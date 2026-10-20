फुल चार्ज पर 212 KM तक दौड़ता है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, सितंबर में 45,320 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बना नंबर-1

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो TVS iQube ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर लिया है।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर लिया है। टीवीएस आईक्यूब को बीते महीने कुल 45,320 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर आईक्यूब की बिक्री में 47.0 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल इसी महीने यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 30,820 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रहा बजाज चेतक बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज चेतक रहा। बजाज चेतक ने इस दौरान 38.7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 42,394 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री दर्ज की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 30,558 यूनिट्स था। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो विडा रहा। हीरो विडा ने इस दौरान 88.3 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 28,862 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

चौथे नंबर पर रहा एथर रिज्टा दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एथर रिज्टा रहा। एथर रिज्टा ने इस दौरान 4.7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,813 यूनिट्स इलेक्ट्रक स्कूटर की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस ऑर्बिटर रहा। टीवीएस ऑर्बिटर को बीते महीने 17,027 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एम्पीयर मैग्नस रहा। मैग्नस ने इस दौरान 70.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,532 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

सातवें नंबर पर रहा एथर 450 बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर एथर 450 रहा। एथर 450 ने सितंबर 2026 में कुल 6,168 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री दर्ज की। वहीं, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रीवर इंडी रहा। रीवर इंडी ने इस दौरान 209.0 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,057 यूनिट्स दर्ज कीं। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर कोनार्क रहा। एथर कोनार्क ने बीते महीने कुल 4,140 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रहा एम्पीयर रियो बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर एम्पीयर रियो रहा। एम्पीयर रियो ने 275.6 पर्सेंट की तगड़ी सालाना बढ़त के साथ सितंबर 2026 में कुल 2,047 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट की बात करें तो सितंबर, 2026 में ग्राहकों ने पेट्रोल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर काफी भरोसा जताया है। टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और हीरो विडा जैसे प्रमुख मॉडल्स ने मिलकर इस महीने कुल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।