पेट्रोल मॉडल पर भारी पड़ा ये ई-स्कूटर, टॉप-10 में सिर्फ इसी को मिली एंट्री; दिनभर का खर्च सिर्फ ₹3

संक्षेप: देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब का एकतरफा दबदबा बना हुआ है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट में आईक्यूब अकेला इलेक्ट्रिक मॉडल रहा। ICE (पेट्रोल) मॉडल के बीच अपनी जगह बनाना इस बात का इशारा भी है कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है।

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब का एकतरफा दबदबा बना हुआ है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट में आईक्यूब अकेला इलेक्ट्रिक मॉडल रहा। ICE (पेट्रोल) मॉडल के बीच अपनी जगह बनाना इस बात का इशारा भी है कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। दरअसल, इस लिस्ट में हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा जैसे मॉडल के बीच जगह बनाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ, बजाज चेतक, ओला इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल इस लिस्ट से बाहर हैं। बता दें कि आईक्यूब की 35,177 यूनिट बिकी।

टॉप-110 टू-व्हीलर्स मॉडल दिसंबर 2025 नं मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY 1 हीरो स्प्लेंडर 2,80,760 1,92,438 88,322 45.9 2 होंडा एक्टिवा 1,81,604 1,20,981 60,623 50.11 3 होंडा शाइन 1,41,602 1,00,841 40,761 40.42 4 टीवीएस जुपिटर 1,20,477 88,668 31,809 35.87 5 बजाज पल्सर 79,616 65,571 14,045 21.42 6 सुजुकी एक्सेस 69,622 52,180 17,442 33.43 7 हीरो HF डीलक्स 49,051 41,713 7,338 17.59 8 टीवीएस एक्सएल 46,133 33,092 13,041 39.41 9 टीवीएस अपाचे 45,507 20,885 24,622 117.89 10 टीवीएस आईक्यूब 35,177 20,003 15,174 75.86 टोटल 10,49,549 7,36,372 3,13,177 42.53

आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स यह आईक्यूब लाइनअप के बाकी मॉडलों की तरह ही Bosch से लिए गए हब-माउंटेड मोटर द्वारा ऑपरेटेड है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाई-स्पेक ST मॉडल की तरह, इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 82kph है। इसका कुल वजन 116.8kg है। यह बेस 2.2 मॉडल को छोड़कर हर दूसरे आईक्यूब वैरिएंट से कम वजन का है।

आईक्यूब 3.1 का 0-80% SOC चार्जिंग समय 2.2 (2 घंटे 45 मिनट) और 3.5 (4 घंटे 30 मिनट) के बीच कहीं होने की उम्मीद है। अभी इसके सटीक नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ डिटेल अभी TVS की वेबसाइट पर लाइव नहीं हैं। बाकी मैकेनिकल और फीचर्स वही रहेंगे। इसका मतलब है कि आपको इस नए 3.1 पर भी अन्य आईक्यूब मॉडल की तरह ही विशाल 32 लीटर का बूट, कलर TFT डिस्प्ले, फ्रंट डिस्क ब्रेक, पिलियन बैकरेस्ट और डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं।

आईक्यूब 2.2kWh रेंज टेस्ट कंपनी ने आईक्यूब (iQube) लाइनअप में 2.2kWh वैरिएंट पेश किया है। अब ये रेंज में का सबसे शुरुआती मॉडल है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए तय की है। यह भारत में मिलने वाले सबसे अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। आईक्यूब 2.2 की रियल वर्ल्ड रेंज की डिटेल भी सामने आई है। इसे 2.2kWh बैटरी BLDC हब-माउंटेड मोटर को पावर भेजती है, जो 4.4kW और 33Nm का टॉर्क बनाती है।

TVS का दावा है कि आईक्यूब 2.2 सिंगल चार्जर पर 75km तक दौड़ सकता है। चौंकाने वाली बात ये है कि ऑटोकार इंडिया के रियल रेंज टेस्ट में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर 76.4km दौड़ गया। आईक्यूब 2.2 में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है। टेस्टिंग के दौरान इसे इसके दोनों मोड में ऑन रखा। 110 किलोग्राम वजन के साथ आईक्यूब 2.2 सबसे हल्के ई-स्कूटर में से एक है, जिसने इसे इस रेंज नंबर को हासिल करने में मदद की होगी।

3 रुपए में दिनभर दौड़ेगा TVS मोटर्स ने आईक्यूब के ऑफिशियल पेज पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर क खर्च को समझाया है। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल गाड़ी में प्रति लीटर 100 रुपए खर्च करने होते हैं। ऐसे में पेट्रोल स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च करीब 1 लाख रुपए आता है। जबकि उसके आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च 6,466 रुपए आता है। साथ ही, GST की सेविंग होती है। सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च भी बचता है। इस तरह 50,000Km पर iQube 93,500 रुपए की बचत करता है।