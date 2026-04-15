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देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ₹15500 सस्ता मिल रहा, रेंज 212Km; ओला, बजाज आसपास भी नहीं

Apr 15, 2026 02:37 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईक्यूब रेंज में कई बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। बेस आईक्यूब तीन बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh और 3.5 kWh शामिल हैं। वहीं, आईक्यूब S सिर्फ 3.5 kWh यूनिट के साथ आता है। जबकि आईक्यूब ST में 3.5 kWh या उससे बड़ा 5.3 kWh की बैटरी का मिलता है।

देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ₹15500 सस्ता मिल रहा, रेंज 212Km; ओला, बजाज आसपास भी नहीं

टीवीएस मोटर कंपनी अपने या यूं कहें कि देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस मीहने आईक्यूब (iQube) इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों 15,500 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। ये ऑफर लिमिडेट टाइम के लिए है। जो ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं वो कंपनी की डीलरशिप पर जाकर ज्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। आईक्यूब लाइनअप तीन वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें iQube, iQube S और iQube ST शामिल हैं।

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स्टैंडर्ड आईक्यूब एंट्री-लेवल मॉडल है। कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इससे ऊपर, आईक्यूब S में ज्यादा फीचर और एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है। जबकि आईक्यूब ST सबसे ऊपर है, जिसमें सबसे बड़ा बैटरी पैक और सबसे ज्यादा दावा की गई रेंज मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.11 लाख रुपए से 1.61 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए इन सभी की कीमतों के बारे में जानते हैं।

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आईक्यूब ई-स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटकीमत
iQube 2.2 kWh1.11 लाख
iQube 3.1 kWh1.21 लाख
iQube 3.5 kWh1.32 लाख
iQube S 3.5 kWh1.39 लाख
iQube ST 5.3 kWh1.61 लाख
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आईक्यूब रेंज में कई बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। बेस आईक्यूब तीन बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh और 3.5 kWh शामिल हैं। वहीं, आईक्यूब S सिर्फ 3.5 kWh यूनिट के साथ आता है। जबकि आईक्यूब ST में 3.5 kWh या उससे बड़ा 5.3 kWh की बैटरी का मिलता है। बैटरी की अलग-अलग कैपेसिटी के कारण, पूरी लाइनअप में दावा की गई IDC रेंज में काफी अंतर देखने को मिलता है।

आईक्यूब ई-स्कूटर की IDC रेंज
वैरिएंटरेंज
2.2 kWh वर्जन94Km
3.1 kWh वर्जन123Km
3.5 kWh वर्जन145Km
5.3 kWh (ST)212Km
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बैटरी के साइज में अंतर होने के बावजूद, इस पूरी रेंज में परफॉर्मेंस काफी हद तक एक जैसी ही रहती है। सभी वैरिएंट 4.4 kW का पीक आउटपुट देते हैं। ये 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में इन्हें लगभग 4.2 सेकंड का समय लगता है।

आईक्यूब ई-स्कूटर की टॉप स्पीड
स्पीडवैरिएंट
75 km/h2.2 kWh
78 km/h3.5 kWh वैरिएंट
82 km/hST वैरिएंट

आईक्यूब ST अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और फीचर्स की वजह से सबसे अलग है। इसमें 17.78 cm की बड़ी TFT टचस्क्रीन मिलती है, जिसमें वॉइस कमांड और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा है। फीचर्स में नेविगेशन, कॉल और SMS नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, जियोफेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलर्ट और क्रैश डिटेक्शन शामिल हैं। इसमें रिवर्स मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, USB चार्जिंग और सीट के नीचे 32 लीटर तक की स्टोरेज जैसी फीचर्स दिए हैं।

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चार्जिंग की बात करें तो ये बैटरी के साइज के हिसाब से अलग-अलग होता है। स्टैंडर्ड पोर्टेबल चार्जर का इस्तेमाल करने पर छोटी बैटरी के लिए लगभग 2 घंटे 45 मिनट से लेकर 5.3 kWh यूनिट के लिए लगभग 6 घंटे 50 मिनट तक का समय लगता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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