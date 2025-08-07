अरे वाह! जल्द आ रहा फुल चार्ज में 150 km दौड़ने वाला ये TVS स्कूटर, जारी हो गया टीजर
टीवीएस ने हाल में ही अपने अपकमिंग TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला टीजर जारी किया है। ये स्कूटर असल में सिंगापुर बेस्ड EV स्टार्टअप ION Mobility के साथ मिलकर बनाए गए Ion M1-S का रीबैज वर्जन है।
टीवीएस ने हाल में ही अपने अपकमिंग TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला टीजर जारी किया है। ये स्कूटर असल में सिंगापुर बेस्ड EV स्टार्टअप ION Mobility के साथ मिलकर बनाए गए Ion M1-S का रीबैज वर्जन है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, ग्राहकों को स्कूटर में 150 किलोमीटर रेंज मिल सकती है। बता दें कि इस स्कूटर को जल्दी ही इंडोनेशिया में लॉन्च किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस स्कूटर को भारत में लॉन्च करती है या नहीं।
धांसू होंगे फीचर्स
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 7-इंच का कलर डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, राइडिंग मोड्स, ट्विन LED हेडलाइट्स के साथ DRLs और कीलेस ऑपरेशन जैसे काफी एडवांस फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सस्पेंशन के लिए इसमें आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे डुअल शॉकर विद प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है। ब्रेकिंग की जिम्मेदारी फ्रंट और रियर दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक्स निभाते हैं।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 12.5 kW की पीक आउटपुट वाला दमदार इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो 45Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यही मोटर इसे 0 से 50 किमी/घंटा की स्पीड तक सिर्फ 3.7 सेकेंड में पहुंचा देता है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 105 किमी/घंटा है। बैटरी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 3.5 kWh से लेकर 5.5 kWh तक के विकल्प होंगे। बता दें कि 4.3 kWh बैटरी को फुल चार्ज करने में सिर्फ तीन घंटे लगते हैं।
