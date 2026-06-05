इस देसी बाइक ने विदेशी मार्केट में मचाई धूम, इसे 50 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; यह है बड़ी वजह!
देसी टू-व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी की धांसू मोटरसाइकिल सीरीज 'टीवीएस एचएलएक्स' (TVS HLX) ने पूरी दुनिया में 50 लाख गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया।
देसी टू-व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने शुक्रवार, 5 जून को बताया कि उनकी धांसू मोटरसाइकिल सीरीज 'टीवीएस एचएलएक्स' (TVS HLX) की पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी हैं। कंपनी ने बताया कि उन्होंने इस बाइक को सबसे पहले साल 2013 में अफ्रीका में उतारा था। यह भारत की पहली ऐसी मोटरसाइकिल थी, जिसे खास तौर पर अफ्रीका के मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस सीरीज में 100cc, 125cc और 150cc इंजन वाली मजबूत मोटरसाइकिलें मिल जाती हैं।
क्या कहती है कंपनी
इस शानदार कामयाबी की खुशी मनाने के लिए टीवीएस ने अपनी फैक्ट्री में एक बढ़िया सा प्रोग्राम रखा। इस मौके पर टीवीएस मोटर के सीईओ के. एन. राधाकृष्णन और इंटरनेशनल बिजनेस के प्रेसिडेंट पेमैन कारगर के साथ कंपनी के कर्मचारी और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। कंपनी ने बताया कि पिछले 10-13 सालों में टीवीएस एचएलएक्स ब्रांड को दुनिया के 57 से ज्यादा देशों में लोगों ने हाथों-हाथ लिया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Hero Pleasure Plus
₹ 69,766 - 75,712
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
PURE EV Epluto 7G
₹ 80,799 - 97,499
Hero Xoom 110
₹ 72,351 - 77,836
अफ्रीकी देशों में खूब बिकी
टीवीएस के अनुसार, यह मोटरसाइकिल सीरीज गांवों और छोटे कस्बों में लोगों के आने-जाने के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई है। खासकर अफ्रीका के इलाकों में, जहां आने-जाने के साधन कम हैं, वहां लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि ये मोटरसाइकिलें वहां के लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया भी हैं। दरअसल, लोग इसे रोजाना बाइक-टैक्सी के रूप में चलाकर अपनी कमाई करते हैं।
क्या कहते हैं सीईओ
इस बड़ी जीत पर टीवीएस मोटर के सीईओ के. एन. राधाकृष्णन ने कहा, "50 लाख गाड़ियां बेचना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पिछले 13 सालों में टीवीएस एचएलएक्स ने अपनी मजबूती, भरोसे और बेहद कम मेंटेनेंस के दम पर विदेशी बाजारों में ग्राहकों का दिल जीता है। आज यह बाइक अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुकी है।"
इस सीरीज में 6 मॉडल शामिल
मार्केट में अपनी धाक बनाए रखने के लिए कंपनी ने इस सीरीज में एक से बढ़कर एक छह मॉडल्स उतारे हैं। इनमें टीवीएस एचएलएक्स प्लस, टीवीएस एचएलएक्स 125, टीवीएस एचएलएक्स 125 5-गियर, टीवीएस एचएलएक्स 150, टीवीएस एचएलएक्स 150 X और टीवीएस एचएलएक्स 150 F शामिल हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अफ्रीका और बाकी देशों में टीवीएस की यह रफ्तार ग्राहकों के साथ बने इसी मजबूत और पक्के भरोसे की वजह से है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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