TVS एनटॉर्क 150 का नया TVC लॉन्च, ये देश का पहला हाइपर स्पोर्ट स्कूटर; 6.3 सेकंड में 0-60 km की स्पीड

TVS मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 150 के लिए एक हाई-ऑक्टेन नया टेलीविजन कमर्शियल लॉन्च किया है। ये भारत का पहला 150cc हाइपर स्पोर्ट स्कूटर है। यह कैंपेन इस दमदार बात को दिखाता है कि एनटॉर्क 150 हर राइड पर रेसट्रैक जैसा एहसास देता है, जो एडवेंचर, परफॉर्मेंस और स्टाइल वाले युवाओं को शानदार राइड के साथ एक इमोशनल जुड़ाव देगा। अपनी शानदार रेसिंग विरासत से प्रेरणा लेते हुए, कंपनी ने बिल्कुल नए एनटॉर्क 150 को इस सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए डिजाइन किया है।

TVS एनटॉर्क 150 की खास बातें ये भारत का पहला हाइपर स्कूटर और सबसे तेज 150cc स्कूटर है, जो सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसमें रेस और स्ट्रीट राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स हैं, जो रोजाना की राइडिंग के लिए रेसट्रैक से प्रेरित परफॉर्मेंस देते हैं और हमेशा कॉम्पिटिटिव सोच रखने वाले युवा राइडर्स को पसंद आते हैं।

इस सोच पर आधारित कि राइडिंग सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं, बल्कि एटीट्यूड के बारे में भी है, यह TVC 'हाइपर माइंडसेट' को जिंदा करता है, जो डेली की राइड्स में एड्रेनालाइन, फुर्ती और कंट्रोल भर देता है। डायनामिक विज़ुअल्स और शानदार कहानी के जरिए, यह फिल्म स्कूटर के बोल्ड डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रेस-ब्रेड परफॉर्मेंस को दिखाती है, जो एनटॉर्क 150 को एडवेंचर चाहने वाले युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाती है।

इस कैंपेन पर टिप्पणी करते हुए, TVS मोटर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड कम्यूटर और EV बिजनेस और हेड कॉर्पोरेट ब्रांड और मीडिया, अनिरुद्ध हलदर ने कहा, "TVS एनटॉर्क परफॉर्मेंस, एटीट्यूड और न्यू जेन के राइडर्स के साथ गहरे इमोशनल जुड़ाव के आधार पर युवाओं के लिए एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया है। हमारे स्कूटर कई सालों से रेसट्रैक पर हावी रहे हैं, यह एक रेसिंग विरासत है जिसने एनटॉर्क 125 को तैयार किया। बिल्कुल नए एनटॉर्क 150 के साथ, इस विरासत को कई गुना ऊपर ले जाया गया है। नया TVC इस 'हाइपर' सोच को दिखाता है, जहां अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, रेसिंग DNA और हमेशा कॉम्पिटिटिव भावना एक साथ मिलकर हर राइड को एक पर्सनल रेस जैसा महसूस कराती है।"

यह एनटॉर्क की उस यात्रा का अगला चैप्टर है जो 2018 में शुरू हुई थी, जब इस ब्रांड ने मोटरसाइकिल जैसे रोमांच को रोजाना के स्कूटर की सुविधा के साथ मिलाकर स्कूटर सेगमेंट को फिर से परिभाषित किया था। लॉन्च के कुछ ही महीनों में एनटॉर्क जेन Z राइडर्स के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बन गया। पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने इंडस्ट्री में कई पहली चीजें पेश की हैं, जिनमें भारत का पहला ब्लूटूथ-कनेक्टेड स्कूटर, 10 PS से ज्यादा पावर वाला पहला स्कूटर, और मार्वल के साथ दुनिया का पहला स्कूटर कोलैबोरेशन शामिल है।