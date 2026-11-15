TVS लाएगी नॉर्टन की दो धांसू बाइक, भारत में कराया पेटेंट; 2027 में हो सकती है लॉन्च

टीवीएस मोटर ने ब्रिटिश बाइक ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को एक बार फिर नई पहचान दिलाने की तैयारी कर ली है। साल 2020 में इस ब्रिटिश ब्रांड को खरीदने के बाद से ही टीवीएस इसमें लगातार निवेश कर रही है।

भारतीय कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटिश बाइक ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को एक बार फिर नई पहचान दिलाने की तैयारी कर ली है। साल 2020 में इस ब्रिटिश ब्रांड को खरीदने के बाद से ही टीवीएस इसमें लगातार निवेश कर रही है। अब कंपनी भारतीय मार्केट में भी नॉर्टन की प्रीमियम बाइक्स लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में नॉर्टन ने अपनी दो दमदार मोटरसाइकिलों एटलस GT और मैनक्स R का भारत में पेटेंट कराया है। ऐसे में उम्मीद है कि इन दोनों बाइक्स को 2027 में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को बारे में विस्तार से।

क्या है बाइक्स की खासियत? नॉर्टन के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर मैनक्स और मैनक्स R जैसी दमदार बाइक्स हैं। इनमें 1,200cc का V4 इंजन मिलता है, जो 206bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं, मिड-रेंज में एटलस और एटलस GT जैसी एडवेंचर और टूरिंग बाइक्स शामिल हैं। बात करें एटलस GT की तो यह एटलस का ज्यादा रोड-फोकस्ड टूरिंग वर्जन है। इसमें आगे और पीछे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि एटलस में वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, एटलस एपेक्स इसका ज्यादा प्रीमियम वैरिएंट है।

एटलस GT का पावरट्रेन नॉर्टन एटलस GT में 585cc का DOHC पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 69bhp की पावर और 57.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है। बाइक में 8-इंच का TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन और GoPro कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इसमें 5 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा, 15.4 लीटर का फ्यूल टैंक, 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और KYB के एडजस्टेबल USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं।

मैनक्स R का पावरट्रेन दूसरी ओर नॉर्टन मैनक्स R कंपनी की प्रीमियम सुपरस्पोर्ट बाइक है। ब्रिटेन में इसकी शुरुआती कीमत 20,250 पाउंड यानी करीब 26 लाख रुपये है। इसमें 1,200cc का V4 इंजन मिलता है, जो 11,500 RPM पर 206bhp की पावर और 9,000 RPM पर 130Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह बाइक स्टैंडर्ड, एपेक्स, सिग्नेचर और फर्स्ट एडिशन समेत चार वैरिएंट में आती है। इसके सभी वैरिएंट में 6-एक्सिस IMU, व्हीली कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल और 8-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इसमें ब्रेम्बो हाइपर कैलिपर्स और पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा टायर दिए गए हैं।