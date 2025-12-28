₹74000 के इस स्कूटर को हाथों-हाथ करीब 1.25 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस की टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस की टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। टीवीएस जूपिटर को बीते महीने कुल 1,24,782 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस जुपिटर की बिक्री में 25.14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 99,710 यूनिट था। टीवीएस जुपिटर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 74 लाख से लेकर 1 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं बीते महीने हुए कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

48% बढ़ गई टीवीएस आइक्यूब की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 36.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 48,764 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल रहा। टीवीएस एक्सएल ने इस दौरान 2.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 44,971 यूनिट मोपेड की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब रहा। टीवीएस आइक्यूब ने इस दौरान 48.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,191 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टीवीएस रेडियन बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 3.41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,853 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 14.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,589 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 4.60 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

139% बढ़ गई टीवीएस रोनिन की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 9.77 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,607 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 12.69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,749 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 139.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,653 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।