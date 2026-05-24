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दो नए धांसू कलर्स में लॉन्च हुई टीवीएस जुपिटर 125, जानिए कीमत और खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टीवीएस ने ने अपनी पॉपुलर स्कूटर जुपिटर 125 (Jupiter 125) को दो नए खूबसूरत कलर में उतारे हैं। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125 और हीरो डेस्टिनी 125 जैसे स्कूटरों से होता है।

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टीवीएस लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर जुपिटर 125 (Jupiter 125) को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए दो नए खूबसूरत कलर में उतारे हैं। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125 और हीरो डेस्टिनी 125 जैसे स्कूटरों से होता है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) ग्राहकों का पसंदीदा और देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। आइए जानते हैं नए मॉडल की खासियत और इसकी कीमत के बारे में विस्तार से।

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जुपिटर 125 को मिले दो नए कलर

ग्राहकों की अलग-अलग पसंद को ध्यान में रखते हुए टीवीएस जुपिटर 125 मार्केट में कई वैरिएंट्स में आता है। इनमें ड्रम-अलॉय, डिस्क, डीटी एसएक्ससी (DT SXC) और टॉप-मॉडल स्मार्टकनेक्ट शामिल हैं। कंपनी ने जो दो नए कलर ऑप्शंस लॉन्च किए हैं, उनके नाम 'आइवरी मैट कॉपर ब्रॉन्ज' और 'आइवरी एलीट ग्रीन' हैं। खास बात यह है कि ये दोनों नए शेड्स आपको जुपिटर के 'DT SXC' वैरिएंट में देखने को मिलेंगे।

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जानिए नए मॉडलों की कीमत

टीवीएस जुपिटर 125 के इस नए 'DT SXC' वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 86,750 रुपये रखी गई है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, इस वैरिएंट के सभी कलर्स इसी दाम पर मिलेंगे। वहीं, जुपिटर 125 का सबसे सस्ता मॉडल 'ड्रम-अलॉय' है जो 78,700 रुपये में आता है। इसमें इंडिब्लू, व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे जैसे तीन कलर मिलते हैं। इसके ऊपर 'डिस्क' वैरिएंट की कीमत 83,900 रुपये है। जबकि सबसे एडवांस फीचर्स वाले टॉप वैरिएंट स्मार्टकनेक्ट की शुरुआती कीमत 89,060 रुपये तय की गई है।

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धांसू हैं स्कूटर के फीचर्स

टीवीएस जुपिटर 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर मिलता है। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को स्कूटर से कनेक्ट करके डिजिटल स्क्रीन पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसी जानकारियां देख सकते हैं। इसके अलावा, इसका पेट्रोल डलवाने की जगह आगे की तरफ ही है, जिससे आपको बार-बार सीट से उतरना नहीं पड़ता।

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सेफ्टी भी है दमदार

दूसरी ओर इसके अंदर इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है कि आप आसानी से दो हेलमेट एक साथ रख सकते हैं। आराम और सेफ्टी के लिए इसमें आपको अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, आरामदायक लंबी सीट और मोबाइल चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट जैसे सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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