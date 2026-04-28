इस स्कूटर को हर दिन 4009 लोगों ने खरीदा, 12 महीने में एक्टिवा के 14.63 लाख से ज्यादा ग्राहक खींच लिए!
ये देश के तेजी से बढ़ते स्कूटर बाजार में भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बन गया है। घरेलू बाजार में ये 9 मिलियन यूनिट की होलसेल बिक्री का मील का पत्थर पार कर चुका है। 16 सितंबर, 2013 को लॉन्च हुआ जुपिटर स्कूटर पहले 110cc मॉडल के तौर पर आया था। बाद में इसे 125cc अवतार में भी लाया गया।
देश के स्कूटर सेगमेंट में कुछ मॉडल की ग्रोथ कई गुना तेजी से हो रही है। इसमें एक नाम TVS जुपिटर का भी शामिल है। ये देश के तेजी से बढ़ते स्कूटर बाजार में भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बन गया है। घरेलू बाजार में ये 9 मिलियन (90 लाख) यूनिट की होलसेल बिक्री का मील का पत्थर पार कर चुका है। 16 सितंबर, 2013 को लॉन्च हुआ जुपिटर स्कूटर पहले 110cc मॉडल के तौर पर आया था। बाद में इसे 125cc अवतार में भी लाया गया। पिछले 13 फाइनेंशियल ईयर में इसकी लगभग 154,000 यूनिट एक्सपोर्ट भी की गई हैं।
FY2026 में जुपिटर ने भारत में अपनी 12 महीने के दौरान की अब तक की सबसे शानदार बिक्री दर्ज की। इसकी 14,63,328 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले (YoY) 32% ज्यादा है। FY2025 की 11,07,285 यूनिट के मुकाबले 356,043 ज्यादा यूनिट बेचीं। यह लगातार दूसरा फाइनेंशियल ईयर रहा, जब इस स्कूटर की बिक्री 10 लाख यूनिट से ज्यादा रही। इस शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि FY2026 में हर दिन 4,009 जुपिटर स्कूटर बिके। इसके चलते TVS की 2.30 मिलियन यूनिट की रिकॉर्ड स्कूटर बिक्री में जुपिटीर का हिस्सा FY2025 के 61% से बढ़कर 64% हो गया।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Hero Xoom
₹ 72,284 - 82,617
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
|TVS जुपिटर स्कूटर सेल्स FY14 से FY26
|फेसियल
|यूनिट
|चेंज %
|TVS स्कूटर सेल
|जुपिटर शेयर
|FY2014
|98,937
|-
|4,56,975
|21.65%
|FY2015
|3,75,099
|279.13%
|6,79,940
|55.16%
|FY2016
|5,37,451
|43.28%
|7,73,597
|69.47%
|FY2017
|6,13,838
|14.21%
|8,26,363
|74.28%
|FY2018
|8,10,916
|32.11%
|10,99,135
|73.77%
|FY2019
|7,88,417
|-2.77%
|12,41,327
|63.51%
|FY2020
|5,95,467
|-24.47%
|10,18,424
|58.46%
|FY2021
|5,40,466
|-9.24%
|6,27,656
|86.10%
|FY2022
|5,04,567
|-6.64%
|8,66,851
|58.20%
|FY2023
|7,29,546
|44.59%
|12,45,993
|58.55%
|FY2024
|8,44,863
|15.81%
|14,51,409
|58.20%
|FY2025
|11,07,285
|31.06%
|18,13,103
|61.07%
|FY2026
|14,63,328
|32.16%
|23,02,701
|63.54%
|टोटल
|90,10,180
|-
|1,44,03,474
|62.55%
|डाटा: SIAM
सितंबर 2013 में लॉन्च हुए 113cc जुपिटर को 11 साल बाद अपना सबसे बड़ा अपडेट मिला। इसमें एक नया माइक्रो-हाइब्रिड सिस्टम, सीट के नीचे 33-लीटर की स्टोरेज जगह (जिसमें दो हाफ-फेस हेलमेट की जगह) और हायर वैरिएंट में ब्लूटूथ-कम्पैटिबल LCD डिस्प्ले शामिल हैं। इसका इंजन 6500rpm पर 7.91bhp की पावर और 5000rpm पर 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह जुपिटर को 82kph की टॉप स्पीड तक पहुंचने में मदद करता है। शहर में 50.2kpl और हाईवे पर 56.4kpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 73,400 रुपए से 86,900 रुपए तक हैं। इसका मुकाबला होंडा एक्टिवा, हीरो डेस्टिनी और सुजुकी एक्सेस से होता है।
कंपनी ने 125cc सेगमेंट में एनटॉर्क स्कूटर की सफलता के बाद, अक्टूबर 2021 में जुपिटर 125 पेश किया। इसमें इंडस्ट्री में पहली बार मिलने वाली खूबियां हैं, जैसे- सीट के नीचे सबसे ज्यादा स्टोरेज, अपने सेगमेंट में सबसे लंबी सीट, नियो-मस्कुलिन स्टाइलिंग और ज्यादा माइलेज - यह ओरिजिनल 113cc मॉडल के साथ-साथ ब्रांड के लिए ग्रोथ का एक बड़ा जरिया साबित हुई है। इस मॉडल को अक्टूबर 2025 में अपना सबसे बड़ा अपडेट मिला। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 77,000र रुपए से लेकर 87,800 रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।