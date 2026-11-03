TVS Norton की नई मोटरसाइकिल, मिलेगा 450cc का दमदार इंजन, एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स भी

TVS की Norton Motorcycles ने अपनी नई 450cc अर्बन मोटरसाइकिल को ग्लोबल मार्केट में अनवील कर दिया है। यह नई मोटरसाइकिल सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। इसकी पावर करीब 40 से 45 bhp होने की उम्मीद है।

TVS के मालिकाना हक वाली Norton Motorcycles ने अपनी नई 450cc अर्बन मोटरसाइकिल को ग्लोबल मार्केट में अनवील कर दिया है। इसे 2 नवंबर 2026 को दिखाया गया और इसका पब्लिक डेब्यू आज EICMA 2026 में होगा। टीवीएस मोटर कंपनी के मालिकाना हक वाली इस ब्रिटिश बाइक कंपनी की यह नई मोटरसाइकिल सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। इसकी पावर करीब 40 से 45 bhp होने की उम्मीद है। कंपनी इसकी सेल 2027 में शुरू करेगी। फिलहाल कंपनी ने बाइक के नाम का खुलासा नहीं किया है।

पहले से अलग होगा डिजाइन नई नॉर्टन बाइक का डिजाइन कंपनी की पुरानी रोडस्टर मोटरसाइकिलों से काफी अलग है। इसकी पहली तस्वीर में कॉम्पैक्ट और एंगुलर हेडलैंप, मस्कुलर फ्यूल टैंक और इंजन के आसपास सिल्वर फिनिश वाले हिस्से दिखाई देते हैं। इसमें स्लिम सीट और पीछे की तरफ उठा हुआ टेल सेक्शन दिया गया है। बाइक में ऊपर की तरफ उठा हुआ एग्जॉस्ट, बड़ा मेटल हीट शील्ड और अलॉय व्हील भी मिलते हैं। हार्डवेयर की बात करें, तो इसमें USD फ्रंट फोर्क और दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसका लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है। पहली नजर में यह किसी कॉन्सेप्ट बाइक जैसी लगती है। हालांकि, कंपनी ने इसे ऑफिशियली कॉन्सेप्ट मॉडल नहीं बताया है। प्रोडक्शन मॉडल में डिजाइन में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

454cc इंजन और 45Nm टॉर्क नई नॉर्टन मोटरसाइकिल में 454cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा। यह 45 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। कंपनी ने अभी इसकी पावर, गियरबॉक्स, वजन और दूसरी परफॉर्मेंस डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, इसकी पावर करीब 40 से 45 bhp होने की उम्मीद है। इसमें एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है, जिसे बेहतर हैंडलिंग और शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया है। बाइक की एक और खासियत 8-इंच की TFT टचस्क्रीन होगी, जिसमें एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे।

2027 में शुरू होगी बिक्री नॉर्टन ने EICMA 2025 में Manx, Manx R, Atlas और Atlas GT जैसी मोटरसाइकिलें पेश की थीं। इनमें Manx R और Atlas की डिलीवरी यूरोप के कुछ बाजारों में शुरू हो चुकी है। कंपनी के पास फिलहाल 10 मार्केट में 50 से ज्यादा रिटेल लोकेशन हैं और वह भारत के साथ अमेरिका में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई 450cc बाइक कंपनी की इस प्लानिंग का अहम हिस्सा होगी। यह नॉर्टन की मोटरसाइकिल रेंज में एक नया और ज्यादा किफायती ऑप्शन बन सकती है। इसका नाम और बाकी टेक्निकल डीटेल्स लॉन्च से पहले सामने आने की उम्मीद है।