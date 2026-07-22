इस ई-स्कूटर ने बदल दिया पूरा खेल, अब कंपनी का बिकने वाला हर पांचवां यही मॉडल; ICE की डिमांड घटी!

फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में उसने 126,716 ई-स्कूटर की रिकॉर्ड होल सेल दर्ज की। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कंपनी ने कंपनी ने 639,844 स्कूटर की होल सेल दर्ज की थी। कुल मिलाकर कंपनी के आईक्यूब और ऑर्बिटर ने कंपनी के स्कूटर सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है।

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TVS मोटर कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में साढ़े छह साल पहले एंट्री की थी। कंपनी ने अपने स्कूटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट नई कामयाबी हासिल कर ली है। जिसमें साल-दर-साल तेजी से ग्रोथ भी मिल रही है। दरअसल, कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 ICE मॉडल बेच रही है, जिसमें ज्यूपिटर 110, ज्यूपिटर 125, एनटॉर्क 125, एनटॉर्क 150 और जेस्ट 110 शामिल हैं। वहीं, दो इलेक्ट्रिक मॉडल आईक्यूब और ऑर्बिटर भी स्कूटर की लिस्ट का हिस्सा है। खास बात ये है कि अब इलेक्ट्रिक मॉडल की सेल्स में तेजी से इजाफा हो रहा है।

दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में उसने 126,716 ई-स्कूटर की रिकॉर्ड होल सेल दर्ज की। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कंपनी ने कंपनी ने 639,844 स्कूटर की होल सेल दर्ज की थी। कुल मिलाकर कंपनी के आईक्यूब और ऑर्बिटर ने कंपनी के स्कूटर सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है। यानी उसका हर 5वां बिकने वाला स्कूटर, इलेक्ट्रिक है। चलिए एक बार कंपनी की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेल्स को देखते हैं।

TVS स्कूटर (ICE+EV) की फाइनेंशियस वाइज सेल्स फेसियस स्कूटर ICE ICE शेयर EV EV शेयर FY2020 10,18,350 10,18,288 99.99% 62 0.01% FY2021 9,19,325 9,18,264 99.88% 1,061 0.11% FY2022 8,66,851 8,56,078 98.75% 10,773 1.24% FY2023 12,45,993 11.49.339 92.94% 96.654 7.75% FY2024 14,51,409 12,61,513 86.91% 1,89,896 13.08% FY2025 18,13,103 15,40,040 84.93% 2,73,063 15.06% FY2026 23,02,701 19,35,200 84.04% 3,67,501 15.95% FY2027* Q1 6,39,844 5,13,128 80.19% 1,26,716 19.80% टोटल 1,02,57,576 91,91,850 - 10,65,726 - होल सेल डेटा: SIAM, FY2027: अप्रैल-जून 2026

कंपनी के 7 फाइनेंशियल ईयर और एक तिमाही की सेल्स चार्ज को देखा जाए तो पता चलता है, टीवीएस ई-स्कूटर के लिए ग्राहकों की डिमांड में वृद्धि का मतलब है कि ई-स्कूटर की बिक्री के साथ ICE स्कूटर की बिक्री तेजी से बढ़ने के बावजूद, कुल TVS स्कूटर पाई में ICE स्कूटर की हिस्सेदारी कम हो गई है। FY2020 में लगभग 100% हिस्सेदारी से, जब TVS ने 1.01 मिलियन स्कूटर बेचे थे, ICE स्कूटर की हिस्सेदारी Q1 FY2027 में गिरकर 80% के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई।

ओवलऑल TVS स्कूटर बिक्री की तुलना में ICE एंट्री स्तर में इस गिरावट का EV एंट्री स्तर के साथ सीधा संबंध है। TVS, जिसने जनवरी 2020 में आईक्यूब के साथ भारत के EV बाजार में एंट्री की थी, तब बजाज चेतक भी लॉन्च किया गया था। FY2020 (जनवरी-मार्च 2020) में केवल 62 यूनिट से कंपनी FY2026 में ओला इलेक्ट्रिक से ताज छीनकर ई-स्कूटर और e-2W मार्केट लीडर बन गई है। जबकि FY2020 से FY2023 के बीच आईक्यूब की बिक्री धीमी थी, FY2024 में बिक्री लगभग दोगुनी (189,896 यूनिट) हो गई, जिसमें TVS का EV एंट्री स्तर 13% तक बढ़ गया।