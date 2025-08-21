TVS King Kargo HD EV Launch Price Rs 3.85 Lakh, Brings Segment First Features, check details TVS का कमाल! देश का पहला ब्लूटूथ-सपोर्टेड कार्गो EV लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹3.85 लाख; 31 एडवांस्ड फीचर्स से लैस, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS King Kargo HD EV Launch Price Rs 3.85 Lakh, Brings Segment First Features, check details

TVS का कमाल! देश का पहला ब्लूटूथ-सपोर्टेड कार्गो EV लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹3.85 लाख; 31 एडवांस्ड फीचर्स से लैस

TVS मोटर कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी (TVS King Kargo HD EV) लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.85 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। खास बात यह है कि यह देश का पहला ब्लूटूथ-सपोर्टेड कार्गो 3-व्हीलर है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 06:16 PM
share Share
Follow Us on
TVS का कमाल! देश का पहला ब्लूटूथ-सपोर्टेड कार्गो EV लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹3.85 लाख; 31 एडवांस्ड फीचर्स से लैस

भारत में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स की तेज रफ्तार ग्रोथ को देखते हुए TVS मोटर कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी (TVS King Kargo HD EV) लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.85 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। खास बात यह है कि यह देश का पहला ब्लूटूथ-सपोर्टेड कार्गो 3-व्हीलर है, जिसमें ड्राइवर्स के लिए 26 कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ कंपनी ने CNG वैरिएंट का भी ऐलान किया है, जो 2025 के आखिर तक मार्केट में आएगा।

ये भी पढ़ें:नई हीरो ग्लेमर और TVS रेडर में कौन पैसा वसूल? जानिए कौन असली किंग? वरना पछताएंगे

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Amo Mobility Feisty EV

Amo Mobility Feisty EV

₹ 62,180

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
YObykes Yo Edge DX

YObykes Yo Edge DX

₹ 62,000

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okinawa R30

Okinawa R30

₹ 61,998

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

₹ 59,999 - 64,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
EeVe Ahava

EeVe Ahava

₹ 62,499

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
NIJ Automotive Accelero R14

NIJ Automotive Accelero R14

₹ 49,731 - 73,326

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार फीचर्स – पहली बार इस सेगमेंट में

स्पीड और पावर – 60 kmph की टॉप स्पीड और "पावर गियर मोड" जो भारी सामान उठाने में मदद करता है।

लोडिंग कैपेसिटी – 6.6 फीट का बड़ा लोड डेक और मजबूत लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन।

वारंटी – 6 साल या 1.5 लाख किमी की भरोसेमंद वारंटी।

चार्जिंग – सिर्फ 3 घंटे 10 मिनट में फुल चार्ज।

सेफ्टी और कम्फर्ट – LED हेडलैंप-टेललैंप, पूरी तरह बंद होने वाली खिड़कियाँ, स्टाइलिश डोर ट्रिम्स।

टर्निंग रेडियस – 3,420 mm, यानी तंग गलियों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी आसानी से चलने वाला।

ग्राउंड क्लीयरेंस – 235 mm, साथ ही 703 mm का लो लोडिंग हाइट।

ब्रेकिंग – 200 mm ड्रम ब्रेक्स के साथ सबसे छोटा स्टॉपिंग डिस्टेंस।

स्मार्ट टेक्नोलॉजी –थ्री-व्हीलर में पहली बार कार्गो

TVS King Kargo HD EV में कंपनी का SmartXonnect सिस्टम दिया गया है, जो ब्लूटूथ के जरिए 26 कनेक्टेड फीचर्स उपलब्ध कराता है। वहीं, बड़े बेड़े (fleet) चलाने वाले बिजनेस के लिए TVS Connect Fleet Platform है।

इसमें 31 एडवांस्ड फीचर्स जैसे रियल-टाइम ट्रैकिंग, रिमोट कंट्रोल, अलर्ट्स एंड API, इंटेलिजेंट डैशबोर्ड फीचर्स मिलते हैं। यह सब ऑपरेटर्स को अपने व्हीकल्स पर पूरी नजर रखने और बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा।

कहां मिलेगा?

पहले फेज में यह नया EV दिल्ली-NCR (फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद), राजस्थान और बेंगलुरु में उपलब्ध होगा। डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी, जबकि CNG वर्जन 2025 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा

कंपनी का कहना है

TVS मोटर कंपनी के बिजनेस हेड – कमर्शियल मोबिलिटी रजत गुप्ता ने कहा कि TVS King Kargo HD EV सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि कार्गो मोबिलिटी की दुनिया में नया बदलाव है। यह तिपहिया ऑपरेटरों की लाइफ आसान बनाएगा, बिजनेस को तेज और स्मार्ट बनाएगा और ग्राहकों की उम्मीदों से भी आगे जाएगा।

Auto News Hindi TVS Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।