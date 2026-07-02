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TVS Motor की सेल में जबरदस्त उछाल, जून में 47% ग्रोथ, तीन महीने में टोटल सेल 16.31 लाख यूनिट

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टीवीएस मोटोर ने सेल में तगड़ा परफॉर्म किया है। जून 2026 में कंपनी की सेल में 47 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। वहीं, अप्रैल से जून 2026 के दौरान टीवीएस मोटर ने अब तक की सबसे ज्यादा क्वॉटर्ली सेल दर्ज की है। इस दौरान कंपनी ने कुल 16.31 लाख गाड़ियां बेचीं।

TVS Motor की सेल में जबरदस्त उछाल, जून में 47% ग्रोथ, तीन महीने में टोटल सेल 16.31 लाख यूनिट
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TVS Motor Company ने जून 2026 में धमाकेदार सेल की है। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 4,11,014 टू-व्हीलर सेल किए। यह पिछले साल जून 2025 में बिके 2,81,012 यूनिट्स के मुकाबले 46 पर्सेट ज्यादा हैं। वहीं, अगर टोटल सेल की बात करें, जिसमें डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट और थ्री-व्हीलर शामिल हैं, तो कंपनी ने जून 2026 में 5,90,003 गाड़ियां बेचीं। यह आंकड़ा पिछले साल के 4,02,001 यूनिट्स के मुकाबले 47 फीसदी ज्यादा है। आइए जानते हैं डीटेल।

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मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों की बिक्री में दमदार ग्रोथ

जून महीने में TVS की टोटल टू-व्हीलर सेल 47 पर्सेंट बढ़कर 5,65,417 यूनिट्स पर पहुंच गई। इस उछाल में मोटरसाइकिल, स्कूटर और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा। कंपनी ने जून 2026 में 2,67,096 मोटरसाइकिल बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 42 फीसदी ज्यादा हैं। वहीं, स्कूटर की बिक्री में इससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिली। जून के दौरान कंपनी ने 2,47,950 स्कूटर बेचे, जो ईयर-ऑन-ईयर 53 फीसदी की ग्रोथ दिखाता है।

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री तीन गुना से ज्यादा

टीवीएस के ईवी बिजनेस में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। जून 2026 में कंपनी ने 48,537 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल किए। जून 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 14,400 यूनिट्स था। यानी कंपनी की EV बिक्री एक साल में तीन गुना से भी ज्यादा हो गई। इससे साफ है कि बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और TVS इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है।

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थ्री-व्हीलर और एक्सपोर्ट बिजनेस भी रहा मजबूत

सिर्फ दोपहिया ही नहीं, बल्कि थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी टीवीएस ने शानदार प्रदर्शन किया। जून 2026 में कंपनी ने 24,586 थ्री-व्हीलर बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 16,303 यूनिट्स था। यानी इस सेगमेंट में 51 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के इंटरनैशनल बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जून 2026 में कंपनी की कुल विदेशी बिक्री 47 फीसदी बढ़कर 1,72,355 यूनिट्स रही। वहीं, दोपहिया वाहनों का एक्सपोर्ट 48 फीसदी बढ़कर 1,54,403 यूनिट्स तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि कंपनी की पकड़ घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी लगातार मजबूत हो रही है।

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पहली तिमाही में बनाया नया रिकॉर्ड

2026-27 (FY27) की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 के दौरान टीवीएस मोटर ने अब तक की सबसे ज्यादा क्वॉटर्ली सेल दर्ज की है। इस दौरान कंपनी ने कुल 16.31 लाख वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी टाइम में यह आंकड़ा 12.77 लाख यूनिट्स था। तिमाही के दौरान कंपनी की टू-व्हीलर सेल 27 फीसदी बढ़कर 15.64 लाख यूनिट्स रही। वहीं, थ्री-व्हीलर की बिक्री 48 फीसदी बढ़कर 67,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसके अलावा कंपनी का इंटरनैशनल बिजनेस भी मजबूत रहा और अप्रैल-जून तिमाही में कुल विदेशी बिक्री 33 फीसदी बढ़कर 4.68 लाख यूनिट्स रही।

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(Photo: Wheelsbingo)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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