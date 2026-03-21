नंबर-1 की पोजीशन से हट ही नहीं रहा ये स्कूटर, फरवरी में 1.27 लाख लोगों ने खरीदा; दूसरे 10 मॉडल छूटे पीछे

Mar 21, 2026 06:18 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस जूपिटर को बीते महीने कुल 1,27,089 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस जुपिटर की बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,03,576 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

19% बढ़ गई अपाचे की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,166 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल 100 रहा। टीवीएस एक्सएल 100 ने बीते महीने 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,095 यूनिट मोपेड की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,054 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही टीवीएस राइडर दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,134 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,955 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,472 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।