जनवरी 2026 में इस कंपनी की रिकॉर्ड बिक्री, EV की डिमांड में 50% की बंपर उछाल; बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे लोग

जनवरी 2026 में इस कंपनी की रिकॉर्ड बिक्री, EV की डिमांड में 50% की बंपर उछाल; बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे लोग

संक्षेप:

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने जनवरी 2026 में रिकॉर्ड बिक्री हासिल की। इसकी EV की डिमांड 50% से ज्यादा उछल गई। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Feb 02, 2026 02:43 pm IST
TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5.12 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। यह बिक्री जनवरी 2025 की तुलना में 29 प्रतिशत ज्यादा है, जब कंपनी ने 3.97 लाख यूनिट्स बेची थीं। इस मजबूत ग्रोथ के पीछे घरेलू टू-व्हीलर सेगमेंट, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और निर्यात कारोबार का अहम योगदान रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल

जनवरी 2026 में टीवीएस की कुल दोपहिया बिक्री 4,94,195 यूनिट्स रही, जो साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। खास बात यह रही कि घरेलू बाजार में दोपहिया बिक्री 30 प्रतिशत बढ़कर 3,83,262 यूनिट्स पहुंच गई, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 2,93,860 यूनिट्स था। इससे साफ है कि भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस ब्रांड की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।

मोटरसाइकिल और स्कूटर का बड़ा योगदान

टीवीएस की ग्रोथ में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों सेगमेंट ने अहम भूमिका निभाई। मोटरसाइकिल बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 2,19,188 यूनिट्स हो गई। स्कूटर बिक्री में 30 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 2,22,926 यूनिट्स तक पहुंच गई। इन आंकड़ों से साफ है कि कम्यूटर से लेकर शहरी ग्राहकों तक टीवीएस के प्रोडक्ट्स की मांग बनी हुई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50% की छलांग

टीवीएस के लिए जनवरी 2026 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी बेहद खास रहा। कंपनी की EV बिक्री 50 प्रतिशत बढ़कर 37,756 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 25,195 यूनिट्स थी। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को लेकर ग्राहकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है और टीवीएस इस सेगमेंट में मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रही है।

निर्यात कारोबार भी रहा मजबूत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टीवीएस ने स्थिर ग्रोथ दर्ज की। जनवरी 2026 में कंपनी का कुल निर्यात 21 प्रतिशत बढ़कर 1,22,343 यूनिट्स रहा। दोपहिया निर्यात 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,10,933 यूनिट्स तक पहुंच गया। यह प्रदर्शन दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में भी टीवीएस के वाहनों की मांग लगातार बनी हुई है।

3-व्हीलर सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ

टीवीएस के 3-व्हीलर सेगमेंट ने भी सभी को चौंका दिया। इस कैटेगरी में कंपनी ने 77 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। जनवरी 2026 में इसकी बिक्री 17,571 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 में 9,952 यूनिट्स थी। यह ग्रोथ खासतौर पर कमर्शियल और ई-रिक्शा सेगमेंट में बढ़ती मांग को दर्शाती है।

जनवरी 2026 टीवीएस मोटर कंपनी के लिए बेहद सफल महीना साबित हुआ। घरेलू बाजार में मजबूत पकड़, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और निर्यात में स्थिर प्रदर्शन ने कंपनी की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आने वाले महीनों में टीवीएस से और बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है।

