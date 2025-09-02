5 महीने से लगातार नंबर-1 बन रही ये कंपनी, अगस्त में 24000 लोगों ने इसके e2W; ये ओला, बजाज हीरो या एथर नहीं

2025 में e2W सेगमेंट ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। सेगमेंट की अगस्त में रिटेल सेल्स 1,04,306 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। यह इस साल अब तक का दूसरा सबसे अच्छा मंथली प्रदर्शन भी है, जिससे जनवरी से अगस्त तक कुल बिक्री 8,13,893 यूनिट हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि है।

देश के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से फल-फूल रहा है। खासकर 2025 में इसने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। इस सेगमेंट की अगस्त में रिटेल सेल्स 1,04,306 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। यह इस साल अब तक का दूसरा सबसे अच्छा मंथली प्रदर्शन भी है, जिससे जनवरी से अगस्त तक कुल बिक्री 8,13,893 यूनिट हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि है और 2024 के रिकॉर्ड 11.4 लाख यूनिट बिक्री का 71% है। TVS मोटर कंपनी अप्रैल से लगातार बिक्री में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।

1. TVS मोटर कंपनी

TVS आईक्यूब भारत के सबसे अधिक बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का ताज बरकरार रखे हुए है, जिसकी अगस्त में 24,087 यूनिट रिटेल सेल्स हुई। यह 23% बाजार हिस्सेदारी के बराबर है। TVS को ओला इलेक्ट्रिक पर 5,000 से अधिक यूनिट की स्पष्ट बढ़त देता है। अकेले अप्रैल और अगस्त के बीच कंपनी ने 1,16,749 ई-स्कूटर बेचे हैं, जो साल-दर-साल 64% की मजबूत वृद्धि है, जबकि कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक 1,90,498 यूनिट की बिक्री 2024 के रिकॉर्ड प्रदर्शन का 86% है। कंपनी ने हाल ही में नया ऑर्बिटर स्कूटर भी शामिल किया है। जिसके कंपनी की सेल्स में ग्रोथ होने की उम्मीद है।

2. ओला इलेक्ट्रिक

ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त में एक बार फिर अपनी सेल्स में रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी ने एथर एनर्जी को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। कंपनी ने 18,972 यूनिट बेचीं, जिससे उसे 18% बाजार हिस्सेदारी मिली और 9 लाख संचयी बिक्री का आंकड़ा पार करने में मदद मिली। हालांकि, अगस्त में बिक्री पिछले साल की तुलना में 31% कम रही, जो इसके प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। फिलहाल, S1 स्कूटर रेंज ओला की बिक्री की रीढ़ बनी हुई है।

3. एथर एनर्जी

एथर एनर्जी ने अगस्त में अपनी अब तक की बेस्ड मंथली सेल्स दर्ज की है। इसमें पिछले साल की तुलना में 62% की वृद्धि हुई। यह रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। रिज्टा फैमिली स्कूटर इसकी ग्रोथ की मुख्य वजह है, जिसकी बिक्री में 60% से अधिक का योगदान है। साल-दर-साल 1,16,046 यूनिट की बिक्री के साथ - जो पहले से ही कैलेंडर ईयर 2024 की कुल बिक्री का 92% है। एथर 2025 में 1.75 लाख यूनिट को पार करने की राह पर है। अपने हालिया कम्युनिटी डे इवेंट में बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने अपने मौजूदा मॉडलों के लिए प्रमुख सॉफ्टवेयर और फीचर अपग्रेड के साथ-साथ नए EL प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की।

4. हीरो मोटोकॉर्प

हीरो मोटोकॉर्प ने लगातार दूसरे महीने अपनी अब तक की सबसे अच्छी मंथली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स दर्ज की है, जो नई विडा VX2 की मजबूत डिमांड के चलते संभव हुई है। कंपनी ने अगस्त में 13,313 यूनिट बेचीं, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी 13% हो गई और वह बजाज ऑटो से आगे चौथे स्थान पर पहुंच गई। अगस्त 2024 की तुलना में जब उसने केवल 4,759 यूनिट बेची थीं, हीरो का प्रदर्शन साल-दर-साल 180% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।