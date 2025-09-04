मात्र ₹1.19 लाख में लॉन्च हुआ भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर, 50+ एडवांस फीचर; 6.3 सेकेंड में पकड़ेगा 60kmph की स्पीड

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर लॉन्च हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,000 (एक्स-शोरूम, ऑल इंडिया) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor) ने भारत का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर TVS NTORQ 150 लॉन्च कर दिया है। यह देश का सबसे फास्ट स्कूटर है, जो मात्र 6.3 सेकेंड में 0-60 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,000 (एक्स-शोरूम, ऑल इंडिया) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

परफॉर्मेंस TVS NTORQ 150 को 149.7cc के एयर-कूल्ड, O3CTech इंजन से पावर मिलता है, जो 7,000rpm पर 13.2PS की पावर आउटपुट जेनरेट करने में सक्षम है और 5,500 rpm पर 14.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 104 किमी./घंटा है। वहीं, यह सिर्फ 6.3 सेकेंड (सेगमेंट में सबसे तेज) में 0-60 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।

सुरक्षा और कंट्रोल इस स्कूटर में कंपनी ने ABS और Traction Control ऑफर किया है। इसमें Race और Street मोड (ISS – Street Mode, Boost – Race Mode) दिए गए हैं। इसमें स्पोर्ट-ट्यूनड सस्पेंशन और हल्के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं।

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यह स्कूटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिजाइन से प्रेरित है और इसे खासतौर पर Gen Z राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें MULTIPOINT प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और T साइज के टेललैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसमें नेकेड हैंडलबार और ऐरोडायनमिक (Aerodynamic) विंगलेट्स हैं। इसके अलावा स्पोर्टी एग्जॉस्ट के साथ सिग्नेचर मफलर साउंड भी दिया गया है। इसमें कलर्ड अलॉय व्हील्स और फॉरवर्ड-बायस्ड स्टांस देखने को मिलता है।

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी NTORQ 150 को भारत का सबसे टेक-पैक्ड स्कूटर कहा जा सकता है। इसमें Hi-Res TFT क्लस्टर (गेमिंग कंसोल से प्रेरित) शामिल हैं। इसमें 50+ कनेक्टेड फीचर्स और Alexa एंड Smartwatch इंटीग्रेशन दिया गया है। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिए गए हैं। इसके अलावा व्हीकल ट्रैकिंग और लास्ट पार्क्ड लोकेशन दिखाई देती है। इसके अलावा कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया अलर्ट देखने को मिल जाता है।

कंपनी की प्रतिक्रिया लॉन्च के मौके पर गौरव गुप्ता प्रेसिडेंट TVS Motor ने कहा कि TVS NTORQ 150 हमारे ग्राहकों की उम्मीदों और अनुभवों से इंस्पायर है। यह स्कूटर रेस-इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस, एडवांस्ड कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स के साथ युवाओं को जरूर पसंद आएगा।

वहीं, अनिरुद्ध हलदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट TVS Motor ने कहा कि दो मिलियन से ज्यादा NTORQ यूज़र्स पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नया NTORQ 150 Gen Z के लिए बनाया गया है जो हाई परफॉर्मेंस, हाइपर डिज़ाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहता है।