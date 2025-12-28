Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs model-wise sales nov 2025 jupiter best-selling model apache raider ronin
₹74000 के इस स्कूटर को हाथों-हाथ करीब 1.25 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

₹74000 के इस स्कूटर को हाथों-हाथ करीब 1.25 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस की टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

Dec 28, 2025 05:41 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
0

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस की टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। टीवीएस जूपिटर को बीते महीने कुल 1,24,782 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस जुपिटर की बिक्री में 25.14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 99,710 यूनिट था। टीवीएस जुपिटर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 74 लाख से लेकर 1 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं बीते महीने हुए कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

48% बढ़ गई टीवीएस आइक्यूब की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 36.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 48,764 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल रहा। टीवीएस एक्सएल ने इस दौरान 2.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 44,971 यूनिट मोपेड की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब रहा। टीवीएस आइक्यूब ने इस दौरान 48.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,191 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टीवीएस रेडियन

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 3.41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,853 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 14.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,589 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 4.60 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

139% बढ़ गई टीवीएस रोनिन की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 9.77 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,607 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 12.69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,749 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 139.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,653 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही अपाचे 310

बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर टीवीएस स्टार सिटी रही। टीवीएस स्टार सिटी ने इस दौरान 53.01 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,604 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस अपाचे 310 रही। टीवीएस अपाचे 310 ने इस दौरान 11.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 511 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो बीते महीने टीवीएस की टू–व्हीलर को कुल 3,65,365 नए लोगों ने खरीदा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
TVS IQube TVS Motors TVS Raider 125 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।