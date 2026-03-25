देश के 8.50 लाख घरों तक पहुंच गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज 212 Km; ये बजाज, ओला या एथर नहीं

Mar 25, 2026 05:00 pm IST

भारत के सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीवीएस आईक्यूब ने देश में 8.5 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। होसुर स्थित कंपनी ने एक नए TVC अभियान के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की। 2020 में लॉन्च हुआ आईक्यूब, भारत के बढ़ते EV सेक्टर में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता गया।

भारत के सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) ने देश में 8.5 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। होसुर स्थित कंपनी ने एक नए TVC अभियान के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की। 2020 में लॉन्च हुआ आईक्यूब, भारत के बढ़ते EV सेक्टर में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता गया। पिछले कुछ सालों में इसकी बिक्री लगातार बढ़ी है, जिससे TVS को अपने मुख्य कॉम्पटीटर्स को पीछे छोड़ने और देश के लीडिंग EV टू-व्हीलर ब्रांडों में से एक के बनने में मदद मिली है।

TVS EV सेगमेंट में एक मजबूत स्थिति रखता है। वो बजाज चेतक, एथर एनर्जी, हीरो विडा और ग्रीव्स मोबिलिटी जैसे खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इस सफलता में आईक्यूब ने एक अहम भूमिका निभाई है। अब कंपनी एक नए विज्ञापन अभियान के साथ इस मील के पत्थर का जश्न मना रही है, जिसे IPL 2026 सीजन के दौरान टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा।

यह अभियान आईक्यूब की डेली की उपयोगिता को हाईलाइट करता है। जैसे DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।

इस स्कूटर में 4.4 kW की मोटर लगी है, जो इसे सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 82 km/h तक है। इसकी बैटरी पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67-रेटेड है। इसमें इंडीजीनियस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है।

टेक्निकल मोर्चे पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए TVS SmartXonnect की सुविधा दी गई है। मुख्य खासियतों में लास्ट पार्क करने की जगह, लाइव चार्जिंग स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, गाड़ी की ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूज़िक और कॉल कंट्रोल, Alexa इंटीग्रेशन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।