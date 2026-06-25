देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 10 लाख घरों तक पहुंचा; आखिरी 5 लाख यूनिट 16 महीने में बिकीं

कंपनी के पास देशभर में 3,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा टचप्वाइंट है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हालिया, बिक्री आंकड़ों के अनुसार, TVS आईक्यूब ने मई 2026 में 42,192 यूनिट दर्ज कीं।

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TVS मोटर कंपनी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, भारतीय बाजार में उसके पहले और देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब ने 10 लाख यूनिट की सेल का सफर तय कर लिया है। इस शानदार उपब्लधि को हासिल करने में इसने करीब 6 साल का वक्त लिया। इसमें से आखिरी 5 लाख यूनिट का सफर महज 16 महीने में तय किया। आईक्यूब लंबे समय से देश का नंबर-1 स्कूटर बना हुआ है। इसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। हुआ पहले इसे सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया था। बाद में इसकी रेंज को कंपनी ने आगे बढ़ाने का काम किया।

टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री मई 2026 नं मॉडल मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 टीवीएस आईक्यूब 42,192 27,642 14,550 52.64 30.88 2 बजाज चेतक 38,376 25,540 12,836 50.26 28.09 3 एथर रिज्टा 20,800 11,534 9,266 80.34 15.22 4 हीरो विडा 20,130 8,361 11,769 140.76 14.73 5 ओला 15,141 18,967 -3,826 -20.17 11.08 टोटल 1,36,639 92,044 44,595 48.45 100

कंपनी के पास देशभर में 3,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा टचप्वाइंट है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हालिया, बिक्री आंकड़ों के अनुसार, TVS आईक्यूब ने मई 2026 में 42,192 यूनिट दर्ज कीं, जो साल-दर-साल 52.64% की ग्रोथ को दिखाती है।

इस महीने की शुरुआत में TVS मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 10 लाख (1 मिलियन) यूनिट का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि, उन बिक्री का भारी बहुमत आईक्यूब से आया है, जो कंपनी का प्रमुख EV बना हुआ है। इस स्कूटर को जहां पहली एक लाख यूनिट तक पहुंचने में 3 साल से अधिक का समय लगा, वहीं अगली 5 लाख यूनिट को केवल 16 महीनों में हासिल किया गया, जो हाल के सालों में आईक्यूब की डिमांड में ग्रोथ को दिखाता है।

टीवीएस आईक्यूब का सेल्स माइलस्टोन यूनिट टाइम 1 लाख 3 साल से ज्यादा 2 लाख 10 महीने, 1 लाख के बाद 3 लाख 52 महीने, लॉन्च के बाद 7 लाख 17 महीने, 3 लाख के बाद 8 लाख 3 महीने, 7 लाख के बाद 10 लाख 16 महीने, 5 लाख के बाद 1st 5 लाख 60 महीने 2nd 5 लाख 16 महीने

TVS आईक्यूब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।