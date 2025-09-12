tvs jupiter stardust black edition launched at rs 93031 टीवीएस जुपिटर का नया स्टारडस्ट ब्लैक एडिशन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs jupiter stardust black edition launched at rs 93031

टीवीएस जुपिटर का नया स्टारडस्ट ब्लैक एडिशन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

टीवीएस ने अपने पॉपुलर स्कूटर जुपिटर का नया एडिशन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे जुपिटर स्टारडस्ट ब्लैक एडिशन (Jupiter Stardust Black edition) नाम दिया है। नया एडिशन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 11:24 PM
टीवीएस ने अपने पॉपुलर स्कूटर जुपिटर का नया एडिशन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे जुपिटर स्टारडस्ट ब्लैक एडिशन (Jupiter Stardust Black edition) नाम दिया है। नया एडिशन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। बता दें कि यह एडिशन जुपिटर SXC डिस्क ट्रिम पर बेस्ड है और उससे सिर्फ 1,000 रुपये महंगा है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली में 93,031 रुपये रखी है। आइए जानते हैं इस स्पेशल एडिशन के फीचर्स, पावरट्रेन और बदलाव के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

इस स्पेशल एडिशन में लुक्स को और प्रीमियम बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें ब्लैक कलर स्कीम, स्पार्कलिंग "स्पेकल्ड" पैनल, साइड्स पर ब्रॉन्ज कलर में जुपिटर का लोगो और “मोस्ट अवॉर्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया” का बैज शामिल है। डिजाइन में आए इन बदलावों की वजह से यह वैरिएंट रेगुलर मॉडल से अलग और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है।

धांसू हैं स्कूटर के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसमें कंपनी का SmartXonnect सिस्टम दिया गया है जो वॉयस असिस्ट, नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट, एवरेज फ्यूल इकॉनमी और फाइंड माय व्हीकल जैसी स्मार्ट कनेक्टिविटी ऑफर करता है। इसके अलावा, इसमें क्लास की सबसे लंबी सीट, फ्रंट फ्यूल फिलर कैप और इतना अंडरस्टोरेज दिया गया है कि दो हेलमेट आसानी से फिट हो जाते हैं। साइजिंग में भी यह स्कूटर काफी प्रैक्टिकल है जिसमें 1,275 मिमी का व्हीलबेस और 163 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है।

दमदार है इंजन

बाइक में 113.3cc का इंजन है जो 5.9 kW पावर और 9.8 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। सस्पेंशन सेटअप में फ्रंट पर टेलिस्कोपिक हाइड्रॉलिक और रियर पर ट्विन-ट्यूब इमल्शन शॉक अब्जॉर्बर दिया गया है। वहीं, ब्रेकिंग के लिए इसमें फ्रंट में 220 मिमी डिस्क और रियर में 130 मिमी ड्रम ब्रेक के साथ 12-इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं।

(फोटो क्रेडिट-google gemini)

