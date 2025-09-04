TVS MOTOR COMPANY LAUNCHES TVS NTORQ 150 at 1,19,000, check details मात्र ₹1.19 लाख में लॉन्च हुआ भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर, 50+ एडवांस फीचर; 6.3 सेकेंड में पकड़ेगा 60kmph की स्पीड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS MOTOR COMPANY LAUNCHES TVS NTORQ 150 at 1,19,000, check details

मात्र ₹1.19 लाख में लॉन्च हुआ भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर, 50+ एडवांस फीचर; 6.3 सेकेंड में पकड़ेगा 60kmph की स्पीड

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर लॉन्च हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,000 (एक्स-शोरूम, ऑल इंडिया) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
मात्र ₹1.19 लाख में लॉन्च हुआ भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर, 50+ एडवांस फीचर; 6.3 सेकेंड में पकड़ेगा 60kmph की स्पीड

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor) ने भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर TVS NTORQ 150 लॉन्च कर दिया है। यह देश का सबसे फास्ट स्कूटर है, जो मात्र 6.3 सेकेंड में 0-60 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,000 (एक्स-शोरूम, ऑल इंडिया) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹67000 सस्ती हो जाएगी मारुति वैगनआर, कंपनी ने खुद बताई कारों की नई कीमतें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.19 - 1.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa S 125

Vespa S 125

₹ 1.36 - 1.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 160

Aprilia SXR 160

₹ 1.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 125

Aprilia SXR 125

₹ 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa 125

Vespa 125

₹ 1.33 - 1.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SR 160

Aprilia SR 160

₹ 1.32 - 1.41 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

परफॉर्मेंस

TVS NTORQ 150 को 149.7cc के एयर-कूल्ड, O3CTech इंजन से पावर मिलता है, जो 7,000rpm पर 13.2PS की पावर आउटपुट जेनरेट करने में सक्षम है और 5,500 rpm पर 14.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 104 किमी./घंटा है। वहीं, यह सिर्फ 6.3 सेकेंड (सेगमेंट में सबसे तेज) में 0-60 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।

सुरक्षा और कंट्रोल

इस स्कूटर में कंपनी ने ABS और Traction Control ऑफर किया है। इसमें Race और Street मोड (ISS – Street Mode, Boost – Race Mode) दिए गए हैं। इसमें स्पोर्ट-ट्यूनड सस्पेंशन और हल्के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं।

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

यह स्कूटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिजाइन से प्रेरित है और इसे खासतौर पर Gen Z राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें MULTIPOINT प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और T साइज के टेललैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसमें नेकेड हैंडलबार और ऐरोडायनमिक (Aerodynamic) विंगलेट्स हैं। इसके अलावा स्पोर्टी एग्जॉस्ट के साथ सिग्नेचर मफलर साउंड भी दिया गया है। इसमें कलर्ड अलॉय व्हील्स और फॉरवर्ड-बायस्ड स्टांस देखने को मिलता है।

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

NTORQ 150 को भारत का सबसे टेक-पैक्ड स्कूटर कहा जा सकता है। इसमें Hi-Res TFT क्लस्टर (गेमिंग कंसोल से प्रेरित) शामिल हैं। इसमें 50+ कनेक्टेड फीचर्स और Alexa एंड Smartwatch इंटीग्रेशन दिया गया है। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिए गए हैं। इसके अलावा व्हीकल ट्रैकिंग और लास्ट पार्क्ड लोकेशन दिखाई देती है। इसके अलावा कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया अलर्ट देखने को मिल जाता है।

कंपनी की प्रतिक्रिया

लॉन्च के मौके पर गौरव गुप्ता प्रेसिडेंट TVS Motor ने कहा कि TVS NTORQ 150 हमारे ग्राहकों की उम्मीदों और अनुभवों से इंस्पायर है। यह स्कूटर रेस-इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस, एडवांस्ड कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स के साथ युवाओं को जरूर पसंद आएगा।

वहीं, अनिरुद्ध हलदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट TVS Motor ने कहा कि दो मिलियन से ज्यादा NTORQ यूज़र्स पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नया NTORQ 150 Gen Z के लिए बनाया गया है जो हाई परफॉर्मेंस, हाइपर डिज़ाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहता है।

ये भी पढ़ें:₹67000 सस्ती हो जाएगी मारुति वैगनआर, कंपनी ने खुद बताई कारों की नई कीमतें

TVS NTORQ 150 केवल एक स्कूटर नहीं, बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है। यह युवाओं के लिए स्टाइल और स्पीड का नया सिंबल बनने जा रहा है।

Auto News Hindi TVS Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।