एक झटके में ₹3,250 तक महंगा हुआ ये स्कूटर, लेने से पहले यहां चेक करें नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप: TVS ने अपने पॉपुलर फैमिली स्कूटर जुपिटर (Jupiter) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने अब इसके अलग-अलग वैरिएंट की कीमत में 3,250 रुपये तक बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 04, 2026 05:42 pm IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगर आप TVS जुपिटर 110 (TVS Jupiter 110) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने पॉपुलर फैमिली स्कूटर जुपिटर (Jupiter) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत 3,250 रुपये तक बढ़ गई है, जिससे स्कूटर पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सभी वैरिएंट्स पर पड़ा असर

टीवीएस जुपिटर 110 (TVS Jupiter 110) के पूरी वैरिएंट लाइन-अप पर प्राइस हाइक किया गया है। कुछ वैरिएंट में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि टॉप मॉडल्स की कीमत में 3,250 तक का इजाफा देखा गया है। ये नई कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली की हैं।

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर ड्रम Rs. 72,650 Rs. 75,600 Rs. 2,950 ड्रम अलॉय Rs. 77,450 Rs. 79,835 Rs. 2,385 ड्रम SXC Rs. 81,250 Rs. 84,000 Rs. 2,750 डिस्क SXC Rs. 84,750 Rs. 87,750 Rs. 3,000 स्पेशल एडिशन Rs. 85,650 Rs. 88,900 Rs. 3,250

अन्य TVS मॉडलों के मुकाबले यह बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा मानी जा रही है। खासतौर पर अगर इसे हाल ही में महंगी हुई TVS Ntorq 125 से तुलना करें, तो जुपिटर (Jupiter) पर पड़ा असर ज्यादा नजर आता है।

कीमतें क्यों बढ़ीं?

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना, कच्चे माल की कीमतें और ऑपरेशनल खर्च बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह हो सकती है। TVS हाल के दिनों में अपनी पूरी रेंज की कीमतों को रिवाइज कर रही है। इससे पहले TVS रेडॉन (TVS Radeon) और स्टार सिटी प्लस (Star City Plus) की कीमतें भी बढ़ाई जा चुकी हैं।

मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं

कीमत बढ़ने के अलावा TVS Jupiter 110 (TVS Jupiter 110) में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। स्कूटर पहले की तरह ही उसी भरोसेमंद इंजन के साथ आता है। इसमें 113.3cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7.91bhp की पावर और 9.80 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, यानी माइलेज, परफॉर्मेंस और राइड क्वॉलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है।

क्या अब भी जुपिटर लेना सही फैसला?