TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया; स्टाइलिश डिजाइन के साथ 7-इंच की स्क्रीन, TPMS, 120Km रेंज

ये स्कूटर देखने में काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। इसके मुख्य फीचर्स में चारों तरफ शार्प और लेयर्ड पैनलिंग, एक बड़ा फ्रंट एप्रन, एक बहुत बड़ी विंडशील्ड और स्लीक लाइटिंग शामिल हैं।

TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

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₹ 1,700 /माह से शुरू

TVS मोटर कंपनी ने EICMA 2026 इवेंट में कई नए प्रोडक्ट पेश किए हैं। इनमें नॉर्टन 450cc, TVS अपाचे 125 और एंड्रॉइड ऑटो के साथ TVS आईक्यूब शामिल हैं। इसके अलावा, इस इवेंट में M1-S मैक्सी-स्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन वर्जन भी पेश किया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इस स्कूटर में 4.2 kWh का लिथियम-आयन NMC बैटरी पैक लगा है, जो यूरोपीय WMTC टेस्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार लगभग 120 km की रेंज देता है। M1-S, विदेशी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारों खासकर यूरोप में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कंपनी की बड़ी स्ट्रैटजी का हिस्सा है।

TVS M1-S डिजाइन और फीचर्स

ये स्कूटर देखने में काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। इसके मुख्य फीचर्स में चारों तरफ शार्प और लेयर्ड पैनलिंग, एक बड़ा फ्रंट एप्रन, एक बहुत बड़ी विंडशील्ड और स्लीक लाइटिंग शामिल हैं। पेश किए गए प्रोडक्शन-रेडी मॉडल में व्हाइट और ब्लैक कलर की डुअल-टोन थीम दी गई है। स्कूटर के लॉन्च होने पर इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल सकते हैं।

इसके व्हील ऑरेंज कलर के हैं, जो एक अलग कंट्रास्ट और स्पोर्टी लुक देते हैं। ब्लैक कलर के हिस्सों में मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर के खास ग्राफिक्स दिए गए हैं। स्कूटर में स्टेप्ड डिजाइन वाली सिंगल-पीस सीट है। पेश किए गए मॉडल में एक रैक और टॉप बॉक्स भी लगा है, जिन्हें शायद एक्सेसरीज के तौर पर पेश किया जा सकता है।

120Km रेंज और 105 km/h टॉप स्पीड

TVS M1-S के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो यह ज्यादा रेंज और टॉप स्पीड की होड़ में शामिल नहीं है। इसका मुख्य फोकस इस्तेमाल में आसानी, प्रैक्टिकैलिटी, क्रेडिबिलिटी, मजबूती और ईजी मेंटेनेंस पर है। इस स्कूटर में 4.2 kWh का लिथियम-आयन NMC बैटरी पैक लगा है, जो यूरोपीय WMTC टेस्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक लगभग 120Km की रेंज देता है।

बैटरी को स्कूटर के फ्लोरबोर्ड में लगाया गया है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है और वजन का बैलेंस बेहतर बना रहता है। TVS M1-S में चेसिस से जुड़ी एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 12.5 kW या लगभग 17 PS की पावर जनरेट करती है। इसकी आउटपुट पावर 5 kW या 6.80 PS है। स्कूटर की टॉप स्पीड 105 km/h है।

1.15 घंटे में 80% तक चार्ज

TVS M1-S में 1.8 kW का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है। यह लगभग 1 घंटे 15 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकता है। इसके मुख्य हार्डवेयर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। दोनों तरफ 14-इंच के व्हील दिए हैं, जिनमें आगे 110/70 और पीछे 120/70 साइज के टायर लगे हैं। दोनों व्हील में 230mm की डिस्क मिलती है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS मिलता है।

अंडरसीट 26 लीटर का स्टोरेज

TVS M1-S की सीट ऊंचाई 800mm है। यह शहरी इलाकों में आसानी से चलाने के लिए एकदम सही है। इसमें 170mm का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है। इस स्कूटर का कर्ब वेट 150Kg है। सीट के नीचे 26 लीटर का स्टोरेज मिलता है। आगे की तरफ एक ग्लवबॉक्स और छोटी-मोटी चीजें रखने के लिए एक ओपन कम्पार्टमेंट भी है।