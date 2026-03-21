TVS ने शुरू किया कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम... इसमें 6 साल की वारंटी और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा

Mar 21, 2026 09:51 am IST

TVS मोटर कंपनी देश के टू-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आईक्यूब और ऑर्बिटर की दम पर ये कंपनी सेगमेंट में नंबर-1 बन चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी इस सेगमेंट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नया ऑफर लेकर आई है।

TVS मोटर कंपनी देश के टू-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आईक्यूब और ऑर्बिटर की दम पर ये कंपनी सेगमेंट में नंबर-1 बन चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी इस सेगमेंट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नया ऑफर लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए अपने कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम का विस्तार किया है। इस प्रोग्राम को कंपनी ने 'TVS KING Ka Vaada 3.0' नाम दिया है। इसके साथ ही, व्हीकल के मालिकाना हक से जुड़े फायदों में फाइनेंशियल और व्यक्तिगत सुरक्षा की एक और लेयर जुड़ गई है।

पिछले वर्जन के अलग, जो ज्यादातर सर्विस पर फोक्सड थे यह नया प्रोग्राम बीमा-बेस्ड सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों और उनके परिवारों को सुरक्षा देना है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। खासकर इस सेगमेंट में जहां व्हीकल सीधे तौर पर लोगों की रोजाना की कमाई से जुड़े होते हैं। चलिए TVS के इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानते हैं।

बीमा-लिंक्ड बेनिफिट पेश किए गए

यह प्रोग्राम डेथ या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवरेज देता है। इसमें प्रति बच्चा 1 लाख रुपए की शिक्षा सहायता (अधिकतम दो बच्चों के लिए) और अधिकतम 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर रोजाना 4,000 रुपए का भुगतान भी शामिल है। ये बेनिफिट वारंटी विस्तार, तय समय पर सर्विसिंग और सड़क किनारे सहायता जैसी मानक सुविधाओं के साथ-साथ मिलते हैं।

ICE और EV दोनों रेंज के लिए कवरेज

यह कवरेज TVS किंग की पूरी रेंज पर लागू होता है, जिसमें पैसेंजर और कार्गो दोनों मॉडल, साथ ही इंटरनल कंबशन (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों तरह के वैरिएंट शामिल हैं। King Deluxe और Duramax Plus जैसे यात्री ICE मॉडल के साथ दो साल की वारंटी, तीन फ्री सर्विस और एक साल की रोड साइड असिस्टेंस दी जाती है।