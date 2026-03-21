नंबर-1 की पोजीशन से हट ही नहीं रहा ये स्कूटर, फरवरी में 1.27 लाख लोगों ने खरीदा; दूसरे 10 मॉडल छूटे पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस जूपिटर को बीते महीने कुल 1,27,089 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस जुपिटर की बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,03,576 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
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TVS Star City Plus
₹ 72,200 - 74,900
Hero Glamour
₹ 81,063 - 84,751
TVS Radeon
₹ 55,100 - 77,900
TVS Raider
₹ 80,500 - 95,600
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
TVS Jupiter 125
₹ 75,600 - 86,400
19% बढ़ गई अपाचे की बिक्री
बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,166 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल 100 रहा। टीवीएस एक्सएल 100 ने बीते महीने 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,095 यूनिट मोपेड की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,054 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।
पांचवें नंबर पर रही टीवीएस राइडर
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,134 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,955 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,472 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
सिर्फ तीन यूनिट बिकी टीवीएस स्टार सिटी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,642 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,130 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रहा। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 113 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,175 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि टीवीएस स्टार सिटी को इस दौरान सिर्फ तीन ग्राहक मिले।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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