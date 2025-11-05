Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Motor Company launches TVS Orbiter in Madhya Pradesh
देश का दिल कहे जाने वाले राज्य में लॉन्च हुआ TVS ऑर्बिटर, सिंगल चार्ज पर 158Km रेंज; जानिए कीमत

देश का दिल कहे जाने वाले राज्य में लॉन्च हुआ TVS ऑर्बिटर, सिंगल चार्ज पर 158Km रेंज; जानिए कीमत

संक्षेप: टीवीएस ऑर्बिटर में कनेक्टेड मोबाइल ऐप, फ्रंट LED हेडलैम्प विद विजर और कलर्ड LCD क्लस्टर जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। 3.1 kWh बैटरी और एयरोडायनामिक एफिशिएंसी इसे लंबी रेंज और स्मूथ परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 05:26 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
TVS Jupiterarrow

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर को देश का दिल कहने जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग कर दिया है। रोजाना के कम्यूट को नया रूप देने के लिए डिजाइन किया गया यह स्कूटर 158Km IDC रेंज, क्रूज कंट्रोल, 34-लीटर बूट स्पेस, हिल होल्ड असिस्ट और एडवांस्ड कनेक्टेड फीचर्स जैसे कई सेगमेंट-फर्स्ट इनोवेशंस के साथ आता है। इंडस्ट्री में पहली बार 14 इंच के फ्रंट व्हील के साथ, यह स्कूटर 94,900 रुपए (एक्स-शोरूम भोपाल, पीएम ई-ड्राइव स्कीम सहित) की आकर्षक कीमत पर बेजोड़ आराम, सुविधा और प्रदर्शन प्रदान करता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda NX200
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं

टीवीएस ऑर्बिटर में कनेक्टेड मोबाइल ऐप, फ्रंट LED हेडलैम्प विद विजर और कलर्ड LCD क्लस्टर जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। 3.1 kWh बैटरी और एयरोडायनामिक एफिशिएंसी इसे लंबी रेंज और स्मूथ परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Jupiter

TVS Jupiter

₹ 72,400 - 85,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Pleasure Plus

Hero Pleasure Plus

₹ 71,763 - 83,813

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom 110

Hero Xoom 110

₹ 72,284 - 84,017

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom

Hero Xoom

₹ 72,284 - 82,617

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125

₹ 75,600 - 86,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha RayZR 125

Yamaha RayZR 125

₹ 73,430 - 85,974

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टीवीएस ऑर्बिटर के लॉन्च पर अनिरुद्ध हलदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड कम्यूटर और ईवी बिजनेस व हेड कॉर्पोरेट ब्रांड एंड मीडिया, टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा, "हम भारत की ईवी मोबिलिटी यात्रा को भरोसे और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीवीएस ऑर्बिटर ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हर रोज का प्रैक्टिकैलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आराम और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स शामिल हैं। हमें विश्वास है कि यह स्कूटर इस सेगमेंट में नए मानक स्थापित करेगा और सस्टेनेबल मोबिलिटी को आसान और आकर्षक बनाएगा।"

ये भी पढ़ें:इस इंडियन कंपनी ने बेच डालीं 3 करोड़ कार; ये टाटा या महिंद्रा नहीं

3.1 kWh की बैटरी से लैस, टीवीएस ऑर्बिटर 158 किमी की प्रभावशाली IDC रेंज प्रदान करता है। इसकी बेहतर एयरोडायनामिक एफिशिएंसी स्थिरता और ऊर्जा प्रदर्शन दोनों में सुधार करती है, जबकि 14 इंच का फ्रंट व्हील, गतिशील रियर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलकर शहरी वातावरण में असाधारण पकड़, सटीक हैंडलिंग और आत्मविश्वास से भरी गतिशीलता सुनिश्चित करता है। सीधा एर्गोनोमिक हैंडलबार सवारी की गतिशीलता को और बढ़ाता है, बेहतर आराम और सहज नियंत्रण प्रदान करता है।

टीवीएस ऑर्बिटर का डिजाइन आधुनिक, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण है। 845 मिमी लंबी सीट राइडर और पिलियन दोनों के लिए आरामदायक है, जबकि 290 मिमी फुटबोर्ड पर्याप्त लेगरूम देता है। 34-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज में दो हेलमेट आसानी से आ जाते हैं।

ये भी पढ़ें:नई वेन्यू के बेस मॉडल में मिलेगा इतना कुछ, टॉप लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत!

तकनीक और कनेक्टिविटी

* प्रोएक्टिव सेफ़्टी: दुर्घटना, गिरना, चोरी-रोधी, जियो-फ़ेंसिंग और टाइम-फ़ेंसिंग अलर्ट।
* हमेशा नियंत्रण में: मोबाइल ऐप पर दूर से बैटरी चार्ज और ओडोमीटर की जाँच करें।
* स्मार्ट नेविगेशन: अनुकूलन योग्य सेटिंग्स के साथ टर्न-बाय-टर्न मार्गदर्शन।
* कनेक्टेड रहें: एलसीडी डिजिटल क्लस्टर पर कॉल, एसएमएस और व्यक्तिगत अलर्ट।
* सवार का आत्मविश्वास: हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट।
* हमेशा अपडेट: सहज OTA अपडेट।
* डुअल मोड्स: रेंज और सुरक्षा के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इको और पावर।

सुरक्षा और भरोसा

• टाइम-फेंस और जियो-फेंसिंग अलर्ट्स – तय सीमा से बाहर जाने पर तुरंत सूचना।
• लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेट-टू-व्हीकल – वाहन की रियल-टाइम लोकेशन हर समय नजर में।
• क्रैश और फॉल अलर्ट्स – दुर्घटना या गिरने की स्थिति में त्वरित अलर्ट।
• इमरजेंसी नोटिफिकेशन – अप्रत्याशित हालात में तुरंत मदद के लिए अलर्ट भेजना।
• एंटी-थेफ्ट और टोइंग अलर्ट्स – गाड़ी की अनधिकृत हरकत या चोरी की कोशिश पर तुरंत चेतावनी।

169mm ग्राउंड क्लियरेंस, LED हेडलैम्प विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, एज-टू-एज कॉम्बिनेशन लाइट्स, USB चार्जिंग पोर्ट और मजबूत बॉडी बैलेंस इसे हर राइड पर भरोसेमंद और सुरक्षित बनाते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर को नियॉन सनबर्स्ट, स्ट्रैटोस ब्लू, लूनर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम और मार्टियन कॉपर जैसे कलर्स में खरीद सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
TVS IQube TVS Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।