कंपनी के सभी मॉडलों पर भारी पड़ा यह स्कूटर, मार्च में 1.25 लाख लोगों ने खरीद डाला; बिक्री में बनी नंबर-1

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता टीवीएस ने मार्च, 2026 के लिए अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया।

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता टीवीएस ने मार्च, 2026 के लिए अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया। बता दें कि इस दौरान जुपिटर ने सालाना आधार पर 18 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 1,24,771 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। जबकि दूसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस की स्पोर्टी बाइक अपाचे का कब्जा रहा। अपाचे ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,081 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रहा टीवीएस XL सुपर बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीवीएस का मोपेड XL Super रहा। इसने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 46,192 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब रहा। आईक्यूब ने इस दौरान सालाना आधार पर 46 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 38,757 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, पांचवें नंबर पर टीवीएस की स्टाइलिश बाइक राइडर रही। राइडर ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 37,345 यूनिट्स की बिक्री की।

एन्टॉर्क और रोनिन की तेज रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर टीवीएस का स्पोर्टी स्कूटर एन्टॉर्क रहा। एन्टॉर्क ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,598 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर टीवीएस रेडियन रही। रेडियन ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,330 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस स्पोर्ट रही। स्पोर्ट ने इस दौरान 54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,905 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

टीवीएस RR310 ने सबको चौंकाया दूसरी ओर नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। जेस्ट ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,724 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। रोनिन ने इस दौरान 61 पर्सेंट का सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,108 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि ग्यारहवें नंबर पर टीवीएस की प्रीमियम बाइक RR310 रही। हालांकि, RR310 को सिर्फ 1,567 नए ग्राहक मिले।