गोवा में लौट रहा TVS मोटोसोल, 5-6 दिसंबर को होगा बाइकिंग का सबसे बड़ा धमाका

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:55 PM
अगर आप बाइकिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो दिसंबर 2025 की ये तारीख याद रख लीजिए। टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) अपने फ्लैगशिप मोटरसाइक्लिंग फेस्टिवल मोटोसोल 5.0 (MotoSoul 5.0) का आयोजन कर रही है। ये ग्रैंड इवेंट 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक हिलटॉप (Hilltop), वगेटर (Vagator) गोवा में होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MotoSoul 5.0 में क्या-क्या होगा खास?

यह दो दिन का धमाकेदार फेस्टिवल सिर्फ बाइकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोमांच, म्यूज़िक, आर्ट और टेक्नोलॉजी सबका तड़का मिलेगा।

जबरदस्त रेसिंग इवेंट्स – जिमखाना, डर्ट ट्रैक रेसिंग और खतरनाक स्टंट शो।

Globe of Death परफॉर्मेंस – जहां बाइकर्स गोलाकार पिंजरे में स्टंट करके दर्शकों की सांसें रोक देंगे।

टेस्ट राइड्स – TVS की नई और पॉपुलर बाइक्स को खुद चलाकर देखने का मौका।

सीखने और अनुभव बांटने का मंच

MotoSoul 5.0 सिर्फ मज़े का नहीं, बल्कि सीखने का भी प्लेटफ़ॉर्म है।

पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप्स – जहां TVS रेसिंग चैंपियंस और बाइकिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स अपने अनुभव शेयर करेंगे।

टेक टॉक्स – मोटरसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास सेशन।

नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स – TVS यहां अपने लेटेस्ट मॉडल्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पेश करेगी।

कल्चर और म्यूज़िक का तड़का

गोवा फेस्टिवल हो और म्यूज़िक न हो, ये कैसे हो सकता है?

लाइव म्यूज़िक और इंटरनेशनल DJs का धमाल।

360° Moto Booth और Moto Trainer जैसी मज़ेदार एक्टिविटीज़ जो राइडर्स और नॉन-राइडर्स दोनों को एंगेज करेंगी।

सस्टेनेबिलिटी और वेलनेस

TVS ने इस साल फेस्टिवल में इको-फ्रेंडली सेटअप्स और वेलनेस सेशंस भी शामिल किए हैं। मकसद है – रिस्पॉन्सिबल मोटरसाइक्लिंग को प्रमोट करना और लोकल कम्युनिटी व एनवायरनमेंट पर पॉज़िटिव असर डालना।

MotoSoul 5.0 सिर्फ बाइकिंग फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन है जहां राइडिंग का जुनून, म्यूज़िक का मज़ा और टेक्नोलॉजी की झलक – सब एक साथ मिलेंगे। अगर आप बाइक लवर हैं, तो दिसंबर में गोवा का टिकट बुक करना मत भूलिए!

