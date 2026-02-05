विदेशी ग्राहकों को हीरो और होंडा से ज्यादा पसंद आ रहे, इस इंडियन कंपनी के टू-व्हीलर्स; 1.19 लाख यूनिट बिकी

संक्षेप: देश के टू-व्हीलर मार्केट में कंपनियों के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि जो कंपनी देश में अपना दबदबा दिखा रहा है, तो वो देश के बाहर उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 के आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं।

देश के टू-व्हीलर मार्केट में कंपनियों के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि जो कंपनी देश में अपना दबदबा दिखा रहा है, तो वो देश के बाहर उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 के आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। दरअसल, घरेलू बाजार में हीरो और होंडा पहली और दूसरी नंबर की कंपनी रहीं। हालांकि, एक्सपोर्ट के मामले में ये दोनों तीसरी और चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। दरअसल, एक्सपोर्ट के मामले में बजाज नंबर-1 और टीवीएस नंबर-2 पोजीशन पर रही। हीरो और होंडा इन दोनों के आसपास भी नहीं टिकीं। चलिए जनवरी 2026 की टू-व्हीलर YoY और MoM एक्सपोर्ट के आंकड़े देखते हैं।

टॉप टू-व्हीलर कंपनी YoY एक्सपोर्ट जनवरी 2026 नं 2W कंपनी जनवरी 2026 जनवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 बजाज 1,91,568 1,57,114 34,454 21.93 44.44 2 टीवीएस 1,10,933 93,811 17,122 18.25 25.74 3 होंडा 54,832 41,870 12,962 30.96 12.72 4 हीरो 37,663 30,495 7,168 23.51 8.74 5 सुज़ुकी 25,490 21,087 4,403 20.88 5.91 6 एनफील्ड 10,541 10,080 461 4.57 2.45 टोटल 4,31,027 3,54,457 76,570 21.6 100

टॉप टू-व्हीलर कंपनी YoY एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज की जनवरी 2026 में 1,91,568 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,57,114 यूनिट का था। यानी इसकी 34,454 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 21.93% की ईयरली ग्रोथ मिली। टीवीएस की जनवरी 2026 में 1,10,933 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 93,811 यूनिट का था। यानी इसकी 17,122 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 18.25% की ईयरली ग्रोथ मिली।

होंडा की जनवरी 2026 में 54,832 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,870 यूनिट का था। यानी इसकी 12,962 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 30.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। हीरो की जनवरी 2026 में 37,663 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 30,495 यूनिट का था। यानी इसकी 7,168 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 23.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।

सुज़ुकी की जनवरी 2026 में 25,490 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 21,087 यूनिट का था। यानी इसकी 4,403 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 20.88% की ईयरली ग्रोथ मिली। एनफील्ड की जनवरी 2026 में 10,541 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 10,080 यूनिट का था। यानी इसकी 461 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 4.57% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टॉप टू-व्हीलर कंपनी MoM एक्सपोर्ट जनवरी 2026 नं 2W कंपनी जनवरी 2026 दिसंबर 2025 अंतर ग्रोथ % MoM मार्केट शेयर % 1 बजाज 1,91,568 1,78,125 13,443 7.55 40.97 2 टीवीएस 1,10,933 1,30,709 -19,776 -15.13 30.07 3 होंडा 54,832 53,742 1,090 2.03 12.36 4 हीरो 37,663 37,236 427 1.15 8.56 5 सुज़ुकी 25,490 24,543 947 3.86 5.65 6 एनफील्ड 10,541 10,397 144 1.39 2.39 टोटल 4,31,027 4,34,752 -3,725 -0.86 100

टॉप टू-व्हीलर कंपनी MoM एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज की जनवरी 2026 में 1,91,568 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,78,125 यूनिट का था। यानी इसकी 13,443 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 7.55% की मंथली ग्रोथ मिली। टीवीएस की जनवरी 2026 में 1,10,933 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 1,30,709 यूनिट का था। यानी इसकी 19,776 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 15.13% की मंथली डिग्रोथ मिली।

होंडा की जनवरी 2026 में 54,832 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 53,742 यूनिट का था। यानी इसकी 1,090 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 2.03% की मंथली ग्रोथ मिली। हीरो की जनवरी 2026 में 37,663 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 37,236 यूनिट का था। यानी इसकी 427 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 1.15% की मंथली ग्रोथ मिली।