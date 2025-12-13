TVS आईक्यूब खरीदें या नहीं: खरीदने से पहले नई बैटरी बदलवाने का खर्च जान लो, शायद प्लान ही चेंज हो जाए!
TVS आईक्यूब देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में लंबे समय से राज कर रहा है। इसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। कंपनी इसमें कई वैरिएंट भी जोड़ चुकी है। ऐसे में ये ग्राहकों के लिए अफॉर्डेबल भी हो चुका है। हालांकि, दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह इसकी बैटरी का खर्च भी काफी ज्यादा है। यानी आप इस स्कूटर में नई बैटरी लगवाते हैं तब मोटी रकम खर्च करनी पड़ जाएगी। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 95,372 रुपए है। कंपनी ने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो को ऑर्बिटर के साथ अपडेट भी किया है।
TVS आईक्यूब के 3 वैरिएंट iQube, iQube S और iQube ST आते हैं। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.2 kwh और 3.4 kwh के बैटरी पैक मिलते हैं। evindia की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग किलोवाट के हिसाब से इसके नए बैटरी पैक की कीमतें 60,000 से 70,000 रुपए तक है। वहीं, iQube ST के नए बैटरी पैक की कीमत 90,000 रुपए तक है। बता दें कि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कई साल की वाटंरी देती है। हालांकि, फिजिकल डैमेट होने की सूरत में वाटंटी काम नहीं आती।
आईक्यूब की डेली खर्च और रेंज
TVS मोटर्स ने iQube के ऑफिशियल पेज पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर क खर्च को समझाया है। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल गाड़ी में प्रति लीटर 100 रुपए खर्च करने होते हैं। ऐसे में पेट्रोल स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च करीब 1 लाख रुपए आता है। जबकि उसके iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च 6,466 रुपए आता है। साथ ही, GST की सेविंग होती है। सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च भी बचता है। इस तरह 50,000Km पर iQube 93,500 रुपए की बचत करता है।
TVS ने इस बात का भी दावा किया है कि iQube को सिंगल चार्ज करने का खर्च 19 रुपए है। इसका iQube ST मॉडल 4 घंटे और 6 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। इसके बाद इसे 145Km तक चलाया जा सकता है। यानी आप डेली 30Km चलते हैं, तब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सप्ताह में 2 बार चार्ज करना होगा। दो बार चार्ज करने का खर्च 37.50 रुपए होगा। यानी महीने का खर्च औसतन 150 रुपए होता है। यानी हर दिन का खर्च 3 रुपए होगा। वहीं, दो बार चार्जिंग पर इसकी रेंज 290Km हो जाएगी। यानी आप इस खर्च पर हर दिन औसतन 30Km आराम से चल सकते हैं।
TVS आईक्यूब के फीचर्स
टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर 7 इंच टीएफटी टचस्क्रीन, क्लीन UI, इनफिनिटी थीम पर्सनलाइजेशन, वॉयस असिस्ट, एलेक्सा स्किलसेट, इंट्यूटिव म्यूजिक प्लेयर कंट्रोल, ओटीए अपडेट, चार्जर के साथ प्लग-एंड-प्ले कैरी के साथ फास्ट चार्जिंग, सेफ्टी इंफोर्मेशन, ब्लूटूथ और क्लाउड कनेक्टिविटी ऑप्शन, 32 लीटर स्टोरेज स्पेस जैसी फीचर्स के साथ आता है।
