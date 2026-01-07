Hindustan Hindi News
TVS launches TVC for Ntorq 150 india first 150cc hyper sport scooter
TVS एनटॉर्क 150 का नया TVC लॉन्च, ये देश का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर; 6.3 सेकंड में 0-60 km की स्पीड

संक्षेप:

ये भारत का पहला हाइपर स्कूटर और सबसे तेज 150cc स्कूटर है, जो सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसमें रेस और स्ट्रीट राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स हैं, जो रोजाना की राइडिंग के लिए रेसट्रैक से प्रेरित परफॉर्मेंस देते हैं।

Jan 07, 2026 01:06 pm IST
TVS Ntorq 150arrow

TVS मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 150 के लिए एक हाई-ऑक्टेन नया टेलीविजन कमर्शियल लॉन्च किया है। ये भारत का पहला 150cc हाइपर स्पोर्ट स्कूटर है। यह कैंपेन इस दमदार बात को दिखाता है कि एनटॉर्क 150 हर राइड पर रेसट्रैक जैसा एहसास देता है, जो एडवेंचर, परफॉर्मेंस और स्टाइल वाले युवाओं को शानदार राइड के साथ एक इमोशनल जुड़ाव देगा। अपनी शानदार रेसिंग विरासत से प्रेरणा लेते हुए, कंपनी ने बिल्कुल नए एनटॉर्क 150 को इस सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए डिजाइन किया है।

TVS एनटॉर्क 150 की खास बातें

ये भारत का पहला हाइपर स्कूटर और सबसे तेज 150cc स्कूटर है, जो सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसमें रेस और स्ट्रीट राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स हैं, जो रोजाना की राइडिंग के लिए रेसट्रैक से प्रेरित परफॉर्मेंस देते हैं और हमेशा कॉम्पिटिटिव सोच रखने वाले युवा राइडर्स को पसंद आते हैं।

इस सोच पर आधारित कि राइडिंग सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं, बल्कि एटीट्यूड के बारे में भी है, यह TVC 'हाइपर माइंडसेट' को जिंदा करता है, जो डेली की राइड्स में एड्रेनालाइन, फुर्ती और कंट्रोल भर देता है। डायनामिक विज़ुअल्स और शानदार कहानी के जरिए, यह फिल्म स्कूटर के बोल्ड डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रेस-ब्रेड परफॉर्मेंस को दिखाती है, जो एनटॉर्क 150 को एडवेंचर चाहने वाले युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाती है।

नई EV पॉलिसी... इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ग्राहकों को मिलेगा ₹1 लाख का इन्सेंटिव

इस कैंपेन पर टिप्पणी करते हुए, TVS मोटर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड कम्यूटर और EV बिजनेस और हेड कॉर्पोरेट ब्रांड और मीडिया, अनिरुद्ध हलदर ने कहा, "TVS एनटॉर्क परफॉर्मेंस, एटीट्यूड और न्यू जेन के राइडर्स के साथ गहरे इमोशनल जुड़ाव के आधार पर युवाओं के लिए एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया है। हमारे स्कूटर कई सालों से रेसट्रैक पर हावी रहे हैं, यह एक रेसिंग विरासत है जिसने एनटॉर्क 125 को तैयार किया। बिल्कुल नए एनटॉर्क 150 के साथ, इस विरासत को कई गुना ऊपर ले जाया गया है। नया TVC इस 'हाइपर' सोच को दिखाता है, जहां अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, रेसिंग DNA और हमेशा कॉम्पिटिटिव भावना एक साथ मिलकर हर राइड को एक पर्सनल रेस जैसा महसूस कराती है।"

₹6 लाख में लॉन्च, लेकिन ब्रोशर में कीमत ₹6.40 लाख; कार की प्राइस कर रही कन्फ्यूज

यह एनटॉर्क की उस यात्रा का अगला चैप्टर है जो 2018 में शुरू हुई थी, जब इस ब्रांड ने मोटरसाइकिल जैसे रोमांच को रोजाना के स्कूटर की सुविधा के साथ मिलाकर स्कूटर सेगमेंट को फिर से परिभाषित किया था। लॉन्च के कुछ ही महीनों में एनटॉर्क जेन Z राइडर्स के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बन गया। पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने इंडस्ट्री में कई पहली चीजें पेश की हैं, जिनमें भारत का पहला ब्लूटूथ-कनेक्टेड स्कूटर, 10 PS से ज्यादा पावर वाला पहला स्कूटर, और मार्वल के साथ दुनिया का पहला स्कूटर कोलैबोरेशन शामिल है।

क्रिएटिव अप्रोच के बारे में बताते हुए, डेंटसू क्रिएटिव के क्रिएटिव कंसल्टेंट, अश्विन पार्थिबन ने कहा, "हमारा आइडिया TVS एनटॉर्क 150 की राइडिंग के इमोशन, रश, एग्रेसन और कंट्रोल की भावना को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में विज़ुअली बदलना था। यह फिल्म रेसट्रैक और सड़क के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है, जिससे हर राइड हाइपर, एनर्जेटिक और रोमांचक महसूस होती है। यह सिर्फ फीचर्स दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि देखने वाले को राइड महसूस कराने के बारे में है।”

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
