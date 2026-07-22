इस ई-स्कूटर ने बदल दिया पूरा खेल, अब कंपनी का बिकने वाला हर पांचवां यही मॉडल; ICE की डिमांड घटी!
फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में उसने 126,716 ई-स्कूटर की रिकॉर्ड होल सेल दर्ज की। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कंपनी ने कंपनी ने 639,844 स्कूटर की होल सेल दर्ज की थी। कुल मिलाकर कंपनी के आईक्यूब और ऑर्बिटर ने कंपनी के स्कूटर सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है।
TVS मोटर कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में साढ़े छह साल पहले एंट्री की थी। कंपनी ने अपने स्कूटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट नई कामयाबी हासिल कर ली है। जिसमें साल-दर-साल तेजी से ग्रोथ भी मिल रही है। दरअसल, कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 ICE मॉडल बेच रही है, जिसमें ज्यूपिटर 110, ज्यूपिटर 125, एनटॉर्क 125, एनटॉर्क 150 और जेस्ट 110 शामिल हैं। वहीं, दो इलेक्ट्रिक मॉडल आईक्यूब और ऑर्बिटर भी स्कूटर की लिस्ट का हिस्सा है। खास बात ये है कि अब इलेक्ट्रिक मॉडल की सेल्स में तेजी से इजाफा हो रहा है।
दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में उसने 126,716 ई-स्कूटर की रिकॉर्ड होल सेल दर्ज की। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कंपनी ने कंपनी ने 639,844 स्कूटर की होल सेल दर्ज की थी। कुल मिलाकर कंपनी के आईक्यूब और ऑर्बिटर ने कंपनी के स्कूटर सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है। यानी उसका हर 5वां बिकने वाला स्कूटर, इलेक्ट्रिक है। चलिए एक बार कंपनी की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेल्स को देखते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS X
₹ 2.64 लाख
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
White Carbon Motors O3
₹ 55,900
EMotorad X3
₹ 32,999
Enigma Crink Pro
₹ 1.15 लाख
|TVS स्कूटर (ICE+EV) की फाइनेंशियस वाइज सेल्स
|फेसियस
|स्कूटर
|ICE
|ICE शेयर
|EV
|EV शेयर
|FY2020
|10,18,350
|10,18,288
|99.99%
|62
|0.01%
|FY2021
|9,19,325
|9,18,264
|99.88%
|1,061
|0.11%
|FY2022
|8,66,851
|8,56,078
|98.75%
|10,773
|1.24%
|FY2023
|12,45,993
|11.49.339
|92.94%
|96.654
|7.75%
|FY2024
|14,51,409
|12,61,513
|86.91%
|1,89,896
|13.08%
|FY2025
|18,13,103
|15,40,040
|84.93%
|2,73,063
|15.06%
|FY2026
|23,02,701
|19,35,200
|84.04%
|3,67,501
|15.95%
|FY2027* Q1
|6,39,844
|5,13,128
|80.19%
|1,26,716
|19.80%
|टोटल
|1,02,57,576
|91,91,850
|-
|10,65,726
|-
|होल सेल डेटा: SIAM, FY2027: अप्रैल-जून 2026
कंपनी के 7 फाइनेंशियल ईयर और एक तिमाही की सेल्स चार्ज को देखा जाए तो पता चलता है, टीवीएस ई-स्कूटर के लिए ग्राहकों की डिमांड में वृद्धि का मतलब है कि ई-स्कूटर की बिक्री के साथ ICE स्कूटर की बिक्री तेजी से बढ़ने के बावजूद, कुल TVS स्कूटर पाई में ICE स्कूटर की हिस्सेदारी कम हो गई है। FY2020 में लगभग 100% हिस्सेदारी से, जब TVS ने 1.01 मिलियन स्कूटर बेचे थे, ICE स्कूटर की हिस्सेदारी Q1 FY2027 में गिरकर 80% के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई।
ओवलऑल TVS स्कूटर बिक्री की तुलना में ICE एंट्री स्तर में इस गिरावट का EV एंट्री स्तर के साथ सीधा संबंध है। TVS, जिसने जनवरी 2020 में आईक्यूब के साथ भारत के EV बाजार में एंट्री की थी, तब बजाज चेतक भी लॉन्च किया गया था। FY2020 (जनवरी-मार्च 2020) में केवल 62 यूनिट से कंपनी FY2026 में ओला इलेक्ट्रिक से ताज छीनकर ई-स्कूटर और e-2W मार्केट लीडर बन गई है। जबकि FY2020 से FY2023 के बीच आईक्यूब की बिक्री धीमी थी, FY2024 में बिक्री लगभग दोगुनी (189,896 यूनिट) हो गई, जिसमें TVS का EV एंट्री स्तर 13% तक बढ़ गया।
FY2025 में TVS आईक्यूब की बिक्री सालाना आधार पर 44% बढ़कर 273,063 यूनिट हो गई, जिससे EV एंट्री स्तर 15% हो गया, इसके बाद FY2026 में रिकॉर्ड 367,501 यूनिट (ऑर्बिटर के आईक्यूब में शामिल होने के साथ) और EV प्रवेश 16% तक बढ़ गया। अब, फाइनेंशियल ईयर 2027 की हाल ही में खत्म हुई पहली तिमाही में आईक्यूब और ऑर्बिटर (126,716 यूनिट) ने सालाना आधार पर 82% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। खास बात ये है कि आईक्यूब देश के टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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