इस स्कूटर के पीछे पड़े देश के लोग! रिकॉर्डतोड़ 8 लाख ग्राहकों ने खरीदा, 3 महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल
TVS iQube ने 8 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसने सिर्फ 3 महीनों में 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल हासिल की है। देश के लोग इस स्कूटर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी रेस में TVS iQube ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के पहले और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube ने 8 लाख (800,000) से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। TVS iQube को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद इसे 8 लाख यूनिट्स की बिक्री तक पहुंचने में कुल 6 साल (72 महीने) लगे। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बिक्री की रफ्तार समय के साथ कई गुना तेज होती गई।
3 लाख यूनिट बिकने में लगे 52 महीने
इसके बाद अगली 5 लाख यूनिट्स सिर्फ 20 महीनों में बिक गई और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 7 लाख से 8 लाख यूनिट्स का सफर महज 3 महीनों (अक्टूबर–दिसंबर 2025) में पूरा हो गया।
अक्टूबर–दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड बिक्री
SIAM के ई-2W डेटा के अनुसार, जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक TVS iQube की कुल 8,24,181 यूनिट्स की होलसेल (फैक्ट्री डिस्पैच) हो चुकी है। इसके अलावा, TVS ने 4,045 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी किया है। खास बात यह है कि दिसंबर 2025 में अकेले 35,177 यूनिट्स डिस्पैच की गईं। यह लगातार चौथा महीना था, जब iQube की मासिक डिस्पैच 30,000 यूनिट्स से ज्यादा रही। अक्टूबर–दिसंबर 2025 तिमाही में कुल 1,05,357 यूनिट्स बिकीं, जो 41% YoY ग्रोथ को दर्शाता है।
FY2026 में पहली बार 3 लाख होलसेल का लक्ष्य
TVS iQube की बढ़ती मांग को देखते हुए अब यह तय माना जा रहा है कि FY2026 में iQube पहली बार 3 लाख यूनिट्स की होलसेल को पार कर लेगा। वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों (अप्रैल–दिसंबर 2025) में ही कंपनी 2,53,130 यूनिट्स डिस्पैच कर चुकी है, जो सालाना आधार पर 28% की बढ़त है।
TVS के स्कूटर बिजनेस की रीढ़ बना iQube
FY2025 में TVS मोटर ने कुल 18.13 लाख स्कूटर्स बेचे, जिनमें जुपिटर (Jupiter), Ntorq, Zest (पेट्रोल) और iQube (इलेक्ट्रिक) शामिल हैं। इनमें से अकेले iQube की हिस्सेदारी 15% रही, जो EV सेगमेंट में इसकी मजबूत स्थिति को दिखाती है।
अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान iQube की मजबूत बिक्री की वजह से TVS का स्कूटर मार्केट शेयर बढ़कर 29% हो गया, जो एक साल पहले 25% था। यह अब तक का TVS का सबसे ऊंचा स्कूटर मार्केट शेयर है।
रिटेल बिक्री में भी आगे iQube
जहां होलसेल फैक्ट्री डिस्पैच को दिखाता है, वहीं रिटेल बिक्री असली ग्राहकों की पसंद बताती है। वाहन (Vahan) डेटा के मुताबिक, जनवरी 2020 से जनवरी 2026 तक 7,65,350 iQube भारत में बिक चुके हैं। इसी अवधि में बजाज चेतक (Bajaj Chetak) की बिक्री 5,85,447 यूनिट्स रही। CY2025 iQube के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा, जब इसकी 2,99,137 यूनिट्स रिटेल हुईं, ये बस 863 यूनिट्स से 3 लाख का आंकड़ा चूक गया।
