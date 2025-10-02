एक बार फिर नंबर-1 बना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, सितंबर में 22481 लोगों ने खरीदा; सिर्फ ₹3 में दिनभर दौड़ेगा

पिछले महीने आईक्यूब की 22,481 यूनिट बिकीं। इस तरह इसने अपने सेगमेंट में 21.6% हिस्सेदारी रही। जबकि दूसरी तरफ, इसके सबसे बड़े कॉम्पटीटर बजाज चेतक ईवी की 19,519 यूनिट, एथर एनर्जी की 18,109 यूनिट, ओला इलेक्ट्रिक 13,371 यूनिट और हीरो मोटोकॉर्प की 12,736 यूनिट बिकीं।

टीवीएस आईक्यूब एक बार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट का सरताज बन गया है। सितंबर में कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल आईक्यूब के सामने देश के सभी दूसरे मॉडल पीछे रह गए। पिछले महीने आईक्यूब की 22,481 यूनिट बिकीं। इस तरह इसने अपने सेगमेंट में 21.6% हिस्सेदारी रही। जबकि दूसरी तरफ, इसके सबसे बड़े कॉम्पटीटर बजाज चेतक ईवी की 19,519 यूनिट, एथर एनर्जी की 18,109 यूनिट, ओला इलेक्ट्रिक 13,371 यूनिट और हीरो मोटोकॉर्प की 12,736 यूनिट बिकीं। बजाज और ओला का मार्केट शेयर भी कम हुआ है।

3 रुपए में दिनभर चलने का गणित TVS मोटर्स ने iQube के ऑफिशियल पेज पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर क खर्च को समझाया है। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल गाड़ी में प्रति लीटर 100 रुपए खर्च करने होते हैं। ऐसे में पेट्रोल स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च करीब 1 लाख रुपए आता है। जबकि उसके iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर से 50,000Km चलने का खर्च 6,466 रुपए आता है। साथ ही, GST की सेविंग होती है। सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च भी बचता है। इस तरह 50,000Km पर iQube 93,500 रुपए की बचत करता है।

TVS ने इस बात का भी दावा किया है कि iQube को सिंगल चार्ज करने का खर्च 18.75 रुपए है। इसका iQube ST मॉडल 4 घंटे और 6 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। इसके बाद इसे 145Km तक चलाया जा सकता है। यानी आप डेली 30Km चलते हैं, तब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सप्ताह में 2 बार चार्ज करना होगा। दो बार चार्ज करने का खर्च 37.50 रुपए होगा। यानी महीने का खर्च औसतन 150 रुपए होता है। यानी हर दिन का खर्च 3 रुपए होगा। वहीं, दो बार चार्जिंग पर इसकी रेंज 290Km हो जाएगी। यानी आप इस खर्च पर हर दिन औसतन 30Km आराम से चल सकते हैं।

आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स यह आईक्यूब लाइनअप के बाकी मॉडलों की तरह ही Bosch से लिए गए हब-माउंटेड मोटर द्वारा ऑपरेटेड है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाई-स्पेक ST मॉडल की तरह, इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 82kph है। इसका कुल वजन 116.8kg है। यह बेस 2.2 मॉडल को छोड़कर हर दूसरे आईक्यूब वैरिएंट से कम वजन का है।

आईक्यूब 3.1 का 0-80% SOC चार्जिंग समय 2.2 (2 घंटे 45 मिनट) और 3.5 (4 घंटे 30 मिनट) के बीच कहीं होने की उम्मीद है। अभी इसके सटीक नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ डिटेल अभी TVS की वेबसाइट पर लाइव नहीं हैं। बाकी मैकेनिकल और फीचर्स वही रहेंगे। इसका मतलब है कि आपको इस नए 3.1 पर भी अन्य आईक्यूब मॉडल की तरह ही विशाल 32 लीटर का बूट, कलर TFT डिस्प्ले, फ्रंट डिस्क ब्रेक, पिलियन बैकरेस्ट और डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं।

आईक्यूब 2.2kWh रेंज टेस्ट की रिपोर्ट टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब (iQube) लाइनअप में 2.2kWh वैरिएंट फिर से पेश किया है। अब ये रेंज में का सबसे शुरुआती मॉडल है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए तय की है। यह भारत में मिलने वाले सबसे अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। आईक्यूब 2.2 की रियल वर्ल्ड रेंज की डिटेल भी सामने आई है। इसे 2.2kWh बैटरी BLDC हब-माउंटेड मोटर को पावर भेजती है, जो 4.4kW और 33Nm का टॉर्क बनाती है।