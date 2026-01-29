Hindustan Hindi News
TVS iQube and Orbiter production set to increase following rising demand
इन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड ने बढ़ाई कंपनी की टेंशन, 40000 यूनिट भी पड़ रहीं कम; जानिए नाम

संक्षेप:

Jan 29, 2026 02:51 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस नंबर-1 कंपनी बनी हुई है। कंपनी के लिए आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ, उसका इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो नए ऑर्बिटर के साथ मजबूत हुआ है। हालांकि, इन स्कूटर की इसी डिमांड ने कंपनी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कंपनी के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, बढ़ती डिमांड ने कंपनी को सालाना लगभग 5 लाख यूनिट्स के EV आउटपुट के करीब पहुंचा दिया है। बता दें कि कैलेंडर ईयर 2025 में आईक्यूब देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा।

कंपनी की Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल के बाद एनालिस्ट्स से बात करते हुए, TVS मोटर कंपनी के CEO और डायरेक्टर, केएन राधाकृष्णन ने कहा कि कैपेसिटी रिव्यू कंपनी के EV पोर्टफोलियो की मजबूत डिमांड और सप्लाई-साइड की दिक्कतों में कमी के कारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईक्यूब और नए लॉन्च हुए ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों की डिमांड शानदार रही है। दोनों प्रोडक्ट एक-दूसरे के कस्टमर बेस को कम करने के बजाय अलग-अलग कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं।

उन्होंने ऑर्बिटर का जिक्र करते हुए कहा, "अभी बाजार का असली ट्रेंड्स बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिन बाजारों में हमने इसे लॉन्च किया है, वहां डिमांड बहुत अच्छी है। अच्छी खबर यह है कि आईक्यूब और ऑर्बिटर दोनं ही बढ़ रहे हैं।" ऑर्बिटर को उन कस्टमर्स के लिए एक अलग ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है जो EV ओनरशिप में कम कीमत पर एंट्री चाहते हैं। जिसमें रेंज को ज्यादा से ज्यादा करने पर फोकस किया गया है। जबकि आईक्यूब अपने कई वैरिएंट के साथ TVS की EV सेल्स का मुख्य आधार बना हुआ है।

हर महीने 40 हजार यूनिट का प्रोडक्शन
TVS मोटर अभी हर महीने आईक्यूब की लगभग 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, जबकि ऑर्बिटर का प्रोडक्शन हर महीने 10,000 यूनिट्स के करीब पहुंच रहा है। कम्पोनेंट की उपलब्धता स्थिर होने पर वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए EV कैपेसिटी प्लान की समीक्षा कर रही है। ज्यादा वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी में निवेश करेगी।

रेयर अर्थ मैग्नेट ने किया परेशान

राधाकृष्णन ने कहा, "हम अगले साल के लिए कैपेसिटी की समीक्षा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से EV कैपेसिटी में निवेश कर रहे हैं क्योंकि यह एक ऐसा सेगमेंट है जो बढ़ रहा है।" TVS मोटर ने Q3 FY26 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में 40% की सालाना ग्रोथ दर्ज की। इसमें वॉल्यूम 1.06 लाख यूनिट्स को पार कर गया, जबकि रेयर-अर्थ मैग्नेट की उपलब्धता से संबंधित दिक्कतों के कारण तिमाही के कुछ हिस्सों में प्रोडक्शन कम किया गया था।

राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी ने EV सेगमेंट में इंडस्ट्री से आगे बढ़ते हुए ग्रोथ जारी रखी है। मैग्नेट की उपलब्धता में सुधार हुआ है। जल्द ही इसके नॉर्मल होने की उम्मीद है। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "हमें मैग्नेट की उपलब्धता को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन अब यह बेहतर है। एक महीने के अंदर आपको मार्केट में EVs की पूरी सप्लाई देखने को मिलेगी।"

