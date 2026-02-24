TVS के इस स्कूटर के आगे अपाचे,आईक्यूब भी फेल; बिक्री में बना नंबर-1; जनवरी में 1.30 लाख लोगों ने खरीदा

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस की गाड़ियों का दबदबा बरकरार है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल की है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस की गाड़ियों का दबदबा बरकरार है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल की है। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,29,744 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर जुपिटर की बिक्री में 20 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,07,847 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

50% बढ़ गई iQube की बिक्री बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे (TVS Apache) रही। अपाचे ने इस दौरान 48 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 51,191 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस XL 100 रही। XL 100 ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 48,607 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर टीवीएस iQube Electric रही। आईक्यूब ने इस दौरान 50 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,560 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टीवीएस रेडियन बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क रही। एनटॉर्क ने इस दौरान 54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,596 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। राइडर ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,069 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर टीवीएस रेडियन रही। रेडियन ने भी 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,821 यूनिट्स की बिक्री की।

127% बढ़ गई टीवीएस रोनिन की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,966 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट (TVS Zest) रही। जेस्ट ने इस दौरान 3 पर्सेंट की मामूली बढ़ोतरी के साथ कुल 9,410 यूनिट्स की बिक्री की। इसके बाद दसवें नंबर पर टीवीएस रोनिन रही। रोनिन ने इस दौरान 127 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,247 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।