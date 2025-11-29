इस कंपनी की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक; ओला, बजाज भी रह गए पीछे, बिक्री में शान से बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। अगर चालू महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इलेक्ट्रिक सेगमेंट के टू-व्हीलर बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस मोटर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि टीवीएस मोटर ने इस दौरान कुल 27,382 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में बजाज ऑटो रही। बजाज ऑटो ने इस दौरान कुल 23,097 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की।
तीसरे नंबर पर रही एथर एनर्जी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एथर एनर्जी रही। एथर एनर्जी ने इस दौरान कुल 18,356 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में विडा रही। विडा ने इस दौरान कुल 10,579 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक रही ओला इलेक्ट्रिक ने इस दौरान कुल 7,567 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही रीवर
बिक्री कि लिस्ट में छठे नंबर पर एम्पीयर रही। एम्पीयर ने इस दौरान कुल 5,360 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में BGauss रही। BGauss ने इस दौरान कुल 2,410 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रीवर रही। रीवर ने इस दौरान कुल 1,612 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की।
