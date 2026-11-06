TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया; स्टाइलिश डिजाइन के साथ 7-इंच की स्क्रीन, TPMS, 120Km रेंज
ये स्कूटर देखने में काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। इसके मुख्य फीचर्स में चारों तरफ शार्प और लेयर्ड पैनलिंग, एक बड़ा फ्रंट एप्रन, एक बहुत बड़ी विंडशील्ड और स्लीक लाइटिंग शामिल हैं।
TVS मोटर कंपनी ने EICMA 2026 इवेंट में कई नए प्रोडक्ट पेश किए हैं। इनमें नॉर्टन 450cc, TVS अपाचे 125 और एंड्रॉइड ऑटो के साथ TVS आईक्यूब शामिल हैं। इसके अलावा, इस इवेंट में M1-S मैक्सी-स्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन वर्जन भी पेश किया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इस स्कूटर में 4.2 kWh का लिथियम-आयन NMC बैटरी पैक लगा है, जो यूरोपीय WMTC टेस्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार लगभग 120 km की रेंज देता है। M1-S, विदेशी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारों खासकर यूरोप में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कंपनी की बड़ी स्ट्रैटजी का हिस्सा है।
TVS M1-S डिजाइन और फीचर्स
ये स्कूटर देखने में काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। इसके मुख्य फीचर्स में चारों तरफ शार्प और लेयर्ड पैनलिंग, एक बड़ा फ्रंट एप्रन, एक बहुत बड़ी विंडशील्ड और स्लीक लाइटिंग शामिल हैं। पेश किए गए प्रोडक्शन-रेडी मॉडल में व्हाइट और ब्लैक कलर की डुअल-टोन थीम दी गई है। स्कूटर के लॉन्च होने पर इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल सकते हैं।
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TVS Creon
₹ 1.2 लाख से शुरू
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
VLF Strada
₹ 1.2 - 1.55 लाख
Bajaj Chetak
₹ 1.05 - 1.57 लाख
Honda Activa E
₹ 1.17 - 1.52 लाख
इसके व्हील ऑरेंज कलर के हैं, जो एक अलग कंट्रास्ट और स्पोर्टी लुक देते हैं। ब्लैक कलर के हिस्सों में मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर के खास ग्राफिक्स दिए गए हैं। स्कूटर में स्टेप्ड डिजाइन वाली सिंगल-पीस सीट है। पेश किए गए मॉडल में एक रैक और टॉप बॉक्स भी लगा है, जिन्हें शायद एक्सेसरीज के तौर पर पेश किया जा सकता है।
120Km रेंज और 105 km/h टॉप स्पीड
TVS M1-S के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो यह ज्यादा रेंज और टॉप स्पीड की होड़ में शामिल नहीं है। इसका मुख्य फोकस इस्तेमाल में आसानी, प्रैक्टिकैलिटी, क्रेडिबिलिटी, मजबूती और ईजी मेंटेनेंस पर है। इस स्कूटर में 4.2 kWh का लिथियम-आयन NMC बैटरी पैक लगा है, जो यूरोपीय WMTC टेस्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक लगभग 120Km की रेंज देता है।
बैटरी को स्कूटर के फ्लोरबोर्ड में लगाया गया है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है और वजन का बैलेंस बेहतर बना रहता है। TVS M1-S में चेसिस से जुड़ी एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 12.5 kW या लगभग 17 PS की पावर जनरेट करती है। इसकी आउटपुट पावर 5 kW या 6.80 PS है। स्कूटर की टॉप स्पीड 105 km/h है।
1.15 घंटे में 80% तक चार्ज
TVS M1-S में 1.8 kW का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है। यह लगभग 1 घंटे 15 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकता है। इसके मुख्य हार्डवेयर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। दोनों तरफ 14-इंच के व्हील दिए हैं, जिनमें आगे 110/70 और पीछे 120/70 साइज के टायर लगे हैं। दोनों व्हील में 230mm की डिस्क मिलती है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS मिलता है।
अंडरसीट 26 लीटर का स्टोरेज
TVS M1-S की सीट ऊंचाई 800mm है। यह शहरी इलाकों में आसानी से चलाने के लिए एकदम सही है। इसमें 170mm का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है। इस स्कूटर का कर्ब वेट 150Kg है। सीट के नीचे 26 लीटर का स्टोरेज मिलता है। आगे की तरफ एक ग्लवबॉक्स और छोटी-मोटी चीजें रखने के लिए एक ओपन कम्पार्टमेंट भी है।
OTA अपडेट भी मिलेगा
TVS M1-S में क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसके फ्रंट में एक USB टाइप-A चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। इसके अलावा, इसमें ऐप के जरिए सीट अनलॉक करने, की-फॉब इग्निशन और फाइंड माय बाइक जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ब्लूटूथ, वाई-फाई और ऑनबोर्ड LTE कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यूजर अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस को कनेक्ट करके कई तरह के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें OTA अपडेट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें