यादा लगेगा; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप: TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर एनटॉर्क 125 (Ntorq 125) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। साल 2026 की शुरुआत में कंपनी ने एनटॉर्क 125 (Ntorq 125) के सभी वैरिएंट्स की कीमत 350 रुपये तक बढ़ा दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर एनटॉर्क 125 (Ntorq 125) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। साल 2026 की शुरुआत में कंपनी ने एनटॉर्क 125 (Ntorq 125) के सभी वैरिएंट्स की कीमत 350 रुपये तक बढ़ा दी है। हालांकि, यह बढ़ोतरी मामूली है और इससे खरीदारी के फैसले पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सभी वैरिएंट की कीमत में समान बढ़ोतरी

TVS एनटॉर्क (TVS Ntorq 125) की पूरी रेंज में एक जैसा प्राइस हाइक किया गया है। चाहे आप बेस वैरिएंट लें या टॉप मॉडल, हर वैरिएंट अब 350 महंगा हो गया है। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे कोई अलग कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट और प्रोडक्शन खर्च इसकी वजह हो सकते हैं।

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर डिस्क Rs. 80,900 Rs. 81,250 Rs. 350 रेस एडिशन Rs. 86,200 Rs. 86,550 Rs. 350 सुपर स्कॉड एडिशन Rs. 90,700 Rs. 91,050 Rs. 350 रेस XP Rs. 92,200 Rs. 92,550 Rs. 350 XT Rs. 99,800 Rs. 1,00,150 Rs. 350

TVS की दूसरी बाइक्स भी हुईं महंगी

TVS एनटॉर्क 125 (TVS Ntorq 125) ही नहीं, बल्कि हाल ही में TVS ने अपनी अन्य गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ाई हैं। इसमें TVS XL 100, TVS रेडॉन और TVS स्टार सिटी प्लस है। इन सभी मॉडलों में भी हल्की-फुल्की कीमत बढ़ोतरी की गई है। अच्छी बात यह है कि यह इजाफा ज्यादा नहीं है और बजट ग्राहकों पर भारी नहीं पड़ेगा।

मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं

कीमत बढ़ने के अलावा TVS Ntorq 125 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। स्कूटर अब भी उसी भरोसेमंद इंजन के साथ आता है। इसमें 124.8cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 10bhp की पावर और 11.5Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, यानी परफॉर्मेंस, माइलेज और राइडिंग एक्सपीरियंस पहले जैसा ही बना हुआ है।

क्या अब भी खरीदना सही रहेगा?

अगर आप एक स्पोर्टी लुक, दमदार परफॉर्मेंस और फीचर-लोडेड स्कूटर की तलाश में हैं, तो एनटॉर्क 125 (Ntorq 125) अब भी एक मजबूत ऑप्शन है। 350 रुपये की बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे डील ब्रेकर बने।