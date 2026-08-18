ग्राहकों ने जमकर खरीदा यह स्कूटर, जुलाई में 1,48,595 घरों तक पहुंचा; बिक्री में शान से बना नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टीवीएस मॉडल वाइज बिक्री जुलाई 2026

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भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,48,595 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टीवीएस जुपिटर की बिक्री में सालाना आधार पर 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 1,24,876 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रहा आईक्यूब बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 58 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,404 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 158 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,386 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल सुपर रही। टीवीएस एक्सएल सुपर ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,497 यूनिट मोपेड की बिक्री की।

46% बढ़ गई एनटॉर्क की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क रही। टीवीएस एनटॉर्क ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,336 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,125 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,927 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही रोनिन दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,738 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रही। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,358 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस स्पोर्ट्स रही। टीवीएस स्पोर्ट्स ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,789 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।