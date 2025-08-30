इस स्कूटर को नंबर-1 से हटाना नामुमकिन! अकेले 40% मार्केट पर किया कब्जा; कंपनी के दूसरे 11 मॉडल छूटे पीछे

टीवीएस के टू-व्हीलर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जूपिटर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया।

टीवीएस के टू-व्हीलर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस जूपिटर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया। बता दें कि बीते महीने टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ने 67.25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,24,876 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में अकेले टीवीएस जुपिटर की हिस्सेदारी 40.45 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 23% बढ़ गई टीवीएस अपाचे की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 22.44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,566 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल रही। टीवीएस एक्सएल ने इस दौरान 9.51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 33,991 यूनिट मोपेड की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटार्क ने इस दौरान 2.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 26,258 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

16% घट गई टीवीएस स्पोर्ट की बिक्री दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 0.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 24,511 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब रहा। टीवीएस आइक्यूब ने इस दौरान 9.33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23,029 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस स्पोर्ट रही। टीवीएस स्पोर्ट ने इस दौरान 16.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,160 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टीवीएस रोनिन बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर रेडियन रही। टीवीएस रेडियन ने इस दौरान 3.88 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,102 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जेस्ट रहा। टीवीएस जेस्ट ने इस दौरान 8.69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 944 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रोनिन रही। टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 209.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,517 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।