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TVS ने शुरू किया कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम... इसमें 6 साल की वारंटी और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा

Mar 21, 2026 09:51 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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TVS मोटर कंपनी देश के टू-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आईक्यूब और ऑर्बिटर की दम पर ये कंपनी सेगमेंट में नंबर-1 बन चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी इस सेगमेंट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नया ऑफर लेकर आई है।

TVS ने शुरू किया कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम... इसमें 6 साल की वारंटी और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा

TVS मोटर कंपनी देश के टू-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आईक्यूब और ऑर्बिटर की दम पर ये कंपनी सेगमेंट में नंबर-1 बन चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी इस सेगमेंट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नया ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए अपने कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम का विस्तार किया है। इस प्रोग्राम को कंपनी ने 'TVS KING Ka Vaada 3.0' नाम दिया है। इसके साथ ही, व्हीकल के मालिकाना हक से जुड़े फायदों में फाइनेंशियल और व्यक्तिगत सुरक्षा की एक और लेयर जुड़ गई है।

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पिछले वर्जन के अलग, जो ज्यादातर सर्विस पर फोक्सड थे यह नया प्रोग्राम बीमा-बेस्ड सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों और उनके परिवारों को सुरक्षा देना है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। खासकर इस सेगमेंट में जहां व्हीकल सीधे तौर पर लोगों की रोजाना की कमाई से जुड़े होते हैं। चलिए TVS के इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानते हैं।

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बीमा-लिंक्ड बेनिफिट पेश किए गए
यह प्रोग्राम डेथ या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवरेज देता है। इसमें प्रति बच्चा 1 लाख रुपए की शिक्षा सहायता (अधिकतम दो बच्चों के लिए) और अधिकतम 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर रोजाना 4,000 रुपए का भुगतान भी शामिल है। ये बेनिफिट वारंटी विस्तार, तय समय पर सर्विसिंग और सड़क किनारे सहायता जैसी मानक सुविधाओं के साथ-साथ मिलते हैं।

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ICE और EV दोनों रेंज के लिए कवरेज
यह कवरेज TVS किंग की पूरी रेंज पर लागू होता है, जिसमें पैसेंजर और कार्गो दोनों मॉडल, साथ ही इंटरनल कंबशन (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों तरह के वैरिएंट शामिल हैं। King Deluxe और Duramax Plus जैसे यात्री ICE मॉडल के साथ दो साल की वारंटी, तीन फ्री सर्विस और एक साल की रोड साइड असिस्टेंस दी जाती है।

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6 साल की वारंटी मिलेगी
इलेक्ट्रिक किंग EV मैक्स के साथ 6 साल की वारंटी और 3 साल की रोड साइड असिस्टेंस मिलती है। कार्गो वैरिएंट (ICE और EV दोनों) को भी 6 साल तक की लंबी अवधि की वारंटी कवरेज और सड़क किनारे सहायता की अतिरिक्त सुविधा मिलती है। यह कदम थ्री-व्हीलर व्हीकल सेक्ट में हो रहे एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। अब बिक्री के बाद के प्रोग्राम (आफ्टर-सेल्स प्रोग्राम) सिर्फ व्हीकल के मेंटेनेंस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्हीकल ओनर्स और उनके परिवारों के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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