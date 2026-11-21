भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,65,176 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टीवीएस जुपिटर की बिक्री में सालाना आधार पर 39 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 1,18,888 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रहा आईक्यूब बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 63,411 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल सुपर रही। टीवीएस एक्सएल सुपर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 57,936 यूनिट मोपेड की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 58 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,570 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही राइडर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 42,884 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एनटॉर्क रही। टीवीएस एनटॉर्क ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 33,210 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। रोनिन ने 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,114 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

आठवें नंबर पर रही स्पोर्ट्स दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट्स रही। टीवीएस स्पोर्ट्स ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,221 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस ऑर्बिटर रही, जिसने कुल 19,227 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एनटॉर्क 150 रही। इसकी कुल 12,874 यूनिट्स बिकीं।