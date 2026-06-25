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देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 10 लाख घरों तक पहुंचा; आखिरी 5 लाख यूनिट 16 महीने में बिकीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी के पास देशभर में 3,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा टचप्वाइंट है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हालिया, बिक्री आंकड़ों के अनुसार, TVS आईक्यूब ने मई 2026 में 42,192 यूनिट दर्ज कीं।

देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 10 लाख घरों तक पहुंचा; आखिरी 5 लाख यूनिट 16 महीने में बिकीं
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TVS मोटर कंपनी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, भारतीय बाजार में उसके पहले और देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब ने 10 लाख यूनिट की सेल का सफर तय कर लिया है। इस शानदार उपब्लधि को हासिल करने में इसने करीब 6 साल का वक्त लिया। इसमें से आखिरी 5 लाख यूनिट का सफर महज 16 महीने में तय किया। आईक्यूब लंबे समय से देश का नंबर-1 स्कूटर बना हुआ है। इसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। हुआ पहले इसे सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया था। बाद में इसकी रेंज को कंपनी ने आगे बढ़ाने का काम किया।

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टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री मई 2026
नंमॉडलमई 2026मई 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1टीवीएस आईक्यूब42,19227,64214,55052.6430.88
2बजाज चेतक38,37625,54012,83650.2628.09
3एथर रिज्टा20,80011,5349,26680.3415.22
4हीरो विडा20,1308,36111,769140.7614.73
5ओला15,14118,967-3,826-20.1711.08
टोटल1,36,63992,04444,59548.45100

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कंपनी के पास देशभर में 3,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा टचप्वाइंट है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हालिया, बिक्री आंकड़ों के अनुसार, TVS आईक्यूब ने मई 2026 में 42,192 यूनिट दर्ज कीं, जो साल-दर-साल 52.64% की ग्रोथ को दिखाती है।

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इस महीने की शुरुआत में TVS मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 10 लाख (1 मिलियन) यूनिट का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि, उन बिक्री का भारी बहुमत आईक्यूब से आया है, जो कंपनी का प्रमुख EV बना हुआ है। इस स्कूटर को जहां पहली एक लाख यूनिट तक पहुंचने में 3 साल से अधिक का समय लगा, वहीं अगली 5 लाख यूनिट को केवल 16 महीनों में हासिल किया गया, जो हाल के सालों में आईक्यूब की डिमांड में ग्रोथ को दिखाता है।

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टीवीएस आईक्यूब का सेल्स माइलस्टोन
यूनिटटाइम
1 लाख3 साल से ज्यादा
2 लाख10 महीने, 1 लाख के बाद
3 लाख52 महीने, लॉन्च के बाद
7 लाख17 महीने, 3 लाख के बाद
8 लाख3 महीने, 7 लाख के बाद
10 लाख16 महीने, 5 लाख के बाद
1st 5 लाख60 महीने
2nd 5 लाख16 महीने

TVS आईक्यूब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।

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इस स्कूटर में 4.4 kW की मोटर लगी है, जो इसे सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 82 km/h तक है। इसकी बैटरी पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67-रेटेड है। इसमें इंडीजीनियस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें लास्ट पार्क करने की जगह, लाइव चार्जिंग स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, गाड़ी की ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक और कॉल कंट्रोल, Alexa इंटीग्रेशन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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