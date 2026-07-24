इस स्कूटर का पूरा देश दीवाना, 30 दिनों में 1,36,805 लोगों ने खरीदा; दूसरे 11 मॉडल्स छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टीवीएस मॉडल-वाइज बिक्री जून 2026 जुपिटर नंबर-1

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भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिय। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,36,805 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टीवीएस जुपिटर की बिक्री में सालाना आधार पर 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,07,980 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही आईक्यूब बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 55,382 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल सुपर रही। टीवीएस एक्सएल सुपर ने इस दौरान 50 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,155 यूनिट मोपेड की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 232 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,331 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही रेडियन बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क रही। टीवीएस एनटॉर्क ने इस दौरान 65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,762 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,983 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,920 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टीवीएस RR310 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस स्पोर्ट्स रही। टीवीएस स्पोर्ट्स ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,560 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 137 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,157 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।