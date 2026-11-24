टीवीएस मोटर के पॉपुलर स्कूटर जुपिटर ने भारतीय मार्केट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी ने तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जुपिटर का 1 करोड़वां यूनिट तैयार कर लिया है।

टीवीएस जुपिटर ने टच किया 1 करोड़ यूनिट प्रोडक्शन का माइलस्टोन

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टीवीएस मोटर के पॉपुलर स्कूटर जुपिटर ने भारतीय मार्केट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी ने तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जुपिटर का 1 करोड़वां यूनिट तैयार कर लिया है। कंपनी के अनुसार, भारत में यह रिकॉर्ड बनाने वाला जुपिटर सबसे कम समय में एक करोड़ यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा छूने वाला स्कूटर मॉडल बन गया है। खास बात यह है कि पिछले चार साल में इसके प्रोडक्शन की रफ्तार इससे पहले के नौ साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रही है। साल 2013 में लॉन्च हुआ यह स्कूटर आज कंपनी का बेस्ट-सेलिंग मॉडल है।

दो इंजन ऑप्शन में मिलता है जुपिटर टीवीएस जुपिटर अभी 110cc और 125cc इंजन ऑप्शन में आता है। जुपिटर 110 की एक्स-शोरूम कीमत 74,700 रुपये से 90,525 रुपये तक है। वहीं, जुपिटर 125 की एक्स-शोरूम कीमत 82,100 रुपये से 90,335 रुपये तक है। जुपिटर 110 में 113.3cc का इंजन दिया गया है, जो 5.9 किलोवाट की पावर और 9.8Nm तक का टॉर्क देता है। वहीं, जुपिटर 125 में 124.8cc का इंजन मिलता है, जो iGO असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 6.3 किलोवाट की पावर और 11.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

2013 में हुई थी शुरुआत टीवीएस ने साल 2013 में जुपिटर को होंडा एक्टिवा के मुकाबले एक नए स्कूटर के तौर पर मार्केट में उतारा था। लॉन्च के पहले ही साल में यह पांच लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा छूने वाला सबसे तेज स्कूटर ब्रांड बन गया। इसके बाद घरेलू स्कूटर मार्केट में यह दूसरे नंबर तक पहुंचा और इसे स्कूटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिला। बता दें कि अगस्त, 2024 में कंपनी ने जुपिटर 110 का सेकेंड जनरेशन मॉडल पेश किया। इसमें इंजन और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स के साथ डिजाइन में भी बड़े बदलाव किए गए।

125cc सेगमेंट में भी मजबूत पकड़ टीवीएस ने 2021 में जुपिटर नाम से 125cc फैमिली स्कूटर सेगमेंट में भी कदम रखा था। यह स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 और होंडा एक्टिवा 125 को टक्कर देता है। इसके आने से कंपनी के पास जुपिटर 110 के साथ ज्यादा पावर वाला एक दूसरा फैमिली स्कूटर भी हो गया। जुपिटर की खासियतों में इसकी स्टोरेज स्पेस भी शामिल है। बता दें कि 110cc मॉडल में सीट के नीचे 33 लीटर का स्टोरेज मिलता है, जिसमें दो हेलमेट रखे जा सकते हैं।