Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS iQube Rides Past 800000 Sales, 100000 units sold in 3 months
इस स्कूटर के पीछे पड़े देश के लोग! रिकॉर्डतोड़ 8 लाख ग्राहकों ने खरीदा, 3 महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल

इस स्कूटर के पीछे पड़े देश के लोग! रिकॉर्डतोड़ 8 लाख ग्राहकों ने खरीदा, 3 महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल

संक्षेप:

TVS iQube ने 8 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसने सिर्फ 3 महीनों में 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल हासिल की है। देश के लोग इस स्कूटर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं।

Jan 26, 2026 02:49 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
TVS Creonarrow

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी रेस में TVS iQube ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के पहले और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube ने 8 लाख (800,000) से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। TVS iQube को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद इसे 8 लाख यूनिट्स की बिक्री तक पहुंचने में कुल 6 साल (72 महीने) लगे। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बिक्री की रफ्तार समय के साथ कई गुना तेज होती गई।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Simple Energy OneS Gen 2
Simple Energy OneS Gen 2
₹ 1.4 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
VLF Tennis
VLF Tennis
₹ 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

3 लाख यूनिट बिकने में लगे 52 महीने

इसके बाद अगली 5 लाख यूनिट्स सिर्फ 20 महीनों में बिक गई और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 7 लाख से 8 लाख यूनिट्स का सफर महज 3 महीनों (अक्टूबर–दिसंबर 2025) में पूरा हो गया।

अक्टूबर–दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड बिक्री

SIAM के ई-2W डेटा के अनुसार, जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक TVS iQube की कुल 8,24,181 यूनिट्स की होलसेल (फैक्ट्री डिस्पैच) हो चुकी है। इसके अलावा, TVS ने 4,045 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी किया है। खास बात यह है कि दिसंबर 2025 में अकेले 35,177 यूनिट्स डिस्पैच की गईं। यह लगातार चौथा महीना था, जब iQube की मासिक डिस्पैच 30,000 यूनिट्स से ज्यादा रही। अक्टूबर–दिसंबर 2025 तिमाही में कुल 1,05,357 यूनिट्स बिकीं, जो 41% YoY ग्रोथ को दर्शाता है।

FY2026 में पहली बार 3 लाख होलसेल का लक्ष्य

TVS iQube की बढ़ती मांग को देखते हुए अब यह तय माना जा रहा है कि FY2026 में iQube पहली बार 3 लाख यूनिट्स की होलसेल को पार कर लेगा। वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों (अप्रैल–दिसंबर 2025) में ही कंपनी 2,53,130 यूनिट्स डिस्पैच कर चुकी है, जो सालाना आधार पर 28% की बढ़त है।

TVS के स्कूटर बिजनेस की रीढ़ बना iQube

FY2025 में TVS मोटर ने कुल 18.13 लाख स्कूटर्स बेचे, जिनमें जुपिटर (Jupiter), Ntorq, Zest (पेट्रोल) और iQube (इलेक्ट्रिक) शामिल हैं। इनमें से अकेले iQube की हिस्सेदारी 15% रही, जो EV सेगमेंट में इसकी मजबूत स्थिति को दिखाती है।

अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान iQube की मजबूत बिक्री की वजह से TVS का स्कूटर मार्केट शेयर बढ़कर 29% हो गया, जो एक साल पहले 25% था। यह अब तक का TVS का सबसे ऊंचा स्कूटर मार्केट शेयर है।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

रिटेल बिक्री में भी आगे iQube

जहां होलसेल फैक्ट्री डिस्पैच को दिखाता है, वहीं रिटेल बिक्री असली ग्राहकों की पसंद बताती है। वाहन (Vahan) डेटा के मुताबिक, जनवरी 2020 से जनवरी 2026 तक 7,65,350 iQube भारत में बिक चुके हैं। इसी अवधि में बजाज चेतक (Bajaj Chetak) की बिक्री 5,85,447 यूनिट्स रही। CY2025 iQube के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा, जब इसकी 2,99,137 यूनिट्स रिटेल हुईं, ये बस 863 यूनिट्स से 3 लाख का आंकड़ा चूक गया।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi TVS IQube

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।