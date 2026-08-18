ग्राहकों ने जमकर खरीदा यह स्कूटर, जुलाई में 1,48,595 घरों तक पहुंचा; बिक्री में शान से बना नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस जुपिटर को बीते महीने कुल 1,48,595 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टीवीएस जुपिटर की बिक्री में सालाना आधार पर 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 1,24,876 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
तीसरे नंबर पर रहा आईक्यूब
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 58 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,404 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 158 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,386 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल सुपर रही। टीवीएस एक्सएल सुपर ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,497 यूनिट मोपेड की बिक्री की।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Ronin
₹ 1.26 - 1.6 लाख
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
TVS NTORQ 125
₹ 82,500 - 1.01 लाख
TVS Ntorq 150
₹ 1.09 - 1.18 लाख
46% बढ़ गई एनटॉर्क की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क रही। टीवीएस एनटॉर्क ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,336 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,125 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,927 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
आठवें नंबर पर रही रोनिन
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,738 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रही। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,358 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस स्पोर्ट्स रही। टीवीएस स्पोर्ट्स ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,789 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
कुल बिक्री में 42% की बढ़ोतरी
बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर टीवीएस RR310 रही। टीवीएस RR310 ने 350 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,239 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, टीवीएस स्टार सिटी को इस दौरान एक भी खरीददार नहीं मिला। इसकी बिक्री में 100 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में टीवीएस मोटर ने जुलाई 2026 में कुल 4,37,394 टू-व्हीलर्स की बिक्री की है। वहीं, पिछले साल जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 3,08,720 यूनिट्स था। यानी इस बार कंपनी की कुल बिक्री में 42 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।