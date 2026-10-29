212Km तक रेंज वाले इस स्कूटर के सामने चेतक, रिज्टा, विडा ऑर्बिटर सभी का 'सरेंडर'; 2.74 लाख+ यूनिट बिकीं

आईक्यूब की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसकी 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, चेतक की इस दौरान 2,54,882 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 19,422 यूनिट का अंतर रहा।

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देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में टीवीएस आईक्यूब का जादू जमकर चल रहा है। वहीं, बजाज चेतक भी इसके पीछे-पीछे दौड़ रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का ही दबदबा है। आईक्यूब की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक इसकी 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, चेतक की इस दौरान 2,54,882 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 19,422 यूनिट का अंतर रहा। चलिए एक बार सेल्स चार्ज को देखते हैं।

टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) नं स्कूटर मॉडल H1 FY27 H1 FY26 1 TVS आईक्यूब 2,74,304 1,47,773 2 बजाज चेतक 2,54,882 1,18,776 3 हीरो विडा 1,33,964 61,482 4 एथर रिज्टा 1,30,734 81,757 5 एम्पीयर मैग्नस 50,921 23,788 6 एथर 450 36,520 28,140 7 TVS ऑर्बिटर 31,668 0 8 रिवर इंडी 30,232 9,470 9 एम्पियर रिओ 7,788 3,101 10 होंडा QC1 6,362 2,465 11 यूलू वर्जन 3.0x 6,100 2,100 12 अप्रिलिया 5,292 4,520 13 एथर कोनार्क 4,357 0 14 एम्पियर नेक्सस 4,024 2,200 15 सुजुकी ई-एक्सेस 3,897 0 16 यामाहा EC06 1,616 0 17 होंडा एक्टिवा ई 648 74

फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) के टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो TVS आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 2,74,304 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,47,773 यूनिट का था। बजाज चेतक की H1 FY27 के दौरान 2,54,882 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 1,18,776 यूनिट का था। हीरो विडा की H1 FY27 के दौरान 1,33,964 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 61,482 यूनिट का था। एथर रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 1,30,734 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 81,757 यूनिट का था।

एम्पीयर मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 50,921 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 23,788 यूनिट का था। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 36,520 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 28,140 यूनिट का था। TVS ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 31,668 यूनिट बिक चुकी हैं। रिवर इंडी की H1 FY27 के दौरान 30,232 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 9,470 यूनिट का था। एम्पियर रिओ की H1 FY27 के दौरान 7,788 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 3,101 यूनिट का था।

होंडा QC1 की H1 FY27 के दौरान 6,362 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,465 यूनिट का था। यूलू वर्जन 3.0x की H1 FY27 के दौरान 6,100 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,100 यूनिट का था। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 5,292 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,520 यूनिट का था। एथर कोनार्क की H1 FY27 के दौरान 4,357 यूनिट बिक चुकी हैं।

एम्पियर नेक्सस की H1 FY27 के दौरान 4,024 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 2,200 यूनिट का था। सुजुकी ई-एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 3,897 यूनिट बिक चुकी हैं। यामाहा EC06 की H1 FY27 के दौरान 1,616 यूनिट बिक चुकी हैं। होंडा एक्टिवा ई की H1 FY27 के दौरान 648 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 74 यूनिट का था।