Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

TVS का धमाका: जल्द लाने जा रही ये शानदार सुपरबाइक! डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल, जान लीजिए खासियत

Feb 24, 2026 07:09 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवीएस अपनी नई फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Tangent RR को लॉन्च करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है। बता दें कि 2025 EICMA शो में कॉन्सेप्ट के तौर पर सुर्खियां बटोरने वाली इस बाइक का डिजाइन पेटेंट अब फाइल हो चुका है।

TVS का धमाका: जल्द लाने जा रही ये शानदार सुपरबाइक! डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल, जान लीजिए खासियत

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, टीवीएस अपनी नई फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Tangent RR को लॉन्च करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है। बता दें कि 2025 EICMA शो में कॉन्सेप्ट के तौर पर सुर्खियां बटोरने वाली इस बाइक का डिजाइन पेटेंट अब फाइल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में Apache 450 RR के नाम से उतारा जा सकता है। पेटेंट इमेज से साफ है कि टीवीएस ने इसके ट्रैक-फोकस्ड डीएनए को बरकरार रखा है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
tvs files design patent

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Apache RR 310

TVS Apache RR 310

₹ 2.78 - 3.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW G 310 RR

BMW G 310 RR

₹ 2.81 - 2.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 310

TVS Apache RTR 310

₹ 2.21 - 2.87 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha R3

Yamaha R3

₹ 3.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja 300

Kawasaki Ninja 300

₹ 3.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन

इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी इसका मोनोकोक सबफ्रेम कंस्ट्रक्शन है। यह बाइक को हल्का रखने के साथ-साथ हाई-स्पीड पर गजब की मजबूती और बैलेंस देता है। डिजाइन के मामले में इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, खास फेयरिंग और सेगमेंट में सबसे अलग अंडरसीट एग्जॉस्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस को धार देने के लिए फ्रंट में प्रीमियम USD फोर्क्स, रियर में मोनोशॉक और 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क और डुअल-चैनल ABS इसे एक सुरक्षित और सटीक ट्रैक-फोकस्ड मशीन बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:बजाज की इस मोटरसाइकिल पर लोगों ने फिर लगाई मुहर, बिक्री में बनी नंबर-1

दमदार होगा बाइक का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो टीवीएस इसमें BMW के साथ डेवलप 450cc ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करेगा। यह लगभग 48bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस इस इंजन को टीवीएस अपनी जरूरतों के हिसाब से 'शार्प ट्यून' कर सकता है। टीवीएस और बीएमडब्ल्यू की यह साझेदारी 310cc की बड़ी कामयाबी के बाद अब मिड-वेट स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें:नंबर-1 की रेस हार गई होंडा शाइन, हीरो की इस बाइक ने फिर मार ली बाजी; कीमत ₹72136

धांसू होंंगे बाइक के फीचर्स

फीचर्स के मामले में यह बाइक किसी सुपर कंप्यूटर जैसी होगी। इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और व्हीली कंट्रोल जैसे हाई-टेक राइडर एड्स के साथ ब्लूटूथ और नेविगेशन वाली बड़ी TFT डिस्प्ले मिलेगी। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Aprilia RS 457 और Yamaha R3 जैसी दिग्गजों से होगा। टीवीएस की रणनीति इसे 'बेस्ट-इन-क्लास' फीचर्स के साथ एक किफायती कीमत पर उतारने की है, जिससे यह 'टैंजेंट' अवतार अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना सके।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।