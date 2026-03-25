देश के 8.50 लाख घरों तक पहुंच गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज 212 Km; ये बजाज, ओला या एथर नहीं
भारत के सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीवीएस आईक्यूब ने देश में 8.5 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। होसुर स्थित कंपनी ने एक नए TVC अभियान के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की। 2020 में लॉन्च हुआ आईक्यूब, भारत के बढ़ते EV सेक्टर में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता गया।
भारत के सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) ने देश में 8.5 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। होसुर स्थित कंपनी ने एक नए TVC अभियान के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की। 2020 में लॉन्च हुआ आईक्यूब, भारत के बढ़ते EV सेक्टर में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता गया। पिछले कुछ सालों में इसकी बिक्री लगातार बढ़ी है, जिससे TVS को अपने मुख्य कॉम्पटीटर्स को पीछे छोड़ने और देश के लीडिंग EV टू-व्हीलर ब्रांडों में से एक के बनने में मदद मिली है।
TVS EV सेगमेंट में एक मजबूत स्थिति रखता है। वो बजाज चेतक, एथर एनर्जी, हीरो विडा और ग्रीव्स मोबिलिटी जैसे खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इस सफलता में आईक्यूब ने एक अहम भूमिका निभाई है। अब कंपनी एक नए विज्ञापन अभियान के साथ इस मील के पत्थर का जश्न मना रही है, जिसे IPL 2026 सीजन के दौरान टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
Ola Electric S1 Pro Sport
₹ 1.5 - 1.65 लाख
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999
Okaya EV Faast F2T
₹ 89,999
यह अभियान आईक्यूब की डेली की उपयोगिता को हाईलाइट करता है। जैसे DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।
इस स्कूटर में 4.4 kW की मोटर लगी है, जो इसे सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 82 km/h तक है। इसकी बैटरी पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67-रेटेड है। इसमें इंडीजीनियस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है।
टेक्निकल मोर्चे पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए TVS SmartXonnect की सुविधा दी गई है। मुख्य खासियतों में लास्ट पार्क करने की जगह, लाइव चार्जिंग स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, गाड़ी की ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूज़िक और कॉल कंट्रोल, Alexa इंटीग्रेशन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
TVS आईक्यूब की एक्स-शोरूम कीमत 94,999 रुपए है, जबकि आईक्यूब S की एक्स-शोरूम कीमत 1.17 लाख रुपए है। वहीं, टॉप-स्पेक ST वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.58 लाख रुपए है। 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) ऑप्शन के साथ, आईक्यूब की एक्स-शोरूम कीमत 59,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जिससे यह ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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