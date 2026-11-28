लॉन्च से पहले डीलरशिप पहुंच गया नया जुपिटर 125, सेफ्टी के लिए ABS मिलेगा; मैकेनिकली चेंजेस नहीं मिलेंगे
भारत में सिंगल-चैनल ABS पाने के लिए आपको यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और अप्रिलिया SXR GT 175 hp-e जैसे बड़े डिस्प्लेसमेंट स्कूटर्स को देखना होगा। ये सभी 1.30 लाख रुपए या उससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में आते हैं।
TVS के पोर्टफोलियो में ज्यूपिटर 125 सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। कंपनी ने इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। तब से इसे कंपनी ने इसे चेंज नहीं किया है। हालांकि, इसके बाद भी ज्यूपिटर ने 1 करोड़ प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि यह जल्द ही कंपनी इसका नया मॉडल देने वाली है। दरअसल, कंपनी सिंगल-चैनल ABS के साथ एक नया वर्जन देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह सबसे महंगा वैरिएंट हो सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक फीचर्स वाला वैरिएंट नहीं होगा।
TVS वर्तमान में ज्यूपिटर 125 को चार वैरिएंट में बेचता है, जिसमें रेंज-टॉपिंग स्मार्टएक्सनेक्ट की कीमत 91,235 रुपए है। उदाहरण के तौर पर रेडर 125 और सुजुकी एक्सेस 125 को लेते हैं, तो अपकमिंग ABS वैरिएंट की कीमत इससे लगभग 4,000 रुपए से 7,000 रुपए अधिक होने की संभावना है। हालांकि, इसमें स्मार्टएक्सोनेक्ट (SmartXonnect) वैरिएंट पर मौजूद TFT डिस्प्ले नहीं है। इसके नीचे वाले वैरिएंट पर पाए जाने वाले निगेटिव LCD से चिपक जाता है, जिसे DT (डुअल टोन) SXC कहा जाता है, जिसकी कीमत 90,550 रुपए है।
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रेडर SXC DD टॉप वर्जन से दूसरा फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS के साथ, कीमत 1.01 लाख रुपए है। यह इसके नीचे वाले नॉन-ABS SSE वैरिएंट से 3,800 रुपए ज्यादा है। दूसरी तरफ, सुजुकी एक्सेस 125 के राइड कनेक्ट ABS कीमत 98,432 रुपए और राइड कनेक्ट नॉन-ABS कीमत 91,627 रुपए वाले वैरिएंट के बीच 6,805 रुपए का अंतर है।
ABS फीचर वाल कई मॉडल शाामिल
एक्सेस वर्तमान में भारत में सिंगल-चैनल ABS वाले दो सब-150cc स्कूटरों में से एक है। VLF मोबस्टर 135 दूसरा है, जिसने 1.30 लाख रुपए की लॉन्च कीमत और डुअल-चैनल ABS के साथ कुछ लोगों को पसंद आ रहा हैं। इन दोनों के अलावा, भारत में सिंगल-चैनल ABS पाने के लिए आपको यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और अप्रिलिया SXR GT 175 hp-e जैसे बड़े डिस्प्लेसमेंट स्कूटर्स को देखना होगा। ये सभी 1.30 लाख रुपए या उससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में आते हैं।
डीलरशिप पर पहुंचने लगा स्कूटर
ABS को जोड़ने के अलावा, स्कूटर के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। यह हैरान करने वाला है, क्योंकि छोटे ज्यूपिटर 110 को 2024 में व्यापक रूप से नया रूप दिया गया था, जिसमें ऑफर पर सुविधाओं के लिए डिजाइन का विस्तार किया गया था। उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर-मोटर-जनरेटर की असिस्टेंस से बड़ा ज्यूपिटर अपने 124.8cc इंजन को 8.57hp तक और 11.1Nm तक जारी रखेगा। यह देखते हुए कि ABS से लैसे ज्यूपिटर 125 डीलर स्टॉकयार्ड में पहुंचना शुरू हो गया है। अब जल्द ही इस लॉन्च किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें