इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर टूटे ग्राहक, पिछले 30 दिनों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

टीवीएस मोटर कंपनी ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बढ़त के साथ की है। कंपनी के लिए अप्रैल 2026 का महीना काफी दिलचस्प रहा जहां उसने कुल 4,73,970 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है।

टीवीएस मोटर कंपनी ने नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बढ़त के साथ की है। कंपनी के लिए अप्रैल 2026 का महीना काफी दिलचस्प रहा जहां उसने कुल 4,73,970 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 6.82 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 4.43 लाख यूनिट्स था। टीवीएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्कूटरों की बिक्री ने मोटरसाइकिलों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं इस महीने टीवीएस की बिक्री के बारे में विस्तार से।

24% बढ़ी स्कूटर्स की बिक्री स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो टीवीएस ने अप्रैल में 2,11,158 स्कूटर्स बेचे हैं। इसमें सालाना आधार पर 24 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की इस कामयाबी के पीछे जुपिटर और एनटॉर्क जैसे मॉडल्स का बड़ा हाथ है। वहीं, दूसरी ओर कंपनी की मोटरसाइकिलों की बिक्री में 9 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। यह आंकड़ा घटकर 2,00,039 यूनिट्स पर आ गया है। ऐसा लग रहा है कि कम्यूटर और प्रीमियम बाइक सेगमेंट में ग्राहकों की तरफ से थोड़ी सुस्ती रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में भी टीवीएस की रफ्तार तेज बनी हुई है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री 37,771 यूनिट्स तक पहुंच गई है। बता दें कि इस दौरान सालाना आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री में 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। यह बताता है कि लोग अब धीरे-धीरे पेट्रोल छोड़कर बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं, कंपनी का थ्री-व्हीलर बिजनेस भी चमक रहा है। अप्रैल में थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में 37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी ने इस दौरान कुल 18,637 यूनिट्स बेची हैं।

एक्सपोर्ट में कोई खास तेजी नहीं घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत में टीवीएस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। देश के भीतर कंपनी ने 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,53,962 गाड़ियां बेचीं। जबकि कंपनी ने 1,20,008 यूनिट्स विदेशों में भेजीं। ग्लोबल स्तर पर लॉजिस्टिक और कंटेनरों की कमी की वजह से एक्सपोर्ट में वैसी रफ्तार नहीं मिल पाई जैसी घरेलू मार्केट में दिखी। कंपनी का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।