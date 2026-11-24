TVS जुपिटर 110 का स्टैंडर्ड ब्लैक एडिशन हमेशा के लिए बंद, अब सिर्फ इन 5 वैरिएंट में खरीद पाएंगे
इस स्कूटर में स्टारडस्ट ब्लैक फिनिश दी गई थी, जिसमें मेटैलिक बैजिंग के लिए ब्रॉन्ज शेड का इस्तेमाल किया गया था। यह शेड काफी हल्का और अट्रैक्टिव था, जो स्कूटर को एक शानदार लुक देता था।
TVS ने भारत में जुपिटर 110 स्पेशल एडिशन को बंद कर दिया है। अब डुअल-टोन वैरिएंट को टॉप-एंड ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है। स्पेशल एडिशन को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 93,031 रुपए थी। इसमें स्टारडस्ट ब्लैक फिनिश दी गई थी, जिसमें मेटैलिक बैजिंग के लिए ब्रॉन्ज शेड का इस्तेमाल किया गया था। यह शेड काफी हल्का और अट्रैक्टिव था, जो स्कूटर को एक शानदार लुक देता था।
फीचर्स के मामले में यह वैरिएंट, जुपिटर डिस्क SXC वैरिएंट जैसा ही था। हाल ही में लॉन्च किया गया डुअल-टोन एडिशन अब डिस्क SXC वैरिएंट से ऊपर, टॉप-ऑफ-द-लाइन ऑप्शन के रूप में मौजूद है। फिलहाल इसकी एक्स-शोरूम कीमत 90,525 रुपए है। इसमें डुअल-टोन स्पेक्ट्रल फिनिश दी गई है, जो काफी प्रीमियम लगती है। ज्यूपिटर 110 अब 5 वैरिएंट में उपलब्ध है।
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Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Hero Pleasure Plus
₹ 69,766 - 77,912
Hero Xoom
₹ 72,284 - 82,617
Hero Destini 110
₹ 75,000 - 83,800
Yamaha RayZR 125
₹ 79,880 - 1 लाख
Yamaha Fascino 125
₹ 77,200 - 96,200
|TVS जुपिटर 110 के वैरिएंट और कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|ड्रम
|74,700 रुपए
|ड्रम SXC
|79,725 रुपए
|ड्रम SXC
|84,925 रुपए
|डिस्क SXC
|87,525 रुपए
|डुअल टोन
|90,525 रुपए
परफॉरमेंस के मामले में इसमें 113.5cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया है, जो लगभग 8bhp की पावर और 9.2Nm का पीक टॉर्क बनाता है। इस इंजन में एक नया IGo असिस्ट फीचर शामिल किया गया है, जो शहर में ओवरटेक करते समय थोड़ा ज्यादा टॉर्क देता है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस जैसे मॉडल से होता है।
जुपिटर 110 के फीचर्स की बात करें तो इसमें एक LED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें ब्लूटूथ इंटीग्रेशन भी है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन पर राइड डेटा देखने के लिए किया जा सकता है। इसमें फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, अंडर-सीट स्पेस दिया है, जिसमें दो फुल-फेस हेलमेट रखे जा सकते हैं। यानी ये सेगमेंट में बड़े बूट स्पेस वाला स्कूटर बन गए हैं। इसमें बाहरी फ्यूल-फिलिंग कैप मिलता है।
जुपिटर 110 का डिजाइन
जुपिटर 110 में टर्न इंडिकेटर्स के साथ चौड़े LED DRL की मौजूदगी के कारण इसका फ्रंट सबसे अच्छा दिखता है। साइड से भी यह TVS काफी आकर्षक दिखता है, क्योंकि डिजाइन एलिमेंट काफी शार्प हैं। टेल सेक्शन में एक चौड़ा फ्रेम मिलता है, जो इसके ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। खास बात ये है कि नया जुपिटर पुराने मॉडल से करीब 10 साल के बाद अपडेट किया गया था। यह नया फैमिली स्कूटर उसी चेसिस पर बनाया गया है जिसका इस्तेमाल जुपिटर 125 में किया गया है। जुपिटर 110 की ओवरऑल स्टाइलिंग में बदलाव हुआ है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा शार्प नजर आता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें