Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS iQube Smartwatch with EV Integration Launched at Rs 2,999

देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ये स्मार्टवॉच लॉन्च, सारी डिटेल इस पर दिखेगी; कीमत सिर्फ 2,999 रुपए

इस इंटीग्रेशन से राइडर्स बैटरी का स्टेटस, टायर प्रेशर, चार्जिंग प्रोसेस, रेंज और सेफ्टी अलर्ट जैसे महत्वपूर्ण व्हीकल अपडेट को आसानी से देख सकते हैं। बता दें कि आईक्यूब देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 03:28 PM
टीवीएस मोटर कंपनी (TVSM) ने देश के पहली EV-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन को लॉन्च करने के लिए भारत के कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड, नॉइज के साथ साझेदारी की है। यह भारत में तैयार इनोवेशन TVS आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को नॉइज स्मार्टवॉच से जोड़ता है, जिससे राइडर की कलाई पर सीधे रियल-टाइम राइड आंकड़े और सेफ्टी अलर्ट मिलते रहेंगे। इस इंटीग्रेशन से राइडर्स बैटरी का स्टेटस, टायर प्रेशर, चार्जिंग प्रोसेस, रेंज और सेफ्टी अलर्ट जैसे महत्वपूर्ण व्हीकल अपडेट को आसानी से देख सकते हैं। बता दें कि आईक्यूब देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है।

फीचर्सडिस्क्रिप्शन
व्हीकल स्टेटस मॉनिटरिंगस्मार्टवॉच पर लॉक, अनलॉक, ऑन राइड, चार्जिंग या चार्जिंग पूरी होने की डिटेल दिखाई देगी
स्टेट ऑफ चार्ज (SoC)चार्जिंग स्टेटस के लिए विज़ुअल संकेतों और कम बैटरी अलर्ट (20% से कम) के साथ बैटरी प्रतिशत
डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी (DTE)यात्रा और चार्जिंग स्टॉप की योजना बेहतर बनाने में मदद के लिए विभिन्न राइड मोड में अनुमानित रेंज दिखाता है
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (TPMS)चुनिंदा मॉडलों पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और अलर्ट के साथ दोनों टायरों के लिए लाइव प्रेशर मान
चार्जिंग प्रोसेसरियल-टाइम चार्जिंग अपडेट, जिसमें फुल होने का समय और 'चार्जिंग कम्पलीट' सूचना शामिल है
टो/थेप्ट अलर्टस्पीड का पता चलने पर हैप्टिक्स और विज़ुअल संकेत एक्टिव होते हैं, जिसके बाद मोबाइल ऐप सूचना आती है
क्रैश/फॉल डिटेक्शनकलाई पर अलर्ट, जिसके बाद दुर्घटना या गिरने की स्थिति में ऐप में सूचना आती है
जियोफेंसिंग नोटिफिकेशनव्हीकल द्वारा पूर्वनिर्धारित जियोफेंसिंग सीमा पार करने पर अलर्ट, मोबाइल ऐप से सिंक किया जाता है
लो/फुल चार्ज अलर्टबैटरी स्तर के आधार पर चार्जर को कनेक्ट या अनप्लग करने के लिए सूचनाएं
सेफ्टी विजुअल संकेतकलर-कोडित टाइलें (ग्रीन = ऑप्टिमल, रेड= ध्यान देने योग्य)

इसमें व्हीकल की स्थिति की निगरानी, ​​चार्ज की स्थिति, डिस्टेंस टू इंफटी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, टो/थेप्ट अलर्ट, क्रैश डिटेक्शन, जियोफेंस नोटिफिकेशन और लो/फुल चार्ज अलर्ट शामिल हैं। सेफ्टी संकेत सरल विज़ुअल इंडिकेटर्स के साथ दिए गए हैं, जिससे राइडिंग के दौरान राइडर का कम से कम ध्यान भटकता है।

टीवीएस का कहना है कि यह इनोवेशन सिक्योर APIs और यूजर परमिशन पर बेस्ड है, जो एक एडवांस्ट कनेक्टेड मोबिलिटी एक्सपीरियंस प्रदान करते हुए प्राइवेसी सुनिश्चित करता है। स्मार्टवॉच को एक मोबिलिटी साथी के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डेली राइड की जरूरतों के साथ टेक्नोलॉजी का मिश्रण है।

TVS आईक्यूब ने हाल ही में भारत में 6.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे EV स्कूटर सेगमेंट में उसकी लीडिंग पोजीशन और मजबूत हुई है। स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के साथ, TVS का लक्ष्य अपने कनेक्टेड ईकोसिस्टम का विस्तार करना और राइडर की सुविधा को बढ़ाना है। TVS आईक्यूब नॉइज स्मार्टवॉच केवल आधिकारिक TVS आईक्यूब वेबसाइट पर 2,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिलेगी। खरीदारों को 12 महीने का नॉइज गोल्ड सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

