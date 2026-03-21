Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नंबर-1 की पोजीशन से हट ही नहीं रहा ये स्कूटर, फरवरी में 1.27 लाख लोगों ने खरीदा; दूसरे 10 मॉडल छूटे पीछे

Mar 21, 2026 06:18 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

नंबर-1 की पोजीशन से हट ही नहीं रहा ये स्कूटर, फरवरी में 1.27 लाख लोगों ने खरीदा; दूसरे 10 मॉडल छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस जूपिटर को बीते महीने कुल 1,27,089 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस जुपिटर की बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,03,576 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hero Destini 125
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
अभी ऑफर पाएं
Hero Pleasure Plus
Hero Pleasure Plus
₹ 69,766 - 75,712
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Faast F2F
Okaya EV Faast F2F
₹ 79,999
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं
Vida V2
Vida V2
₹ 74,000 - 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Star City Plus

TVS Star City Plus

₹ 72,200 - 74,900

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour

Hero Glamour

₹ 81,063 - 84,751

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Radeon

TVS Radeon

₹ 55,100 - 77,900

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Raider

TVS Raider

₹ 80,500 - 95,600

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Jupiter

TVS Jupiter

₹ 72,400 - 85,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125

₹ 75,600 - 86,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:TVS ने कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें 6 साल की वारंटी और ₹10 लाख का बीमा मिलेगा

19% बढ़ गई अपाचे की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,166 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल 100 रहा। टीवीएस एक्सएल 100 ने बीते महीने 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,095 यूनिट मोपेड की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। टीवीएस आइक्यूब इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,054 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले लीक हुई नई Yamaha Fascino! बिना कवर के आई नजर

पांचवें नंबर पर रही टीवीएस राइडर

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,134 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,955 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,472 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:होंडा लेकर आई ये नई मोटरसाइकिल, रेड कलर में इतनी शानदार दिख रही

सिर्फ तीन यूनिट बिकी टीवीएस स्टार सिटी

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,642 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,130 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रहा। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 113 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,175 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि टीवीएस स्टार सिटी को इस दौरान सिर्फ तीन ग्राहक मिले।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
TVS IQube TVS Motors TVS Raider 125 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।