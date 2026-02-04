Hindustan Hindi News
एक झटके में ₹3,250 तक महंगा हुआ ये स्कूटर, लेने से पहले यहां चेक करें नई प्राइस लिस्ट

एक झटके में ₹3,250 तक महंगा हुआ ये स्कूटर, लेने से पहले यहां चेक करें नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

TVS ने अपने पॉपुलर फैमिली स्कूटर जुपिटर (Jupiter) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने अब इसके अलग-अलग वैरिएंट की कीमत में 3,250 रुपये तक बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 04, 2026 05:42 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Hero Xoomarrow

अगर आप TVS जुपिटर 110 (TVS Jupiter 110) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने पॉपुलर फैमिली स्कूटर जुपिटर (Jupiter) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत 3,250 रुपये तक बढ़ गई है, जिससे स्कूटर पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

सभी वैरिएंट्स पर पड़ा असर

टीवीएस जुपिटर 110 (TVS Jupiter 110) के पूरी वैरिएंट लाइन-अप पर प्राइस हाइक किया गया है। कुछ वैरिएंट में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि टॉप मॉडल्स की कीमत में 3,250 तक का इजाफा देखा गया है। ये नई कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली की हैं।

वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
ड्रमRs. 72,650Rs. 75,600Rs. 2,950
ड्रम अलॉयRs. 77,450Rs. 79,835Rs. 2,385
ड्रम SXCRs. 81,250Rs. 84,000Rs. 2,750
डिस्क SXCRs. 84,750Rs. 87,750Rs. 3,000
स्पेशल एडिशनRs. 85,650Rs. 88,900Rs. 3,250

अन्य TVS मॉडलों के मुकाबले यह बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा मानी जा रही है। खासतौर पर अगर इसे हाल ही में महंगी हुई TVS Ntorq 125 से तुलना करें, तो जुपिटर (Jupiter) पर पड़ा असर ज्यादा नजर आता है।

कीमतें क्यों बढ़ीं?

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना, कच्चे माल की कीमतें और ऑपरेशनल खर्च बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह हो सकती है। TVS हाल के दिनों में अपनी पूरी रेंज की कीमतों को रिवाइज कर रही है। इससे पहले TVS रेडॉन (TVS Radeon) और स्टार सिटी प्लस (Star City Plus) की कीमतें भी बढ़ाई जा चुकी हैं।

मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं

कीमत बढ़ने के अलावा TVS Jupiter 110 (TVS Jupiter 110) में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। स्कूटर पहले की तरह ही उसी भरोसेमंद इंजन के साथ आता है। इसमें 113.3cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7.91bhp की पावर और 9.80 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, यानी माइलेज, परफॉर्मेंस और राइड क्वॉलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है।

ये भी पढ़ें:नंबर-1 पर मारुति, लेकिन नंबर-2 की बाजी मार ले गई ये कंपनी, महिंद्रा, हुंडई पीछे

क्या अब भी जुपिटर लेना सही फैसला?

TVS जुपिटर (Jupiter) अपनी कम्फर्टेबल राइड, अच्छे माइलेज और फैमिली-फ्रेंडली नेचर की वजह से आज भी देश के सबसे भरोसेमंद स्कूटर्स में गिना जाता है। कीमत बढ़ने के बावजूद यह अब भी एक्टिवा (Activa) और एक्सेस (Access) जैसे स्कूटर्स को कड़ी टक्कर देता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi TVS Motors

