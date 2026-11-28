भारत में सिंगल-चैनल ABS पाने के लिए आपको यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और अप्रिलिया SXR GT 175 hp-e जैसे बड़े डिस्प्लेसमेंट स्कूटर्स को देखना होगा। ये सभी 1.30 लाख रुपए या उससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में आते हैं।

लॉन्च से पहले डीलरशिप पहुंच गया नया जुपिटर 125

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₹ 1,200 /माह से शुरू

TVS के पोर्टफोलियो में ज्यूपिटर 125 सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। कंपनी ने इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। तब से इसे कंपनी ने इसे चेंज नहीं किया है। हालांकि, इसके बाद भी ज्यूपिटर ने 1 करोड़ प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि यह जल्द ही कंपनी इसका नया मॉडल देने वाली है। दरअसल, कंपनी सिंगल-चैनल ABS के साथ एक नया वर्जन देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह सबसे महंगा वैरिएंट हो सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक फीचर्स वाला वैरिएंट नहीं होगा।

TVS वर्तमान में ज्यूपिटर 125 को चार वैरिएंट में बेचता है, जिसमें रेंज-टॉपिंग स्मार्टएक्सनेक्ट की कीमत 91,235 रुपए है। उदाहरण के तौर पर रेडर 125 और सुजुकी एक्सेस 125 को लेते हैं, तो अपकमिंग ABS वैरिएंट की कीमत इससे लगभग 4,000 रुपए से 7,000 रुपए अधिक होने की संभावना है। हालांकि, इसमें स्मार्टएक्सोनेक्ट (SmartXonnect) वैरिएंट पर मौजूद TFT डिस्प्ले नहीं है। इसके नीचे वाले वैरिएंट पर पाए जाने वाले निगेटिव LCD से चिपक जाता है, जिसे DT (डुअल टोन) SXC कहा जाता है, जिसकी कीमत 90,550 रुपए है।

रेडर SXC DD टॉप वर्जन से दूसरा फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS के साथ, कीमत 1.01 लाख रुपए है। यह इसके नीचे वाले नॉन-ABS SSE वैरिएंट से 3,800 रुपए ज्यादा है। दूसरी तरफ, सुजुकी एक्सेस 125 के राइड कनेक्ट ABS कीमत 98,432 रुपए और राइड कनेक्ट नॉन-ABS कीमत 91,627 रुपए वाले वैरिएंट के बीच 6,805 रुपए का अंतर है।

ABS फीचर वाल कई मॉडल शाामिल

एक्सेस वर्तमान में भारत में सिंगल-चैनल ABS वाले दो सब-150cc स्कूटरों में से एक है। VLF मोबस्टर 135 दूसरा है, जिसने 1.30 लाख रुपए की लॉन्च कीमत और डुअल-चैनल ABS के साथ कुछ लोगों को पसंद आ रहा हैं। इन दोनों के अलावा, भारत में सिंगल-चैनल ABS पाने के लिए आपको यामाहा एरोक्स 155, हीरो ज़ूम 160 और अप्रिलिया SXR GT 175 hp-e जैसे बड़े डिस्प्लेसमेंट स्कूटर्स को देखना होगा। ये सभी 1.30 लाख रुपए या उससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में आते हैं।