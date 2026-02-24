TVS का धमाका: जल्द लाने जा रही ये शानदार सुपरबाइक! डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल, जान लीजिए खासियत

Feb 24, 2026 07:09 pm IST

टीवीएस अपनी नई फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Tangent RR को लॉन्च करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है। बता दें कि 2025 EICMA शो में कॉन्सेप्ट के तौर पर सुर्खियां बटोरने वाली इस बाइक का डिजाइन पेटेंट अब फाइल हो चुका है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, टीवीएस अपनी नई फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Tangent RR को लॉन्च करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है। बता दें कि 2025 EICMA शो में कॉन्सेप्ट के तौर पर सुर्खियां बटोरने वाली इस बाइक का डिजाइन पेटेंट अब फाइल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में Apache 450 RR के नाम से उतारा जा सकता है। पेटेंट इमेज से साफ है कि टीवीएस ने इसके ट्रैक-फोकस्ड डीएनए को बरकरार रखा है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी इसका मोनोकोक सबफ्रेम कंस्ट्रक्शन है। यह बाइक को हल्का रखने के साथ-साथ हाई-स्पीड पर गजब की मजबूती और बैलेंस देता है। डिजाइन के मामले में इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, खास फेयरिंग और सेगमेंट में सबसे अलग अंडरसीट एग्जॉस्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस को धार देने के लिए फ्रंट में प्रीमियम USD फोर्क्स, रियर में मोनोशॉक और 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क और डुअल-चैनल ABS इसे एक सुरक्षित और सटीक ट्रैक-फोकस्ड मशीन बनाते हैं।

दमदार होगा बाइक का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो टीवीएस इसमें BMW के साथ डेवलप 450cc ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करेगा। यह लगभग 48bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस इस इंजन को टीवीएस अपनी जरूरतों के हिसाब से 'शार्प ट्यून' कर सकता है। टीवीएस और बीएमडब्ल्यू की यह साझेदारी 310cc की बड़ी कामयाबी के बाद अब मिड-वेट स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

धांसू होंंगे बाइक के फीचर्स फीचर्स के मामले में यह बाइक किसी सुपर कंप्यूटर जैसी होगी। इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और व्हीली कंट्रोल जैसे हाई-टेक राइडर एड्स के साथ ब्लूटूथ और नेविगेशन वाली बड़ी TFT डिस्प्ले मिलेगी। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Aprilia RS 457 और Yamaha R3 जैसी दिग्गजों से होगा। टीवीएस की रणनीति इसे 'बेस्ट-इन-क्लास' फीचर्स के साथ एक किफायती कीमत पर उतारने की है, जिससे यह 'टैंजेंट' अवतार अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना सके।