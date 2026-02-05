Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Dominate Hero and Honda 2W Exports In January 2026
विदेशी ग्राहकों को हीरो और होंडा से ज्यादा पसंद आ रहे, इस इंडियन कंपनी के टू-व्हीलर्स; 1.19 लाख यूनिट बिकी

विदेशी ग्राहकों को हीरो और होंडा से ज्यादा पसंद आ रहे, इस इंडियन कंपनी के टू-व्हीलर्स; 1.19 लाख यूनिट बिकी

संक्षेप:

देश के टू-व्हीलर मार्केट में कंपनियों के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि जो कंपनी देश में अपना दबदबा दिखा रहा है, तो वो देश के बाहर उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 के आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं।

Feb 05, 2026 10:26 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के टू-व्हीलर मार्केट में कंपनियों के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि जो कंपनी देश में अपना दबदबा दिखा रहा है, तो वो देश के बाहर उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 के आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। दरअसल, घरेलू बाजार में हीरो और होंडा पहली और दूसरी नंबर की कंपनी रहीं। हालांकि, एक्सपोर्ट के मामले में ये दोनों तीसरी और चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। दरअसल, एक्सपोर्ट के मामले में बजाज नंबर-1 और टीवीएस नंबर-2 पोजीशन पर रही। हीरो और होंडा इन दोनों के आसपास भी नहीं टिकीं। चलिए जनवरी 2026 की टू-व्हीलर YoY और MoM एक्सपोर्ट के आंकड़े देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.25 - 1.75 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप टू-व्हीलर कंपनी YoY एक्सपोर्ट जनवरी 2026
नं2W कंपनीजनवरी 2026जनवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1बजाज1,91,5681,57,11434,45421.9344.44
2टीवीएस1,10,93393,81117,12218.2525.74
3होंडा54,83241,87012,96230.9612.72
4हीरो37,66330,4957,16823.518.74
5सुज़ुकी25,49021,0874,40320.885.91
6एनफील्ड10,54110,0804614.572.45
टोटल4,31,0273,54,45776,57021.6100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Jupiter

TVS Jupiter

₹ 72,400 - 85,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS XL100

TVS XL100

₹ 43,900 - 59,800

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Zest 110

TVS Zest 110

₹ 70,600 - 75,500

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.09 - 1.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Fiero 125

TVS Fiero 125

₹ 80,000 से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125

₹ 75,600 - 86,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टॉप टू-व्हीलर कंपनी YoY एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज की जनवरी 2026 में 1,91,568 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,57,114 यूनिट का था। यानी इसकी 34,454 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 21.93% की ईयरली ग्रोथ मिली। टीवीएस की जनवरी 2026 में 1,10,933 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 93,811 यूनिट का था। यानी इसकी 17,122 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 18.25% की ईयरली ग्रोथ मिली।

होंडा की जनवरी 2026 में 54,832 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,870 यूनिट का था। यानी इसकी 12,962 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 30.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। हीरो की जनवरी 2026 में 37,663 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 30,495 यूनिट का था। यानी इसकी 7,168 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 23.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:होंडा ने इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, सिर्फ इतनी रखी कीमत

सुज़ुकी की जनवरी 2026 में 25,490 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 21,087 यूनिट का था। यानी इसकी 4,403 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 20.88% की ईयरली ग्रोथ मिली। एनफील्ड की जनवरी 2026 में 10,541 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 10,080 यूनिट का था। यानी इसकी 461 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 4.57% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टॉप टू-व्हीलर कंपनी MoM एक्सपोर्ट जनवरी 2026
नं2W कंपनीजनवरी 2026दिसंबर 2025अंतरग्रोथ % MoMमार्केट शेयर %
1बजाज1,91,5681,78,12513,4437.5540.97
2टीवीएस1,10,9331,30,709-19,776-15.1330.07
3होंडा54,83253,7421,0902.0312.36
4हीरो37,66337,2364271.158.56
5सुज़ुकी25,49024,5439473.865.65
6एनफील्ड10,54110,3971441.392.39
टोटल4,31,0274,34,752-3,725-0.86100

टॉप टू-व्हीलर कंपनी MoM एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज की जनवरी 2026 में 1,91,568 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,78,125 यूनिट का था। यानी इसकी 13,443 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 7.55% की मंथली ग्रोथ मिली। टीवीएस की जनवरी 2026 में 1,10,933 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,30,709 यूनिट का था। यानी इसकी 19,776 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 15.13% की मंथली डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:एक्टिवा के ग्राहकों को खींचने वाले इस स्कूटर में जुड़ गया नया सेफ्टी फीचर, जानिए

होंडा की जनवरी 2026 में 54,832 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 53,742 यूनिट का था। यानी इसकी 1,090 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 2.03% की मंथली ग्रोथ मिली। हीरो की जनवरी 2026 में 37,663 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 37,236 यूनिट का था। यानी इसकी 427 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 1.15% की मंथली ग्रोथ मिली।

सुज़ुकी की जनवरी 2026 में 25,490 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 24,543 यूनिट का था। यानी इसकी 947 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 3.86% की मंथली ग्रोथ मिली। एनफील्ड की जनवरी 2026 में 10,541 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 10,397 यूनिट का था। यानी इसकी 144 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 1.39% की मंथली ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Bajaj Bajaj Auto Bajaj Pulsar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।