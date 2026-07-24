इस स्कूटर का पूरा देश दीवाना, 30 दिनों में 1,36,805 लोगों ने खरीदा; दूसरे 11 मॉडल्स छूटे पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिय। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,36,805 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टीवीएस जुपिटर की बिक्री में सालाना आधार पर 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,07,980 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही आईक्यूब
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 55,382 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल सुपर रही। टीवीएस एक्सएल सुपर ने इस दौरान 50 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,155 यूनिट मोपेड की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 232 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,331 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।
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TVS Raider
₹ 82,860 - 98,550
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
TVS Jupiter 125
₹ 78,100 - 88,060
TVS Jupiter CNG
₹ 95,000 - 1 लाख
TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
सातवें नंबर पर रही रेडियन
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क रही। टीवीएस एनटॉर्क ने इस दौरान 65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,762 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,983 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,920 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही टीवीएस RR310
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट्स रही। टीवीएस स्पोर्ट्स ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,560 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 137 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,157 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
कुल बिक्री में 46% की बढ़ोतरी
बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर टीवीएस जेस्ट रही। इसकी 10,104 यूनिट बिकीं। इसके बाद टीवीएस RR310 ने 454 पर्सेंट की सालाना बढ़त के साथ 1,855 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, टीवीएस स्टार सिटी को एक भी खरीददार नहीं मिले। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में टीवीएस मोटर ने जून 2026 में कुल 4,11,014 टू-व्हीलर्स की बिक्री की है। वहीं, पिछले साल जून, 2025 में यह आंकड़ा 2,81,012 यूनिट्स था। यानी इस बार कंपनी की कुल बिक्री में 46 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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