212Km तक रेंज वाले इस स्कूटर के सामने चेतक, रिज्टा, विडा ऑर्बिटर सभी का 'सरेंडर'; 2.74 लाख+ यूनिट बिकीं
आईक्यूब की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसकी 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, चेतक की इस दौरान 2,54,882 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 19,422 यूनिट का अंतर रहा।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में टीवीएस आईक्यूब का जादू जमकर चल रहा है। वहीं, बजाज चेतक भी इसके पीछे-पीछे दौड़ रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का ही दबदबा है। आईक्यूब की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसकी 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, चेतक की इस दौरान 2,54,882 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 19,422 यूनिट का अंतर रहा। चलिए एक बार सेल्स चार्ज को देखते हैं।
|टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1)
|नं
|स्कूटर मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|1
|TVS आईक्यूब
|2,74,304
|1,47,773
|2
|बजाज चेतक
|2,54,882
|1,18,776
|3
|हीरो विडा
|1,33,964
|61,482
|4
|एथर रिज्टा
|1,30,734
|81,757
|5
|एम्पीयर मैग्नस
|50,921
|23,788
|6
|एथर 450
|36,520
|28,140
|7
|TVS ऑर्बिटर
|31,668
|0
|8
|रिवर इंडी
|30,232
|9,470
|9
|एम्पियर रिओ
|7,788
|3,101
|10
|होंडा QC1
|6,362
|2,465
|11
|यूलू वर्जन 3.0x
|6,100
|2,100
|12
|अप्रिलिया
|5,292
|4,520
|13
|एथर कोनार्क
|4,357
|0
|14
|एम्पियर नेक्सस
|4,024
|2,200
|15
|सुजुकी ई-एक्सेस
|3,897
|0
|16
|यामाहा EC06
|1,616
|0
|17
|होंडा एक्टिवा ई
|648
|74
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VLF Strada
₹ 1.2 - 1.55 लाख
Yamaha EC-06
₹ 1.71 लाख
Honda QC3
₹ 1.35 लाख
फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) के टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो TVS आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,47,773 यूनिट का था। बजाज चेतक की H1 FY27 के दौरान 2,54,882 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,18,776 यूनिट का था। हीरो विडा की H1 FY27 के दौरान 1,33,964 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 61,482 यूनिट का था। एथर रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 1,30,734 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 81,757 यूनिट का था।
एम्पीयर मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 50,921 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 23,788 यूनिट का था। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 36,520 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 28,140 यूनिट का था। TVS ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 31,668 यूनिट बिक चुकी हैं। रिवर इंडी की H1 FY27 के दौरान 30,232 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 9,470 यूनिट का था। एम्पियर रिओ की H1 FY27 के दौरान 7,788 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,101 यूनिट का था।
होंडा QC1 की H1 FY27 के दौरान 6,362 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,465 यूनिट का था। यूलू वर्जन 3.0x की H1 FY27 के दौरान 6,100 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,100 यूनिट का था। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 5,292 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,520 यूनिट का था। एथर कोनार्क की H1 FY27 के दौरान 4,357 यूनिट बिक चुकी हैं।
एम्पियर नेक्सस की H1 FY27 के दौरान 4,024 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,200 यूनिट का था। सुजुकी ई-एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 3,897 यूनिट बिक चुकी हैं। यामाहा EC06 की H1 FY27 के दौरान 1,616 यूनिट बिक चुकी हैं। होंडा एक्टिवा ई की H1 FY27 के दौरान 648 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 74 यूनिट का था।
TVS आईक्यूब की रेंज
आईक्यूब में मल्टी बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.3 kWh के पैक शामिल हैं। 2.3 kWh बैटरी पैक से इसकी IDC रेंज 94Km, 3.1 kWh बैटरी पैक से इसकी IDC रेंज 123Km,3.5 kWh बैटरी पैक से इसकी IDC रेंज 145Km, 4.7 kWh बैटरी पैक से इसकी IDC रेंज 175Km और 5.3 kWh बैटरी पैक से इसकी IDC रेंज 212Km तक है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें