बजाज, एथर, हीरो को पछाड़ एक बार फिर नंबर-1 बनी यह कंपनी; OLA तो इसके आसपास भी नहीं रही
टॉप 5 ब्रांडों में ओला इलेक्ट्रिक इकलौता ऐसा ब्रांड रहा जिसकी बिक्री में गिरावट आई। इसने 12,098 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 26.4% कम है और सितंबर 2026 के मुकाबले 10.1% कम है।
टीवीएस मोटर कंपनी एक बार फिर देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की रेस जीतने में कामयाब रही। अक्टूबर 2026 में कंपनी की रिटेल सेल्स में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 94.7% की बढ़ोतरी हुई। कुल EV बिक्री में 48.5% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल टू-व्हीलर बिक्री में इनका हिस्सा महीने-दर-महीने (MoM) के आधार पर कम हो गया। अक्टूबर 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कुल रिटेल बिक्री 2,24,064 यूनिट रही, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 48.5% अधिक है।
TVS मोटर ने 60,490 यूनिट बेचीं और वो बजाज ऑटो की 49,126 यूनिट से आगे रही। खास बात ये है कि बजाज की बिक्री में 51.3% की बढ़ोतरी हुई। एथर ने 31,833 यूनिट बेचीं, जिसमें 5.3% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 81.4% की बड़ी उछाल आई और यह 29,923 यूनिट तक पहुंच गई।
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TVS X
₹ 2.64 लाख
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
Tunwal Storm ZX
₹ 1.2 लाख
Kabira Mobility Hermes 75
₹ 74,200 - 88,900
Detel EV Veeru
₹ 70,000
टॉप 5 ब्रांडों में ओला इलेक्ट्रिक इकलौता ऐसा ब्रांड रहा जिसकी बिक्री में गिरावट आई। इसने 12,098 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 26.4% कम है और सितंबर 2026 के मुकाबले 10.1% कम है। यानी जहां दूसरी कंपनियों को फेस्टिव सीजन का जमकर फायदा मिला, तो वहीं ओला इस बेनिफिट्स से दूर रही।
दूसरी तरफ, अक्टूबर 2026 में टू-व्हीलर की कुल रिटेल बिक्री में EV का हिस्सा 9.7% रहा, जो सितंबर के 11.6% से कम है। ऐसा दवाली की तारीखों में बदलाव के कारण माना जा रहा है। 2025 में दिवाली अक्टूबर में थी, जबकि इस साल यह नवंबर में पड़ी, इसलिए त्योहारी सीजन की खरीदारी का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर से हटकर आगे खिसक गया है।
एथर की बिक्री 3 लाख के पार
टीवीएस और बजाज के बाद एथर एनर्जी इस साल 3 लाख से ज्यादा यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। खास बात ये है कि अभी साल पूरा खत्म नहीं हुआ। ये सेल्स आंकड़ा 1 जनवरी, 2026 से 6 नवंबर, 2026 तक का है। कंपनी के लिए ये साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 67% की शानदार ग्रोथ के साथ कुल 3,01,133 यूनिट की रिटेल सेल्स दर्ज की। एथर की सेगमेंट में हिस्सेदारी बढ़कर 16.32% हो चुकी है। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें