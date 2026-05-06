देश के नंबर-1 आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वैरिएंट लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 175Km दौड़ेगा; जानिए कीमत

इस नए वैरिएंट में मौजूदा आईक्यूब S लाइनअप में एक बड़ा 4.7kWh बैटरी पैक जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर इसकी IDC सर्टिफाइट रेंज 175km है। कंपनी के अनुसार, इस अपडेटेड बैटरी कॉन्फिगरेशन का उद्देश्य डेली आने-जाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

TVS मोटर कंपनी के लिए आईक्यूब (iQube) उसका सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। साथ ही, ये देश का भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब कंपनी अपने इस नंबर-1 मॉडल में नया वैरिएंट जोड़ने वाली है। दरअसल, कंपनी आईक्यूब S 4.7kWh वैरिएंट को लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,37,142 रुपए है। इस कीमत में केंद्र और राज्य की सब्सिडी भी शामिल है। कंपनी ने बताया कि यह वैरिएंट आईक्यूब प्लेटफॉर्म की मौजूदा राइडिंग फीचर्स को बरकरार रखता है, जबकि इसमें बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है।

इस नए वैरिएंट में मौजूदा आईक्यूब S लाइनअप में एक बड़ा 4.7kWh बैटरी पैक जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर इसकी IDC सर्टिफाइट रेंज 175km है। कंपनी के अनुसार, इस अपडेटेड बैटरी कॉन्फिगरेशन का उद्देश्य डेली आने-जाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। कंपनी ने टाइटेनियम ग्रे मैट के साथ-साथ दो नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन मैग्निफिसेंस पर्पल बेज और हार्लेक्विन ब्लू बेज दिए हैं।

इस लॉन्च पर कंपनी ने बताया कि आईक्यूब रेंज ग्राहकों को रेंज, कनेक्टेड फीचर्स और कलर ऑप्शन के मामले में कई ऑप्शन देने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही, यह स्कूटर के ओनरशिप में आसानी और डेली के इस्तेमाल में सुविधा पर भी जोर देती है। कंपनी के अनुसार, आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज वर्तमान में भारत के 1,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा डीलरशिप के माध्यम से उपलब्ध है।

8.50 लाख घरों तक पहुंचा

टीवीएस आईक्यूब ने देश में 8.5 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। 2020 में लॉन्च हुआ आईक्यूब, भारत के बढ़ते EV सेक्टर में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता गया। आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है।