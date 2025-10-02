इस कंपनी के इतिहास में पहली बार! 90 दिन में बेच डाली रिकॉर्डतोड़ 15 लाख बाइक्स; सितंबर में 5.41 लाख टू-व्हीलर सेल

TVS ने सितंबर 2025 में 5.41 लाख यूनिट की बिक्री हासिल की है। जुलाई से सितंबर 2025 (Q2 FY26) में TVS ने कुल 15,06,950 यूनिट्स बेचीं। यह कंपनी के इतिहास की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री है।

TVS मोटर कंपनी ने सितंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कुल 5,41,064 यूनिट्स की बिक्री की है। यह पिछले साल सितंबर 2024 (4,82,495 यूनिट्स) की तुलना में 12.14% की बढ़ोतरी है। अगस्त 2025 के मुकाबले (5,09,536 यूनिट्स) कंपनी की बिक्री में 6.19% की मासिक वृद्धि भी दर्ज की गई है। आइए जरा विस्तार से कंपनी की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टू-व्हीलर सेगमेंट में दमदार ग्रोथ

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर सेगमेंट में कुल 5,23,923 यूनिट्स बिकीं, जो साल-दर-साल आधार पर 11.05% की वृद्धि है। इसमें मोटरसाइकिल की बिक्री 2,49,621 यूनिट्स (+8.88% YoY) रही। वहीं, स्कूटर की बिक्री 2,18,928 यूनिट्स (+17.23% YoY) रही। इसके अलावा ई-स्कूटर की बिक्री 31,266 यूनिट (+8.18% YoY) रही। मोपेड की बिक्री 55,374 यूनिट (हल्की गिरावट -0.72% YoY) रही।

महीना-दर-महीना तुलना करें तो मोटरसाइकिल की बिक्री में 12.51% उछाल आई। कंपनी के ई-स्कूटर में 24.38% बढ़त और मोपेड की बिक्री में 18.77% ग्रोथ रही। हालांकि, स्कूटर सेल्स 1.52% कम हुई और टू-व्हीलर एक्सपोर्ट 9.25% घटकर 1,10,644 यूनिट्स पर आ गया।

थ्री-व्हीलर सेगमेंट की चमक

सितंबर 2025 में थ्री-व्हीलर की कुल बिक्री रही 17,141 यूनिट्स, जो कि पिछले साल के मुकाबले 60.15% ज्यादा है। इसकी डोमेस्टिक 3W सेल्स 5,677 यूनिट्स (+141.57% YoY) रहीं। वहीं, एक्सपोर्ट की बात करें तो इस सेगमेंट में कंपनी की 11,464 यूनिट्स (+37.24% YoY) एक्सपोर्ट हुईं। हालांकि, अगस्त 2025 की तुलना में तीन-पहिया वाहनों की बिक्री में 8.57% की गिरावट दर्ज की गई।

Q2 FY26 – अब तक की सबसे शानदार तिमाही

जुलाई से सितंबर 2025 (Q2 FY26) में TVS ने कुल 15,06,950 यूनिट्स बेचीं। यह पिछले साल Q2 FY25 (12,28,223 यूनिट्स) की तुलना में 22.69% ज्यादा है और कंपनी के इतिहास की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री है।